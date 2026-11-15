15 ноября 1988 – старт "Бурана": почему советский ответ на американские шаттлы улетел в никуда

Однако вместо начала новой эры освоения космоса этот грандиозный запуск превратился в роскошную эпитафию целой империи. Самый дорогой проект в истории советской науки совершил всего два витка вокруг Земли, чтобы навсегда остаться ржаветь на мрачных задворках истории. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как паранойя Холодной войны заставила СССР скопировать американскую мечту?

История "Бурана" началась не с мечты о звездах, а с глубокого страха. В 1972 году президент США Ричард Никсон официально объявил о запуске программы Space Shuttle, что вызвало настоящую панику в кабинетах Кремля. Советское военное руководство категорически отказывалось верить в чисто мирное или коммерческое назначение американских шаттлов. В Москве космический челнок воспринимали как ужасающий орбитальный бомбардировщик, способный совершить неожиданный "пике-маневр" над территорией СССР и сбросить ядерные заряды еще до того, как советские радары раннего предупреждения успеют зафиксировать угрозу.

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Эта стратегическая паранойя стала катализатором для создания системы "Энергия-Буран" – самого масштабного вызова, который когда-либо бросала советская экономика. Советский Союз не просто пытался скопировать американский шаттл, а стремился превзойти его, игнорируя любые финансовые ограничения. В отличие от американской системы, где шаттл сам был частью ракеты, советские инженеры создали сверхмощную ракету-носитель "Энергия", способную выводить на орбиту более 100 тонн любого груза, а не только сам "Буран".

К разработке привлекли более миллиона специалистов, сотни научно-исследовательских институтов и заводов. Однако цена этой гигантомании оказалась роковой – в то время как полки советских магазинов стремительно пустели, а экономика трещала по швам из-за падения цен на нефть и войны в Афганистане, миллиарды рублей безжалостно сжигались в соплах ракетных двигателей. "Буран" стал не просто космическим кораблем, а гигантским финансовым пылесосом, вытягивавшим последние жизненные соки из деградирующей коммунистической империи.

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Почему советский космический челнок "Буран" пролетел только один раз: смотрите видео LegacyArchives-d9s

Почему идеальный космический триумф обернулся самым дорогостоящим фиаско ХХ века?

Утро 15 ноября 1988 года оказалось апокалиптическим – над степями Казахстана бушевал сильный циклон, скорость штормового ветра достигала 20 метров в секунду, а температура опустилась ниже нуля. Казалось, можно было ожидать отмены миссии, но вопреки здравому смыслу и погодным условиям 2400-тонная конструкция оторвалась от земли Байконура, разрывая низкие облака ослепительным пламенем. Полет "Бурана" длился всего 206 минут – за это время шаттл дважды обогнул планету.

А после этого началось то, что эксперты NASA позже признают выдающимся инженерным достижением. Без единого человека на борту, управляемый лишь бортовыми компьютерами, 100-тонный планер вошел в атмосферу, самостоятельно рассчитал траекторию, снизил скорость и филигранно коснулся взлетно-посадочной полосы. Отклонение от центральной линии составило считанные сантиметры. Это был абсолютный, бесспорный триумф кибернетики и аэродинамики.

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Но этот триумф стал последним вздохом уже полумертвого левиафана. Идеальная посадка "Бурана" состоялась в стране, уже стоявшей на краю пропасти – содержание такой колоссальной инфраструктуры требовало ресурсов, которых у Советского Союза больше не было. В 1990 году программу приостановили, а в 1993, уже после распада СССР, официально закрыли.

Судьба самого корабля оказалась трагической и глубоко символической – в 2002 году единственный экземпляр, побывавший в космосе, разбился под обломками крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, которая обрушилась из-за банальной халатности и отсутствия ремонта. Так история "Бурана" стала едва ли не самым ярким историческим уроком того, что даже самые гениальные технологические прорывы обречены на забвение, если их создают не ради прогресса, а ради обслуживания милитаристских амбиций.