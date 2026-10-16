Темная тайна Генри Форда: почему американский гений стал кумиром Адольфа Гитлера

История запомнила Генри Форда как гениального отца массового автомобилестроения и создателя легендарной модели "Т", которая навсегда изменила мировую экономику. Однако за блестящим фасадом большой американской мечты скрывалась мрачная и разрушительная одержимость, которая неожиданно вдохновила самого кровавого диктатора ХХ века – Адольфа Гитлера.

Пока бесконечные конвейеры Детройта выпускали миллионы доступных автомобилей, печатные станки промышленника тиражировали сконцентрированную ненависть, которая быстро пересекла Атлантический океан. Именно эта агрессивная пропаганда стала идеологическим топливом для нацистской машины, превратив влиятельного бизнесмена в единственного американца, которого фюрер с восторгом упомянул в своей главной книге. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как провинциальная газета из Мичигана посеяла семена Холокоста в Европе?

В 1918 году Генри Форд, находясь на пике своего финансового могущества, приобрел малоизвестную еженедельную газету The Dearborn Independent – и превратил это местное издание в мощный рупор собственного антисемитизма, индустриализировав распространение ненависти так же эффективно, как ранее индустриализировал производство автомобилей. С 1920 года газета еженедельно публиковала статьи, в которых безосновательно обвиняла евреев во всех мировых бедах – от глобальных экономических кризисов до начала Первой мировой войны. Впоследствии эти параноидальные тексты были собраны в четырехтомник "Международное еврейство", который разошелся в США тиражом в полмиллиона.

Но настоящая катастрофа мирового масштаба началась тогда, когда эта литература пересекла океан и попала в разрушенную и униженную Веймарскую республику. Переведенная на немецкий язык как Der internationale Jude, книга Форда мгновенно стала бестселлером среди радикально настроенных немцев, отчаянно искавших козла отпущения за поражение в Великой войне. Авторитет Форда как самого успешного капиталиста мира придал этим абсурдным теориям заговора беспрецедентную легитимность. Для многих европейцев логика была убийственно простой – если самый богатый и самый успешный человек планеты утверждает это, значит, это должно быть абсолютной правдой.

Влияние той пропаганды на формирование нацистской верхушки невозможно переоценить, ведь она отравила умы целого поколения. Во время Нюрнбергского трибунала в 1946 году Бальдур фон Ширах, руководитель Гитлерюгенда, дал жуткие и откровенные показания – он прямо заявил под присягой, что именно книга американского автомагната сделала его убежденным антисемитом в юношеские годы. Форд, сам того полностью не осознавая, предоставил интеллектуальную и моральную индульгенцию будущим военным преступникам, вооружив их идеологическим арсеналом для оправдания беспрецедентного геноцида.

Как Генри Форд помогал строить нацистскую Германию: смотрите видео oopsallthoughts

Почему Гитлер держал большой портрет Форда в своем мюнхенском кабинете?

Известна также связь между американским промышленником Генри Фордом и лидером нацистов Адольфом Гитлером. И если Форд просто симпатизировал немецкому порядку и придерживался антисемитских взглядов, то со стороны будущего фюрера это было глубокое идеологическое восхищение, граничащее со слепым фанатизмом. В 1931 году корреспондент американского издания Detroit News, беря интервью у тогда еще лидера оппозиционной партии Гитлера в его штаб-квартире в Мюнхене, был шокирован увиденным – над рабочим столом будущего диктатора висел большой портрет Форда.

На вопрос удивленного журналиста Гитлер ответил без малейших колебаний: "Я считаю Генри Форда своим вдохновителем". Это не было простой политической вежливостью – фюрер видел в Форде идеального союзника, гения технологий, который полностью разделял его самые мрачные расовые предубеждения. Еще в 1924 году, диктуя текст Mein Kampf в тюрьме Ландсберг, Гитлер выделил Форда среди всех граждан Соединенных Штатов – он написал, что лишь один великий человек, Форд, сохраняет полную независимость от "международных контролеров" в нации, насчитывающей сто двадцать миллионов человек.

Кроме того, нацистская партия активно использовала методы массового производства Форда в качестве эталонного образца для развития собственной военной экономики. Заводы Ford-Werke в Кельне стали чрезвычайно важной частью немецкой промышленности, а впоследствии, во время Второй мировой войны, там использовали принудительный труд заключенных концлагерей, хотя американская штаб-квартира к тому моменту формально утратила прямой контроль над европейским предприятием.

Кульминацией этого жуткого трансатлантического союза стало 30 июля 1938 года. В день своего 75-летия Генри Форд принял в Детройте немецких дипломатов, которые торжественно вручили ему Большой крест Ордена Заслуг немецкого орла – высшую награду Третьего Рейха, предусмотренную для иностранцев. Этот орден со свастиками стал неизгладимым символическим клеймом на репутации промышленника. И хотя после начала Второй мировой войны и раскрытия ужасов Холокоста Форд пытался публично откреститься от своих антисемитских взглядов, этот гений инженерии навсегда останется в истории и как человек, чьи слова и деньги способствовали самой страшной трагедии ХХ века.