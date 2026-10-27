За крок від катастрофи: чому незалежний Техас благав США про термінову анексію

Сьогодні Техас асоціюється з ковбоями, нафтовими вежами та космічними запусками, але мало хто пам'ятає, що протягом майже десятиліття ця територія була суверенною країною зі своїм президентом, армією та дипломатичним корпусом. З 1836 по 1845 рік Республіка Техас гордо майоріла прапором Самотньої Зірки, відчайдушно балансуючи між імперськими амбіціями та загрозою фізичного знищення.

Проте бурхлива історія цієї гордої республіки завершилася абсолютно безпрецедентним геополітичним кроком – добровільною відмовою від власної незалежності заради входження до складу Сполучених Штатів Америки. Що ж змусило нескорених техасців, які проливали кров за свою свободу, проміняти омріяний суверенітет на статус 28-го американського штату? 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як кривава революція перетворила мексиканську провінцію на незалежну Республіку Техас?

Історія техаської незалежності була виборена кров'ю, але розпочиналася не зі збройного заколоту – а з масштабної міграційної кризи, яка докорінно змінила демографію регіону. У 1820-х роках молодий уряд Мексики, прагнучи заселити свої безлюдні північні території та створити буферну зону проти нападів індіанців команчі, необачно запросив американських колоністів, знаних як "емпресаріо". Найвідоміший з них, Стівен Остін, привів сотні родин, які принесли із собою англійську мову, протестантську етику та, що й виявилося фатальним, інститут рабовласництва.

Коли у 1829 році Мехіко офіційно заборонило рабство, а згодом генерал Антоніо Лопес де Санта-Анна скасував федералістську конституцію 1824 року та встановив жорстку централізовану диктатуру, культурне та політичне тертя перетворилося на справжню порохову бочку. І вибух стався восени 1835 року, поклавши початок Техаській революції, яка назавжди вписала імена своїх героїв у світову історію. Звісно, для уряду у Мехіко ці "герої" мали геть інакший вигляд – як невдячні сепаратисти та нелегальні мігранти, які за прихованої підтримки США зухвало крали суверенну мексиканську територію.

Найдраматичнішим епізодом тих часів стала героїчна оборона місії Аламо у березні 1836 року. Там невеликий гарнізон техасців, серед яких були легендарні Девід Крокетт та Джим Боуї, протягом 13 днів стримував багатотисячну армію Санта-Анни, перш ніж загинути у повному складі. Ця трагедія не зламала повстанців, а навпаки – стала потужним емоційним каталізатором, народивши безсмертний бойовий клич "Пам'ятай Аламо!"

Уже 21 квітня 1836 року у битві при Сан-Хасінто армія під командуванням Сема Г'юстона здійснила тактичне диво – всього за 18 хвилин розгромила мексиканські війська і взяла у полон самого диктатора. Під дулами мушкетів Санта-Анна підписав Велаські договори, які фактично приймали факт незалежності нової держави – Республіки Техас, що розкинулася на колосальних територіях від річки Ріо-Гранде до сучасного Вайомінгу.

Цікаво, що ця перемога не була б можливою без "техано" – місцевих мексиканців, які також ненавиділи диктатуру Санта-Анни й воювали пліч-о-пліч з американцями. Проте їхня доля виявилася трагічною – після здобуття незалежності англомовна більшість швидко почала пригнічувати своїх колишніх побратимів, витісняючи їх на узбіччя суспільного життя.

Найцікавіше з на диво короткої, але насиченої історії незалежної Республіки Техас: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Чому суверенна держава з величезним потенціалом добровільно віддала свою незалежність?

Ейфорія від блискучої перемоги швидко розбилася об сувору реальність державного будівництва, адже молода республіка опинилася на межі колапсу буквально з перших днів свого існування. Економіка Техасу лежала у руїнах – державний борг стрімко зріс до астрономічних на той час 12 мільйонів доларів, а національна паперова валюта, так звані "червоні спинки" (redbacks), знецінилася настільки, що нею буквально обклеювали стіни замість шпалер.

Ситуацію значно погіршив другий президент республіки Мірабо Ламар, який мріяв про створення великої Техаської імперії до самого Тихого океану. Його катастрофічна експедиція до Санта-Фе та жорстокі війни з корінними американцями остаточно спустошили державну скарбницю. Крім того, Мексика офіційно відмовилася ратифікувати Велаські договори, вважаючи Техас своєю бунтівною провінцією, і регулярно влаштовувала військові рейди через кордон, двічі захоплюючи місто Сан-Антоніо у 1842 році.

Республіка перебувала у стані перманентної облоги, не маючи ресурсів для власного захисту. Усвідомлюючи неминучість краху, Г'юстон, повернувшись на посаду президента, розпочав блискучу геополітичну гру заради долучення Техасу до США. Оскільки Конгрес спочатку відхиляв цю ідею через страх війни з Мексикою та небажання порушувати крихкий політичний баланс між вільними та рабовласницькими штатами, техаський лідер став відкрито фліртувати з Великою Британією та Францією.

Варто розуміти, наскільки гострим було це питання для Вашингтона – північні штати категорично блокували анексію, побоюючись, що з гігантської території Техасу створять кілька нових рабовласницьких штатів, які забезпечать Півдню тотальне політичне домінування. З іншого боку, раптово нависла перспектива появи потужного британського протекторату на південних кордонах США, який би назавжди блокував американську експансію на захід.

Тож майстерний дипломатичний шантаж Г'юстона спрацював – на хвилі популярної доктрини "Явного призначення" (Manifest Destiny) у 1844 році президентом США обрали експансіоніста Джеймса Полка, і 29 грудня 1845 року США офіційно анексували Техас, перетворивши його на свій 28-й штат. Це була не капітуляція слабких, а прагматичний крок виживання – техасці обміняли свій непевний суверенітет на економічну стабільність, військову безпеку та збереження своєї унікальної ідентичності, яка досі робить цей штат справжньою державою у державі.

Проте цей нібито щасливий кінець мав свою криваву ціну та значно ширші наслідки. Анексія Техасу не принесла регіону миттєвого миру, а стала прямим тригером масштабної Американо-мексиканської війни 1846 – 1848 років. Тоді дві країни зійшлися у жорстокому протистоянні, за підсумками якого Мексика зазнала нищівної поразки й назавжди втратила половину своєї території, враховуючи й сучасну Каліфорнію.