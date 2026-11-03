Дыра от бублика вместо "Третьего Рима": кто нажился на строительстве Екатеринослава

В конце XVIII века на берегах могучего Днепра должна была возникнуть новая мировая столица, способная затмить величие античных городов и папского Рима. Амбициозный фаворит российской императрицы Екатерины II Григорий Потемкин разработал беспрецедентный план застройки города Екатеринослава, который должен был стать символом абсолютной власти и триумфа над временем.

Однако грандиозные чертежи в большинстве случаев так и остались призраками на бумаге, а колоссальные бюджеты бесследно растворились в бездонных карманах подрядчиков и чиновников. Эта история является классическим примером того, как имперская мегаломания разбивается о банальную жадность, оставляя потомкам лишь остовы несбывшихся мечтаний. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему "Южные Афины" так и остались миражом в степи?

В 1787 году, во время знаменитого путешествия Екатерины Великой на юг, на холме над Днепром торжественно заложили первый камень Преображенского собора. По замыслу князя Григория Потемкина, этот храм должен был превзойти по размерам базилику Святого Петра в Ватикане и стать архитектурной доминантой нового мегаполиса – Екатеринослава.

Потемкин мыслил категориями античных императоров, стремясь создать "Южные Афины" или "Третий Рим" с университетом, консерваторией, роскошными ботаническими садами и широкими проспектами. Это должен был быть идеальный центр управления новыми захваченными территориями, витрина имперского триумфа, способная запугать Османскую империю и впечатлить европейских дипломатов.

Для реализации этого утопического проекта из государственной казны выделили астрономические суммы, которые сегодня равнялись бы миллиардам долларов. Лучшие европейские архитекторы чертили идеальные геометрические сетки улиц, которые должны были прорезать дикую степь. Однако масштабность замысла сыграла с ними злую шутку – ведь логистика в XVIII веке просто не позволяла быстро доставлять строительные материалы в такую глушь.

К тому же место для центра города выбрали крайне неудачно – на высоком холме катастрофически не хватало питьевой воды, а нижние террасы регулярно страдали от разрушительных весенних наводнений. Адаптировать проект к суровым географическим реалиям почему-то не захотели, а вместо этого имперская бюрократия продолжала слепо следовать фантазиям своего покровителя, игнорируя законы физики и экономики.

Интересные факты из истории строительства Екатеринослава: смотрите видео AIHistory-Ukraine-World

В результате грандиозное строительство превратилось в черную дыру, которая безжалостно поглощала ресурсы, не давая никакого видимого результата, кроме нескольких фундаментов и временных деревянных дворцов, возведенных лишь для того, чтобы замылить глаза во время визита монархини. Но деньги выделяли и выделяли. И вот интересный вопрос – а куда же они делись?

Куда же на самом деле исчезли имперские миллионы, выделенные на построение Екатеринослава?

Ответ на этот вопрос кроется в классической анатомии коррупции, процветавшей в тени абсолютизма. Как только императорский кортеж покинул берега Днепра, контроль за строительством мгновенно ослаб, а местные подрядчики и чиновники получили неограниченный доступ к казне. Исследователи указывают на тотальное завышение цен на материалы, фиктивные контракты и "мертвые души" среди рабочих.

Деньги, предназначенные для возведения величественных колонн и мраморных лестниц, оседали в имениях лиц, приближенных к Потемкину, превращаясь в их личное состояние. Коррупционная схема работала безупречно – в столицу отправлялись отчеты, полные оптимизма, тогда как на самой строительной площадке ветер гулял среди заброшенных лесов.

Окончательный крест на амбициях поставили геополитика и смерть главного идеолога. Начало очередной российско-турецкой войны резко изменило приоритеты – финансирование Екатеринослава заморозили, а все ресурсы бросили на нужды армии. Тем временем в 1791 году Григорий Потемкин внезапно скончался в бессарабской степи – и его любимое детище мгновенно лишилось политической поддержки.

Новый император Павел I ненавидел все, что было связано с матерью и ее фаворитами, поэтому вообще приказал переименовать город в Новороссийск и свернуть любые масштабные работы. Преображенский собор, который должен был стать больше ватиканской святыни, достроили лишь в середине XIX века, уменьшив его размеры в 6 раз. Вот так грандиозная мечта о мировой столице на Днепре растворилась в банальном воровстве.