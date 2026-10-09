За что на самом деле инквизиция судила Галилео Галилея, который никогда не говорил "и все-таки она вертится"

Образ непокоренного старца, который, поднимаясь с колен после жестоких пыток инквизиции, гордо бросает в лицо палачам: "И все-таки она вертится!" (Eppur si muove), – это одна из величайших и самых живучих иллюзий в истории человечества. Ведь Галилео Галилей никогда не произносил этих слов.

Эта фраза впервые появилась на испанском полотне 1640-х годов, а в массовое сознание ее внедрил итальянский писатель Джузеппе Баретти лишь в 1757 году, создавая красивую легенду для эпохи Просвещения. Но что же на самом деле произошло на суде над астрономом? 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему Папа воспринял научный трактат Галилея как личное оскорбление?

Настоящая история суда над флорентийским гением в 1633 году гораздо сложнее, драматичнее, но и, как это часто бывает в истории, более прозаична. Это была не классическая битва чистого света науки против непроглядной тьмы религиозного фанатизма – а скорее трагедия амбиций, преданной дружбы и геополитического выживания, где астрономия стала лишь удобной декорацией для сведения счетов.

Чтобы понять истинные мотивы инквизиции, стоит вспомнить отношения Галилея с Папой Римским Урбаном VIII (Маффео Барберини). До своего избрания на престол тот был горячим поклонником Галилео, восхищался его талантом и даже посвящал ему хвалебные оды. То есть когда Барберини стал Папой, Галилей почувствовал себя в безопасности.

И действительно – Урбан VIII лично разрешил ученому написать книгу о двух системах мира, птолемеевской (геоцентрической) и коперниковской (гелиоцентрической), но при одном строгом условии – вторая должна была рассматриваться только как математическая гипотеза, а не как физическая реальность. Папа также просил добавить в книгу свой любимый теологический аргумент – Бог всемогущ, и мог устроить движение планет любым непостижимым для человеческого ума образом, поэтому человек не имеет права утверждать, что знает истину наверняка.

В 1632 году Галилей публикует свой эпохальный "Диалог о двух главных системах мира", но совершает роковую, почти самоубийственную ошибку. Его текст был написан в форме беседы трех персонажей – разумного сторонника Коперника (Сальвиати), нейтрального слушателя (Сагредо) и простодушного консервативного защитника Аристотеля и Птолемея, которого Галилей назвал Симпличио (с итальянского – "простак" или "дурак"). И вот тот самый любимый аргумент Папы Урбана VIII Галилей вложил в уста Симпличио.

Более того, он прозвучал в самом конце книги, где уже выглядел жалко и смешно на фоне блестящей логики Сальвиати. Разумеется, для Урбана VIII, человека с колоссальным эго, это был удар в спину. Он почувствовал себя публично униженным, выставленным на посмешище перед всей интеллектуальной Европой. Вот так бывший друг превратился в злейшего врага – а инквизиционная машина получила зеленый свет, причем не из-за движения Земли, а из-за оскорбления папского достоинства.

Биография Галилео Галилея и почему его судили инквизиторы: смотрите видео medievil_arthas

Как большая политика и Тридцатилетняя война определили судьбу гения?

Но здесь следует понимать, что личное оскорбление папы – это лишь половина правды, а другая половина – в кровавой грязи Тридцатилетней войны 1618 – 1648 годов, которая именно тогда раздирала Европу. В 1632 – 1633 годах позиции Урбана VIII были крайне шаткими – испанские Габсбурги и радикальные католические кардиналы жестко критиковали Папу за то, что он не оказывал достаточной поддержки католической коалиции и даже тайно симпатизировал французам, выступавшим союзниками протестантов. Урбана VIII открыто обвиняли в мягкости по отношению к еретикам, и над ним нависла реальная угроза импичмента на консистории.

Папе срочно нужен был громкий и показательный процесс, который доказал бы всему католическому миру его непоколебимость в защите веры. Галилео Галилей, самый известный ученый Европы, в тот момент стал идеальной сакральной жертвой – его процесс превратился в политический спектакль, призванный продемонстрировать силу Рима.

Официальное обвинение, выдвинутое инквизицией, касалось не самой науки, а юридического неповиновения. Галилея обвинили в нарушении тайного предписания кардинала Беллармино и комиссара инквизиции Микеланджело Сегицци от 1616 года, которое запрещало ему "придерживаться, преподавать или защищать" учение Коперника. Формулировка же приговора звучала как "серьезное подозрение в ереси", а не сама ересь.

Вопреки еще одному популярному мифу, 69-летнего Галилея никогда не подвергали физическим пыткам. Учитывая его возраст, статус и покровительство могущественного герцога Тосканского, к нему применили лишь territio verbalis – словесную угрозу пытками. Во время суда он жил не в сырых подземельях, а в комфортабельных апартаментах посла Тосканы, имея слугу, да и после отречения его наказанием стал домашний арест – сначала во дворце архиепископа Пикколомини в Сиене, а затем на собственной вилле в Арчетре, где Галилей продолжал научную работу и написал свой самый выдающийся труд по механике.

Что же касается знаменитой фразы "И все-таки она вертится!", то Галилей даже физически не мог ее произнести – из соображений элементарного самосохранения. Воскликнуть такую дерзость в лицо инквизиторам сразу после официального отречения означало бы немедленный смертный приговор и костер – судьбу, которую ученый прекрасно помнил на примере Джордано Бруно. А Галилей был прагматиком – он согласился на унизительное покаяние именно для того, чтобы сохранить жизнь и иметь возможность работать дальше. Красивый бунтарский миф придумали уже последующие поколения, которым нужен был идеальный мученик науки.

В общем, суд над Галилеем – это не история о том, как религия пыталась остановить вращение Земли, а человеческая драма о том, как гениальный ум, лишенный политической интуиции, попал в безжалостные жернова пораженного самолюбия и геополитического кризиса. Тем временем Земля, конечно, продолжала свое движение по орбите, безразличная к папским буллам и инквизиционным кострам.