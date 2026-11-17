Его имя – Фриц Габер, и оно одновременно навсегда запечатлено на страницах истории золотыми буквами Нобелевского лауреата и навсегда запятнано кровью тысяч невинных солдат. Это история о самом драматичном парадоксе ХХ века, где невероятный триумф науки причудливо переплелся с глубокой личной и мировой трагедией, и 24 Канал расскажет о ней немного подробнее.

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Как немецкий химик научился превращать воздух в хлеб и спас человечество?

В конце XIX века над миром нависла вполне реальная апокалиптическая угроза, о которой сегодня мало кто вспоминает. В 1898 году сэр Уильям Крукс, президент Британской ассоциации содействия развитию науки, выступил с пугающим предупреждением – природные запасы селитры в Чили и Перу, которые использовались в качестве удобрений, стремительно иссякали. При этом население планеты росло чуть ли не в геометрической прогрессии, а урожайность падала – и все это неизбежно вело к глобальному массовому голоду уже в первые десятилетия ХХ века.

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Научный мир лихорадочно искал способ "связать" азот, чья доля в атмосфере Земли составляет почти 78%, но который растения не могут усваивать в чистом виде. Это казалось невозможной задачей, настоящим алхимическим вызовом новой эры. И вот именно тогда на историческую арену вышел Фриц Габер – амбициозный немецкий химик еврейского происхождения. В 1909 году, после многих лет изнурительных экспериментов, ему удалось невозможное – используя экстремально высокое давление, высокую температуру и осмиевый катализатор, Габер смог заставить атмосферный азот вступить в реакцию с водородом, образуя аммиак.

Этот прорыв стал основой для создания синтетических азотных удобрений. Вскоре инженер Карл Бош из компании BASF масштабировал это изобретение до промышленных масштабов, создав знаменитый процесс Габера-Боша, а первый завод заработал в 1913 году в Оппау. Последствия этого открытия невозможно переоценить – урожайность сельскохозяйственных культур взлетела до небес. Современные демографы и историки науки сходятся, что без изобретения Габера Земля могла бы прокормить максимум половину своего нынешнего населения.

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Сегодня почти 50 % атомов азота в организме каждого человека на планете происходят именно с фабрик, работающих по принципу Габера-Боша. За это эпохальное открытие ученый получил Нобелевскую премию по химии за 1918 год. Он буквально научился делать хлеб из воздуха, став спасителем миллиардов жизней – но история на этом не закончилась, потому что амбиции Фрица Габера и слепой патриотизм привели его по другому, гораздо более мрачному пути.

Фриц Габер – ученый, принесший смерть миллионам и спасший жизни миллиардам: смотрите видео cikavanauka

Почему спаситель мира добровольно стал отцом химического оружия и потерял все?

Когда в 1914 году разразилась Первая мировая война, Фриц Габер, который еще в молодости принял христианство ради ассимиляции и карьеры, проявил себя как фанатичный немецкий патриот. Он искренне верил, что наука в мирное время принадлежит человечеству, но во время войны она принадлежит родине. Габер добровольно возглавил химический отдел Военного министерства Германии и предложил использовать ядовитые газы для выхода из позиционного тупика в траншеях. Он лично руководил разработкой оружия на основе хлора и контролировал его первое массовое применение.

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22 апреля 1915 года во время Второй битвы при Ипре по приказу Габера немецкие войска выпустили 168 тонн газообразного хлора в сторону французских и алжирских позиций – и желто-зеленое облако смерти накрыло окопы. Солдаты слепли, задыхались в страшных мучениях, выплевывая собственные легкие – по меньшей мере около тысячи человек погибли в тот день непосредственно от отравления, еще тысячи получили тяжелые поражения. Габер отпраздновал это как большой тактический триумф и вскоре получил звание капитана.

Однако его жена, Клара Иммервар, первая женщина, получившая степень доктора химии в Бреслауском университете, была глубоко потрясена и подавлена деятельностью мужа, считая ее предательством идеалов науки. Вечером 1 мая 1915 года Габер отправился на Восточный фронт, чтобы подготовить новые газовые атаки – и той же ночью, уже после его отъезда, Клара вышла в сад их дома и застрелилась из его служебного пистолета. Тело матери обнаружил их 13-летний сын Герман, а сам Габер узнал о трагедии, уже находясь в пути.

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После поражения Германии Габер стал международным изгнанником, хотя и сохранил влияние на родине. Его институт продолжал разрабатывать пестициды, в частности препараты, выделявшие синильную кислоту, один из которых имел коммерческое название "Циклон А". Но самый страшный удар судьба нанесла ему в 1933 году с приходом к власти Адольфа Гитлера. Хотя Габер как ветеран войны имел право остаться на должности, от него начали требовать уволить всех сотрудников еврейского происхождения – в знак протеста ученый подал в отставку и навсегда покинул страну, которой отдал все.

Габер скончался от сердечной недостаточности 29 января 1934 года в отеле в швейцарском Базеле, по пути в Палестину. Однако история и на этом не закончилась. Еще в 1920-х годах под руководством Габера был разработан эффективный пестицид "Циклон Б", и вот в годы Второй мировой войны нацисты начали использовать его модификацию без предупреждающего запаха для массовых убийств в газовых камерах Освенцима и других лагерей смерти. Среди миллионов жертв Холокоста, убитых изобретением, к созданию которого причастен Габер, были и его собственные родственники.