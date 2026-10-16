Поки нескінченні конвеєри Детройта випускали мільйони доступних машин, друкарські верстати промисловця тиражували концентровану ненависть, що швидко перетнула Атлантичний океан. Саме ця агресивна пропаганда стала ідеологічним пальним для нацистської машини, перетворивши впливового бізнесмена на єдиного американця, якого фюрер із захопленням згадав у своїй головній книзі. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як провінційна газета з Мічигану посіяла зерна Голокосту в Європі?

У 1918 році Генрі Форд, перебуваючи на піку своєї фінансової могутності, придбав маловідому щотижневу газету The Dearborn Independent – і перетворив це локальне видання на потужний рупор власного антисемітизму, індустріалізувавши поширення ненависті так само ефективно, як раніше індустріалізував виробництво автомобілів. Від 1920 року газета щотижня публікувала статті, які безпідставно звинувачували євреїв у всіх світових бідах – від глобальних економічних криз до початку Першої світової війни. Згодом ці параноїдальні тексти зібрали у чотиритомник "Міжнародне єврейство", який розійшовся Штатами накладом у пів мільйона.

Але справжня катастрофа світового масштабу почалася тоді, коли ця література перетнула океан і потрапила до зруйнованої та приниженої Веймарської республіки. Перекладена німецькою мовою як Der internationale Jude, книга Форда миттєво стала бестселером серед радикально налаштованих німців, які відчайдушно шукали цапа-відбувайла за поразку у Великій війні. Авторитет Форда як найуспішнішого капіталіста світу надав цим абсурдним теоріям змови безпрецедентної легітимності. Для багатьох європейців логіка була вбивчо простою – якщо найбагатша та найуспішніша людина планети стверджує це, отже, це має бути абсолютною правдою.

Вплив тієї пропаганди на формування нацистської верхівки неможливо переоцінити, адже вона отруїла уми цілого покоління. Під час Нюрнберзького трибуналу у 1946 році Бальдур фон Ширах, очільник Гітлер'югенду, дав моторошні та відверті свідчення – він прямо заявив під присягою, що саме книга американського автомагната зробила його переконаним антисемітом у юнацькі роки. Форд, сам того не усвідомлюючи повністю, надав інтелектуальну та моральну індульгенцію майбутнім воєнним злочинцям, озброївши їх ідеологічним арсеналом для виправдання безпрецедентного геноциду.

Як Генрі Форд допомагав будувати нацистську Німеччину: дивіться відео oopsallthoughts

Чому Гітлер тримав великий портрет Форда у своєму мюнхенському кабінеті?

Відомий також зв'язок між американським промисловцем Генрі Фордом та лідером нацистів Адольфом Гітлером. І якщо Форд просто симпатизував німецькому порядку та мав антисемітські погляди, то з боку майбутнього фюрера це було глибоке ідеологічне захоплення, яке межувало зі сліпим фанатизмом. У 1931 році кореспондент американського видання Detroit News, беручи інтерв'ю у тоді ще лідера опозиційної партії Гітлера в його штаб-квартирі у Мюнхені, був шокований побаченим – над робочим столом майбутнього диктатора висів великий портрет Форда.

На запитання здивованого журналіста Гітлер відповів без жодних вагань: "Я розглядаю Генрі Форда як своє натхнення". Це не було простою політичною ввічливістю – фюрер бачив у Форді ідеального союзника, генія технологій, який повністю поділяв його найтемніші расові упередження. Ще у 1924 році, диктуючи текст Mein Kampf у в'язниці Ландсберг, Гітлер виокремив Форда серед усіх громадян Сполучених Штатів – він написав, що лише один великий чоловік, Форд, зберігає повну незалежність від "міжнародних контролерів" у нації зі ста двадцяти мільйонів людей.

Також нацистська партія активно використовувала методи масового виробництва Форда як еталонний зразок для розбудови власної військової економіки. Заводи Ford-Werke у Кельні стали надзвичайно важливою частиною німецької індустрії, а згодом, під час Другої світової війни, там використовували примусову працю в'язнів концтаборів, хоча американська штаб-квартира на той момент формально втратила прямий контроль над європейським підприємством.

Апогеєм цього моторошного трансатлантичного союзу стало 30 липня 1938 року. У день свого 75-річчя Генрі Форд прийняв у Детройті німецьких дипломатів, які урочисто вручили йому Великий хрест Ордена Заслуг німецького орла – найвищу нагороду Третього Рейху, передбачену для іноземців. Цей орден зі свастиками став незмивною символічною печаткою на репутації промисловця. І хоча після початку Другої світової та розкриття жахів Голокосту Форд намагався публічно відхреститися від своїх антисемітських поглядів, цей геній інженерії назавжди залишиться в історії і як людина, чиї слова та гроші доклалися до найстрашнішої трагедії ХХ століття.