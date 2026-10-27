Як інженер із Києва збудував перший у світі гігантський літак, що полонив небо у світовій війні

Його революційний винахід не лише довів можливість безпечних пасажирських перельотів, але й назавжди перекреслив старі уявлення про межі людських можливостей. Інженерний шедевр, нині відомий нам як літак "Ілля Муромець", став точкою неповернення, після якої світова авіація стрімко перейшла в еру багатомоторних гігантів. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Як юний мрійник Сікорський перетворив неможливе на тріумф інженерної думки?

У 1913 році світова авіаційна спільнота, зосереджена переважно у Франції та Великій Британії, жила непорушною догмою – літак має бути легким, маневровим і, головне, одномоторним. Західні інженери вважали, що відмова одного з двигунів на багатомоторному апараті неминуче призведе до асиметричної тяги, смертельного штопора та катастрофи. Але Ігор Сікорський, випускник Київського політехнічного інституту, мав інше бачення – він розумів, що майбутнє належить великим дистанціям і важким вантажам, а для цього потрібна безпрецедентна потужність, розділена між кількома силовими установками.

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Спираючись на досвід створення свого першого чотиримоторного експериментального літака "Гранд" (пізніше відомого як "Русский витязь"), Сікорський розпочав роботу над справжнім повітряним левіафаном – моделлю S-22, яка дістала назву "Ілля Муромець". Це була не просто модернізація, а концептуальний стрибок. Розмах крил цього біплана сягав майже 30 метрів, що на той час здавалося чи не оптичною ілюзією. А 4 німецькі двигуни Argus потужністю по 100 кінських сил кожен створювали симфонію металу, здатну підняти у небо понад 5 тонн ваги.

Проте найдивовижнішим був фюзеляж – Сікорський створив перший в історії справжній пасажирський авіалайнер. У той час, коли пілоти інших літаків сиділи у відкритих кабінах, обдувані крижаними вітрами, пасажири "Муромця" насолоджувалися небаченим комфортом – літак мав закритий салон з опаленням від вихлопних труб двигунів, електричне освітлення, плетені крісла, спальню, вбиральню і навіть прогулянкову палубу на даху фюзеляжу, куди сміливці могли виходити просто під час польоту.

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У лютому 1914 року цей летючий готель здійснив перший демонстраційний політ із 16 пасажирами на борту, назавжди змусивши замовкнути європейських скептиків. Це, на жаль, сталося у Санкт-Петербурзі, куди Ігор був змушений переїхати через брак фінансування та імперську централізацію, але всі технічні розрахунки, ідеї та перші прототипи багатомоторних гігантів народилися саме у Києві. Й усім цим Сікорський довів, що багатомоторна авіація не просто можлива – вона є єдиним шляхом у майбутнє.

Як Ігор Сікорський створював перші літаки у Києві: дивіться відео oldaviator

Чому летючий готель Сікорського раптово став найгрізнішою зброєю Першої світової війни?

Тріумф цивільної авіації тривав недовго. Улітку 1914 року Ігор Сікорський здійснив епічний переліт за маршрутом Санкт-Петербург – Київ – Санкт-Петербург, подолавши понад 2500 кілометрів, і цей світовий рекорд надійності та дальності польоту став кульмінацією мирного життя "Іллі Муромця". У серпні спалахнула Перша світова війна, і геополітичне потрясіння миттєво змінило призначення геніального винаходу українця. Розкішний пасажирський лайнер довелося терміново адаптувати до суворих реалій глобального конфлікту.

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Саме S-22 став першим у світі спеціалізованим важким бомбардувальником. З салону прибрали плетені меблі, натомість встановили стійки для авіабомб, кулеметні гнізда для захисту від ворожих винищувачів та примітивні, але ефективні бомбові приціли. Повітряна ескадра, сформована з цих гігантів, стала першим в історії підрозділом стратегічної авіації – літак міг нести до 800 кілограмів бомб, що робило його чи не найбільш нищівною силою на Східному фронті.

Живучість машини вражала навіть ворогів. Німецькі пілоти швидко збагнули, що збити цього гіганта надзвичайно складно – його розміри дозволяли витримувати десятки прямих кульових влучань, а екіпаж міг пересуватися крилом під час польоту, щоб лагодити пошкоджені двигуни або гасити полум'я. З понад 80 побудованих екземплярів ворожим винищувачам вдалося знищити у повітряному бою лише один.

Загалом, створення "Іллі Муромця" стало не просто інженерним подвигом, а віхою, що розділила історію авіації на "до" та "після". Після більшовицького перевороту Ігор Сікорський був змушений емігрувати, рятуючи своє життя, і переніс свій геній до США, де згодом створив імперію гелікоптерів та летючих човнів. Але саме той перший гігантський крок, зроблений молодим киянином у 1913 році, заклав фундамент для всієї сучасної трансконтинентальної та військової авіації.