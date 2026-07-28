28 июля 1914 – Австро-Венгрия объявляет войну Сербии: как началась Первая мировая

Европа сделала решающий шаг от локального балканского кризиса к великой катастрофе 28 июля 1914 года. В этот день Австро-Венгрия объявила войну Сербии и запустила механизмы мировой войны.

Но за этим решением стоял целый ряд союзов, страхов и амбиций, которые очень быстро втянули в конфликт почти весь континент. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему выстрелы в Сараево раскололи Европу пополам?

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, и именно в этот день механизм Первой мировой войны окончательно сорвался с крючка. Но начиналось все лишь как локальный балканский кризис – после выстрелов в Сараево 28 июня, повлекших смерть эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола.

За считанные недели события приняли форму лавины, которая вовлекла в катастрофу почти всю Европу и не только. Почва для этого была незаурядной – по состоянию на лето 1914 года Европа жила в напряжении, и не хватало только искры, после которой сухой порох политики, союзов и подозрений мгновенно вспыхнул. Убийство Фердинанда и его супруги Софии боснийским сербским националистом стало такой искрой.

К войне Вену подталкивала Германия, да и в самой Австро-Венгрии военное решение продвигал определенный круг военных и политических деятелей. И вот смесь интриг, реваншизма и имперской самоуверенности стала почвой для шага, поджегшего континент. Но сначала 23 июля Сербии вручили жесткий ультиматум.

Документ был составлен так, что принять его без утраты суверенитета было практически нереально. В Вене уже был подготовлен не дипломатический компромисс, а силовой сценарий. Для Сербии же это изначально была не дипломатическая дуэль, а вопрос выживания.

Первая мировая война началась 28 июля 1914 года, и вот что к этому привело: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

28 июля 1914 года – день, когда война стала официальной

28 июля 1914 Австро-Венгрия официально объявила войну Сербии, и именно эту дату ученые называют началом Первой мировой войны. Только важно понимать, что здесь речь пока только об объявлении войны Австро-Венгрией Сербии, а не о мгновенном всемирном столкновении. Просто именно этот акт стал первой костью домино в ряде падений.

Уже в ночь на 29 июля австро-венгерский монитор SMS Bodrog обстрелял Белград. Этот момент часто считается первыми выстрелами Первой мировой войны. В последующие дни Россия встала на защиту Сербии, Германия объявила войну России, затем Франции, а дальше немецкое вторжение в Бельгию вовлекло в конфликт Британию. Вот так просто региональный пожар перерос в мировую катастрофу.

Среди причин большой войны называют рост национализма, милитаризма, имперское соперничество и борьбу за влияние. Это была не одна причина, а целый узел, затянутый слишком туго. В тот день Европа перешла границу, за которой уже не оставалось места для иллюзий – все, что казалось управляемым, быстро стало хрупким.

Дальше Европа даже не несколько лет войны, а несколько десятилетий жила в ритме ультиматумов, мобилизаций и взаимного недоверия, и каждая столица боялась оказаться слабее соседа. Этот исторический излом до сих пор напоминает, как быстро локальный кризис может перерасти в общеевропейскую трагедию, если политики недооценивают силу союзов, страхов и взаимных угроз.