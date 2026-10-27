Как инженер из Киева построил первый в мире гигантский самолет, пленивший небо в мировой войне

В начале XX века идея поднять в воздух тяжелую машину с несколькими двигателями казалась мировым экспертам чистой фантастикой. Однако молодой инженер из Киева Игорь Сикорский бросил вызов и законам гравитации, и скептицизму ведущих авиаконструкторов Европы.

Его революционное изобретение не только доказало возможность безопасных пассажирских перелетов, но и навсегда перечеркнуло старые представления о пределах человеческих возможностей. Инженерный шедевр, известный нам сегодня как самолет "Илья Муромец", стал точкой невозврата, после которой мировая авиация стремительно перешла в эру многомоторных гигантов. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как юный мечтатель Сикорский превратил невозможное в триумф инженерной мысли?

В 1913 году мировое авиационное сообщество, сосредоточенное преимущественно во Франции и Великобритании, жило незыблемой догмой – самолет должен быть легким, маневренным и, главное, одномоторным. Западные инженеры считали, что отказ одного из двигателей на многомоторном аппарате неизбежно приведет к асимметричной тяге, смертельному штопору и катастрофе. Но Игорь Сикорский, выпускник Киевского политехнического института, придерживался иного мнения – он понимал, что будущее за большими расстояниями и тяжелыми грузами, а для этого нужна беспрецедентная мощность, распределенная между несколькими силовыми установками.

Опираясь на опыт создания своего первого четырехмоторного экспериментального самолета "Гранд" (позже известного как "Русский витязь"), Сикорский приступил к работе над настоящим воздушным левиафаном – моделью S-22, получившей название "Илья Муромец". Это была не просто модернизация, а концептуальный скачок. Размах крыльев этого биплана достигал почти 30 метров, что в то время казалось едва ли не оптической иллюзией. А четыре немецких двигателя Argus мощностью по 100 лошадиных сил каждый создавали симфонию металла, способную поднять в небо более 5 тонн веса.

Однако самым удивительным был фюзеляж – Сикорский создал первый в истории настоящий пассажирский авиалайнер. В то время, когда пилоты других самолетов сидели в открытых кабинах, обдуваемые ледяными ветрами, пассажиры "Муромца" наслаждались невиданным комфортом – самолет имел закрытый салон с отоплением от выхлопных труб двигателей, электрическое освещение, плетеные кресла, спальню, туалет и даже прогулочную палубу на крыше фюзеляжа, куда смельчаки могли выходить прямо во время полета.

В феврале 1914 года этот летающий отель совершил первый демонстрационный полет с 16 пассажирами на борту, навсегда заставив замолчать европейских скептиков. К сожалению, это произошло в Санкт-Петербурге, куда Игорь был вынужден переехать из-за нехватки финансирования и имперской централизации, но все технические расчеты, идеи и первые прототипы многомоторных гигантов родились именно в Киеве. И всем этим Сикорский доказал, что многомоторная авиация не просто возможна – она является единственным путем в будущее.

Как Игорь Сикорский создавал первые самолеты в Киеве: смотрите видео oldaviator

Почему летающий отель Сикорского внезапно стал самым грозным оружием Первой мировой войны?

Триумф гражданской авиации длился недолго. Летом 1914 года Игорь Сикорский совершил эпический перелет по маршруту Санкт-Петербург – Киев – Санкт-Петербург, преодолев более 2500 километров, и этот мировой рекорд надежности и дальности полета стал кульминацией мирной жизни "Ильи Муромца". В августе разразилась Первая мировая война, и геополитическое потрясение мгновенно изменило назначение гениального изобретения украинца. Роскошный пассажирский лайнер пришлось срочно адаптировать к суровым реалиям глобального конфликта.

Именно S-22 стал первым в мире специализированным тяжелым бомбардировщиком. Из салона убрали плетеную мебель, а вместо этого установили стойки для авиабомб, пулеметные гнезда для защиты от вражеских истребителей и примитивные, но эффективные бомбовые прицелы. Воздушная эскадрилья, сформированная из этих гигантов, стала первым в истории подразделением стратегической авиации – самолет мог нести до 800 килограммов бомб, что делало его едва ли не самой сокрушительной силой на Восточном фронте.

Живучесть машины поражала даже врагов. Немецкие пилоты быстро поняли, что сбить этого гиганта чрезвычайно сложно – его размеры позволяли выдерживать десятки прямых пулевых попаданий, а экипаж мог передвигаться по крылу во время полета, чтобы ремонтировать поврежденные двигатели или тушить пламя. Из более чем 80 построенных экземпляров вражеским истребителям удалось уничтожить в воздушном бою лишь один.

В целом, создание "Ильи Муромца" стало не просто инженерным подвигом, а вехой, разделившей историю авиации на "до" и "после". После большевистского переворота Игорь Сикорский был вынужден эмигрировать, спасая свою жизнь, и перенес свой гений в США, где впоследствии создал империю вертолетов и летающих лодок. Но именно тот первый гигантский шаг, сделанный молодым киевлянином в 1913 году, заложил фундамент для всей современной трансконтинентальной и военной авиации.