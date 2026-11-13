Южные ворота Украины веками скрывали под своими степями тайны великих цивилизаций – от античных мореплавателей до грозных кочевников. Современный Херсон, что продолжает залечивать раны после жестокой оккупации, стоит на земле, которая видела крах не одной империи.

Настоящая история этого края гораздо глубже, чем навязанные российской пропагандой мифы об основании города в конце XVIII века. Это драматическая летопись непрерывной жизни, полная геополитических интриг, которые на протяжении веков формировали политическую и экономическую карту Европы. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Что скрывали берега Днепра до появления имперских амбиций?

Задолго до появления первых имперских солдат низовья Днепра было бурным перекрестком глобальной торговли. Еще во времена Геродота древние греки активно осваивали устье Борисфена, создавая здесь фактории, которые соединяли Средиземноморье с северными племенами скифов и сарматов. Этот водный коридор служил важной артерией для экспорта зерна, рыбы и мехов в античные полисы.

Во времена Руси недалеко от современного Херсона процветал летописный город Олешшя – ключевой транзитный порт на знаменитом пути "из варягов в греки", где скандинавские купцы встречались с византийскими дипломатами. Далее в эпоху Средневековья этот геополитический узел только усилил свое значение, став ареной борьбы между Золотой Ордой и европейскими государствами.

В чем уникальность Херсонщины: смотрите видео imtgsh

В 1398 году литовский князь Витовт основал здесь таможню и каменную крепость Святого Иоанна, превратив это место в стратегический форпост для контроля движения товаров по Шелковому пути в Европу. Впоследствии эти земли перешли к Османской империи и Крымскому ханству. Турки построили на берегах Днепра разветвленную систему мощных укреплений, среди которых была и крепость Ислам-Кермен, веками контролировавшая таврические переправы.

И только в 1737 году, во время очередной российско-турецкой войны, на руинах более древних поселений возникло военное укрепление Александр-Шанец (на месте казацкого поселения – зимовника Билиховичи или Билховичи). Именно оно стало предшественником современного города. То есть Российская империя не принесла цивилизацию в дикую степь, а лишь захватила, застроила и переименовала чрезвычайно важный и давно интегрированный в международную торговлю регион.

Как "греческий проект" стал символом свободы в XXI веке?

В 1778 году в рамках имперского "греческого проекта" город получил современное название, заимствованное у древнегреческого Херсонеса, что должно было символизировать притязания на наследие Византии. Однако развитие порта и Черноморского флота опиралось на иностранные таланты, такие как основатель Военно-морских сил США адмирал Джон Пол Джонс или выдающийся британский филантроп и реформатор Джон Говард.

В 1803 году Херсон стал губернским центром, а после масштабного углубления дна Днепра в конце XIX века превратился в критически важный узел глобальной продовольственной безопасности, экспортируя миллионы тонн зерна в Великобританию и Францию. Еще более глубокую индустриализацию принес городу ХХ век, превратив Херсон в центр судостроения и текстильной промышленности.

Самое интересное из истории города Херсон: смотрите видео UA_history

Но в то же время этот век провел город через ад. Херсон пережил жестокие бои времен Первой мировой войны, большевистский террор, искусственный голод и разрушительную нацистскую оккупацию с августа 1941 по март 1944 года – разрушенные порты и заводы пришлось поднимать из пепла десятилетиями. Однако настоящим феноменом для свободного мира город стал в XXI веке.

Весной 2022 года, оказавшись под тотальной российской оккупацией, безоружные жители неделями выходили на митинги под сине-желтыми флагами, срывая планы агрессора по тихой аннексии. А партизанское движение "Желтая лента" сделало Херсон мировым примером гражданского мужества.

Освобождение Херсона 11 ноября 2022 года стало одним из переломных моментов современной истории – ведь даже после катастрофического затопления в результате подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 и ежедневных артиллерийских и дроновых террористических атак город не сдался. Поэтому сегодня для всего мира Херсон является абсолютным воплощением несокрушимости – городом, который доказал, что человеческое достоинство и стремление к свободе способны пережить и победить любую тиранию.