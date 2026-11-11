Не только советские и российские, но и мировые энциклопедии на протяжении десятилетий называли Илью Рипина выдающимся представителем русского искусства, игнорируя подлинные – украинские – корни этого гения. Однако сам создатель монументальных полотен никогда не забывал о своем происхождении из казацкого рода на Харьковщине.

Даже на пике славы он открыто восхищался свободолюбивым духом Запорожской Сечи, а в частной переписке охотно переходил на сочный украинский говор. Его жизнь стала молчаливым, но мощным бунтом против имперской ассимиляции, который завершился категорическим отказом возвращаться под крыло советской диктатуры. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему автор самых известных картин империи искал вдохновение в казацком прошлом?

Искусствоведы сегодня кардинально пересматривают наследие Ильи Рипина, снимая с него российский имперский отпечаток. Ведь идентичность художника была неразрывно связана с его малой родиной – городком Чугуев, где он родился 5 августа 1844 года. Дед Ильи, Василий Рипин (именно так, от украинского слова "рипа", так звучала его настоящая фамилия, впоследствии русифицированная в документах до Репина), был военным поселенцем из казацкого рода – и эта генетическая память стала фундаментом, на котором выстраивалось мировоззрение художника.

Учась в Петербургской академии художеств, Рипин чувствовал себя чужаком в холодной бюрократической среде имперской столицы, что заставляло его постоянно мысленно возвращаться к теплым, полным жизни пейзажам Украины. Особое внимание стоит обратить на его переписку с историком Дмитрием Яворницким – в тех письмах, которые являются прекрасным примером сохранения национальной идентичности в условиях империи, Рипин не просто использовал украинские слова, а писал целые пассажи живым казацким говором.

Он называл себя запорожцем, шутил в чисто украинском стиле и демонстрировал глубокое знание фольклора. Да и работа над самым известным шедевром Рипина, "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" 1880 – 1891 годов, не была для художника простой исторической реконструкцией или поиском экзотики, как это часто трактовала петербургская критика – это был глубоко личный, экзистенциальный проект. Он годами путешествовал по Приднепровью, изучал артефакты, собирал типажи, пытаясь перенести на холст дух абсолютной свободы и братства, которого ему так не хватало в душной атмосфере Российской империи.

Интересные факты о жизни и взглядах Ильи Рипина: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Кроме того, колористика Рипина, его любовь к ярким, открытым цветам и динамичным композициям имеет гораздо больше общего с украинским народным искусством и барочной традицией, чем со строгой и сдержанной школой российского реализма. Его кисть всегда оставалась эмоциональной, острой – подлинным отражением его южного, казацкого темперамента, который тот никогда не пытался скрыть от мира.

Как финская эмиграция помогла художнику разорвать связи с Россией?

Поворотным моментом, позволившим Илье Рипину освободиться от имперских и советских оков, стала геополитика. В 1899 году художник приобрел усадьбу "Пенаты" в поселке Куоккала, который в то время входил в состав Великого княжества Финляндского. Когда в 1917 году Финляндия провозгласила независимость, Рипин внезапно оказался за границей – так вот, художник сознательно выбрал статус апатрида (получив нансеновский паспорт, специальный международный документ для беженцев и лиц без гражданства), категорически отказавшись от каких-либо юридических связей с новосозданным большевистским государством. Для него СССР ассоциировался с террором, уничтожением религии и культуры, а главное – с кровавым подавлением свободы его родной Украины.

И все же в 1920-х годах советская власть развернула масштабную кампанию по возвращению "великого русского художника" на родину – в Куоккалу приезжали целые делегации, вместе с его бывшими учениками и известными деятелями культуры, которые обещали роскошные условия, персональные выставки и полное обеспечение. Однако Рипин оставался непреклонен – он прекрасно понимал природу тоталитарного режима и не желал становиться инструментом советской пропаганды. В своих частных беседах с финскими соседями и европейскими гостями Илья откровенно осуждал большевиков, называя их разрушителями цивилизации.

Символическим апофеозом жизни и творчества Ильи Рипина стала последняя большая картина "Гопак", над которой он работал вплоть до смерти в 1930 году. Правая рука художника была уже почти полностью парализована из-за атрофии мышц, однако Рипин, которому уже было за 80, привязывая кисть к левой руке, с невероятным упорством писал – и не российские пейзажи, а динамичный, взрывной украинский танец. На холсте казаки прыгают через костер, излучая несокрушимую жизненную энергию. Эту картину сложно воспринимать иначе как духовный завет Рипина, его последнее признание в любви к Украине и окончательный разрыв с российским культурным пространством.