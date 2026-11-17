Блестящий ум этого ученого буквально вытащил человечество из бездны глобального голода, подарив нам хлеб из самого воздуха. Однако он же хладнокровно открыл ящик Пандоры, выпустив на поля сражений Первой мировой войны удушающую смерть.

Его имя – Фриц Габер, и оно одновременно навсегда запечатлено на страницах истории золотыми буквами Нобелевского лауреата и навсегда запятнано кровью тысяч невинных солдат. Это история о самом драматичном парадоксе ХХ века, где невероятный триумф науки причудливо переплелся с глубокой личной и мировой трагедией, и 24 Канал расскажет о ней немного подробнее.

Как немецкий химик научился превращать воздух в хлеб и спас человечество?

В конце XIX века над миром нависла вполне реальная апокалиптическая угроза, о которой сегодня мало кто вспоминает. В 1898 году сэр Уильям Крукс, президент Британской ассоциации содействия развитию науки, выступил с пугающим предупреждением – природные запасы селитры в Чили и Перу, которые использовались в качестве удобрений, стремительно иссякали. При этом население планеты росло чуть ли не в геометрической прогрессии, а урожайность падала – и все это неизбежно вело к глобальному массовому голоду уже в первые десятилетия ХХ века.

Научный мир лихорадочно искал способ "связать" азот, чья доля в атмосфере Земли составляет почти 78%, но который растения не могут усваивать в чистом виде. Это казалось невозможной задачей, настоящим алхимическим вызовом новой эры. И вот именно тогда на историческую арену вышел Фриц Габер – амбициозный немецкий химик еврейского происхождения. В 1909 году, после многих лет изнурительных экспериментов, ему удалось невозможное – используя экстремально высокое давление, высокую температуру и осмиевый катализатор, Габер смог заставить атмосферный азот вступить в реакцию с водородом, образуя аммиак.

Этот прорыв стал основой для создания синтетических азотных удобрений. Вскоре инженер Карл Бош из компании BASF масштабировал это изобретение до промышленных масштабов, создав знаменитый процесс Габера-Боша, а первый завод заработал в 1913 году в Оппау. Последствия этого открытия невозможно переоценить – урожайность сельскохозяйственных культур взлетела до небес. Современные демографы и историки науки сходятся, что без изобретения Габера Земля могла бы прокормить максимум половину своего нынешнего населения.

Сегодня почти 50 % атомов азота в организме каждого человека на планете происходят именно с фабрик, работающих по принципу Габера-Боша. За это эпохальное открытие ученый получил Нобелевскую премию по химии за 1918 год. Он буквально научился делать хлеб из воздуха, став спасителем миллиардов жизней – но история на этом не закончилась, потому что амбиции Фрица Габера и слепой патриотизм привели его по другому, гораздо более мрачному пути.

Фриц Габер – ученый, принесший смерть миллионам и спасший жизни миллиардам: смотрите видео cikavanauka

Почему спаситель мира добровольно стал отцом химического оружия и потерял все?

Когда в 1914 году разразилась Первая мировая война, Фриц Габер, который еще в молодости принял христианство ради ассимиляции и карьеры, проявил себя как фанатичный немецкий патриот. Он искренне верил, что наука в мирное время принадлежит человечеству, но во время войны она принадлежит родине. Габер добровольно возглавил химический отдел Военного министерства Германии и предложил использовать ядовитые газы для выхода из позиционного тупика в траншеях. Он лично руководил разработкой оружия на основе хлора и контролировал его первое массовое применение.

22 апреля 1915 года во время Второй битвы при Ипре по приказу Габера немецкие войска выпустили 168 тонн газообразного хлора в сторону французских и алжирских позиций – и желто-зеленое облако смерти накрыло окопы. Солдаты слепли, задыхались в страшных мучениях, выплевывая собственные легкие – по меньшей мере около тысячи человек погибли в тот день непосредственно от отравления, еще тысячи получили тяжелые поражения. Габер отпраздновал это как большой тактический триумф и вскоре получил звание капитана.

Однако его жена, Клара Иммервар, первая женщина, получившая степень доктора химии в Бреслауском университете, была глубоко потрясена и подавлена деятельностью мужа, считая ее предательством идеалов науки. Вечером 1 мая 1915 года Габер отправился на Восточный фронт, чтобы подготовить новые газовые атаки – и той же ночью, уже после его отъезда, Клара вышла в сад их дома и застрелилась из его служебного пистолета. Тело матери обнаружил их 13-летний сын Герман, а сам Габер узнал о трагедии, уже находясь в пути.

После поражения Германии Габер стал международным изгнанником, хотя и сохранил влияние на родине. Его институт продолжал разрабатывать пестициды, в частности препараты, выделявшие синильную кислоту, один из которых имел коммерческое название "Циклон А". Но самый страшный удар судьба нанесла ему в 1933 году с приходом к власти Адольфа Гитлера. Хотя Габер как ветеран войны имел право остаться на должности, от него начали требовать уволить всех сотрудников еврейского происхождения – в знак протеста ученый подал в отставку и навсегда покинул страну, которой отдал все.

Габер скончался от сердечной недостаточности 29 января 1934 года в отеле в швейцарском Базеле, по пути в Палестину. Однако история и на этом не закончилась. Еще в 1920-х годах под руководством Габера был разработан эффективный пестицид "Циклон Б", и вот в годы Второй мировой войны нацисты начали использовать его модификацию без предупреждающего запаха для массовых убийств в газовых камерах Освенцима и других лагерей смерти. Среди миллионов жертв Холокоста, убитых изобретением, к созданию которого причастен Габер, были и его собственные родственники.