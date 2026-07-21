21 июля 1798 года – Битва у пирамид: как Наполеон потряс Египет и запустил моду на египтологию

В жаркий июльский день 1798 года под Гизой французская армия выстроилась в боевые квадраты и приняла удар кавалерии мамлюков. Эта победа Наполеона быстро стала событием, изменившим не только политику, но и европейское представление об Египте.

Именно с этой войны начался большой интерес Запада к стране фараонов и зародилась египтология. И 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Пески Гизы как декорация для большой имперской ставки

21 июля 1798 года у пирамид Гизы произошло не просто сражение, а момент, когда Наполеон Бонапарт на мгновение превратил древнюю землю фараонов в сцену своей имперской драмы. Франция хотела потеснить Англию – закрепиться в Египте, усилить торговлю на Ближнем Востоке и открыть возможный путь для атаки на Британскую Индию.

То есть речь шла не только о песках и пирамидах, но и о глобальной имперской шахматной доске, где Каир был важной клеткой, а Лондон – одной из главных целей в теневом смысле. Поэтому французский экспедиционный корпус, прибывший в Египет после захвата Мальты, взял Александрию и двинулся на Каир.

Египет в то время формально входил в состав Османской империи, но фактически власть здесь удерживали мамлюки – как полунезависимый правящий слой. Поэтому на пути Наполеона встал большой мамлюкский отряд.

Под жарким небом французы встретили конницу, привыкшую ломать пехоту стремительным натиском. Но на этот раз все пошло иначе – французские войска выстроились в сплошные квадраты, сдержали все атаки и одержали решающую победу. Холодная, четкая, безжалостная геометрия тактики Наполеона перевела мамлюков на другую сторону истории.

Самое интересное о походе Наполеона в Египет и зарождении египтологии: смотрите видео learnhistory-m5r

Почему победа Наполеона оказалась большим, чем просто военный успех?

Египетская кампания Наполеона, несмотря на победы на суше, все же оказалась неудачной – французская армия оказалась в изоляции и была вынуждена капитулировать. Но последствия оказались гораздо более масштабными – гениальный полководец оказался еще и блестящим пиарщиком, и Париж принимал его как героя.

Более того, военный поход внезапно превратился в научную экспедицию. Дело в том, что Наполеон вез в Египет не только солдат, пушки и амбиции, но и целую команду ученых, которым предстояло описать землю, людей, растения, животных, памятники и так далее. Именно эта совместная работа легла в основу Description de l’Égypte – многотомного труда, который превратил Египет из романтической мифологической концепции в объект систематического европейского изучения.

Конечно, само по себе французское вторжение не создало египтологию в одно мгновение. Но именно эта экспедиция дала мощный толчок развитию знаний о древнем и современном Египте. Именно после той победы начался путь, приведший к бесконечному увлечению даже наших современников пирамидами и сфинксами.

Интересный факт. Розеттский камень с текстом тремя типами письма (иероглифами, демотикой и древнегреческим) был найден французами в июле 1799 года – впоследствии он стал ключом к расшифровке древнеегипетской письменности. В первой четверти XIX века Жан-Франсуа Шампольон раскрыл значение иероглифов, и египтология как наука по-настоящему зародилась.

Именно после 1798 года интерес к Египту в Европе начал стремительно расти, а последующие поколения коллекционеров, дипломатов и исследователей уже действовали под влиянием наполеоновского примера. Европа стала не просто интересоваться Древним Египтом – она буквально училась смотреть на него по-новому.