В шаге от катастрофы: почему независимый Техас умолял США о срочной аннексии

Однако бурная история этой гордой республики завершилась совершенно беспрецедентным геополитическим шагом – добровольным отказом от собственной независимости ради вхождения в состав Соединенных Штатов Америки. Что же заставило непокоренных техасцев, проливавших кровь за свою свободу, променять заветный суверенитет на статус 28-го американского штата? 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Реклама Adv

Как кровавая революция превратила мексиканскую провинцию в независимую Республику Техас?

История техасской независимости была завоевана кровью, но начиналась не с вооруженного восстания – а с масштабного миграционного кризиса, который коренным образом изменил демографию региона. В 1820-х годах молодое правительство Мексики, стремясь заселить свои безлюдные северные территории и создать буферную зону против нападений индейцев команчи, неосмотрительно пригласило американских колонистов, называемых "эмпресарио". Самый известный из них, Стивен Остин, привел сотни семей, которые принесли с собой английский язык, протестантскую этику и, что и оказалось роковым, институт рабства.

Реклама

Когда в 1829 году Мехико официально запретило рабство, а впоследствии генерал Антонио Лопес де Санта-Анна отменил федералистскую конституцию 1824 года и установил жесткую централизованную диктатуру, культурное и политическое напряжение превратилось в настоящую пороховую бочку. И взрыв произошел осенью 1835 года, положив начало Техасской революции, которая навсегда вписала имена своих героев в мировую историю. Конечно, для правительства в Мехико эти "герои" выглядели совсем иначе – как неблагодарные сепаратисты и нелегальные мигранты, которые при скрытой поддержке США нагло отнимали суверенную мексиканскую территорию.

Самым драматичным эпизодом тех времен стала героическая оборона миссии Аламо в марте 1836 года. Там небольшой гарнизон техасцев, среди которых были легендарные Дэвид Крокетт и Джим Боуи, в течение 13 дней сдерживал многотысячную армию Санта-Анны, прежде чем погибнуть в полном составе. Эта трагедия не сломила повстанцев, а наоборот – стала мощным эмоциональным катализатором, породив бессмертный боевой клич "Помни Аламо!"

Реклама

Уже 21 апреля 1836 года в битве при Сан-Хасинто армия под командованием Сэма Хьюстона совершила тактическое чудо – всего за 18 минут разгромила мексиканские войска и взяла в плен самого диктатора. Под дулами мушкетов Санта-Анна подписал Веласские договоры, которые фактически принимали факт независимости нового государства – Республики Техас, раскинувшейся на колоссальных территориях от реки Рио-Гранде до современного Вайоминга.

Интересно, что эта победа была бы невозможна без "техано" – местных мексиканцев, которые также ненавидели диктатуру Санта-Анны и сражались бок о бок с американцами. Однако их судьба оказалась трагической – после обретения независимости англоязычное большинство быстро начало угнетать своих бывших соратников, вытесняя их на обочину общественной жизни.

Самое интересное из удивительно короткой, но насыщенной истории независимой Республики Техас: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Почему суверенное государство с огромным потенциалом добровольно отказалось от своей независимости?

Эйфория от блестящей победы быстро разбилась о суровую реальность государственного строительства, ведь молодая республика оказалась на грани коллапса буквально с первых дней своего существования. Экономика Техаса лежала в руинах – государственный долг стремительно вырос до астрономической для того времени суммы в 12 миллионов долларов, а национальная бумажная валюта, так называемые "красные спинки" (redbacks), обесценилась настолько, что ею буквально оклеивали стены вместо обоев.

Реклама

Ситуацию значительно усугубил второй президент республики Мирабо Ламар, который мечтал о создании великой Техасской империи аж до Тихого океана. Его катастрофическая экспедиция к Санта-Фе и жестокие войны с коренными американцами окончательно опустошили государственную казну. Кроме того, Мексика официально отказалась ратифицировать Веласские договоры, считая Техас своей мятежной провинцией, и регулярно устраивала военные рейды через границу, дважды захватывая город Сан-Антонио в 1842 году.

Республика находилась в состоянии постоянной осады, не имея ресурсов для собственной защиты. Осознавая неизбежность краха, Хьюстон, вернувшись на пост президента, начал блестящую геополитическую игру ради присоединения Техаса к США. Поскольку Конгресс сначала отвергал эту идею из-за страха войны с Мексикой и нежелания нарушать хрупкий политический баланс между свободными и рабовладельческими штатами, техасский лидер стал открыто заигрывать с Великобританией и Францией.

Реклама

Следует понимать, насколько острым был этот вопрос для Вашингтона – северные штаты категорически блокировали аннексию, опасаясь, что из гигантской территории Техаса создадут несколько новых рабовладельческих штатов, которые обеспечат Югу тотальное политическое доминирование. С другой стороны, внезапно нависла перспектива появления мощного британского протектората на южных границах США, который навсегда заблокировал бы американскую экспансию на запад.

В итоге искусный дипломатический шантаж Хьюстона сработал – на волне популярной доктрины "Явного предназначения" (Manifest Destiny) в 1844 году президентом США избрали экспансиониста Джеймса Полка, и 29 декабря 1845 года США официально аннексировали Техас, превратив его в свой 28-й штат. Это была не капитуляция слабых, а прагматичный шаг выживания – техасцы обменяли свой неуверенный суверенитет на экономическую стабильность, военную безопасность и сохранение своей уникальной идентичности, которая до сих пор делает этот штат настоящим государством в государстве.

Реклама

Однако этот как будто бы счастливый конец имел свою кровавую цену и гораздо более широкие последствия. Аннексия Техаса не принесла региону мгновенного мира, а стала прямым поводом для масштабной Американо-мексиканской войны 1846 – 1848 годов. Тогда две страны вступили в жестокое противостояние, по итогам которого Мексика потерпела сокрушительное поражение и навсегда лишилась половины своей территории, включая и современную Калифорнию.