Від античних факторій до незламної фортеці: справжня історія Херсона без російської цензури

Справжня історія цього краю набагато глибша за нав'язані російською пропагандою міфи про заснування міста наприкінці XVIII століття. Це драматичний літопис безперервного життя, сповнений геополітичних інтриг, які століттями формували політичну та економічну карту Європи. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Що приховували береги Дніпра до появи імперських амбіцій?

Задовго до появи перших імперських солдатів пониззя Дніпра було бурливим перехрестям глобальної торгівлі. Ще за часів Геродота давні греки активно освоювали гирло Борисфена, створюючи тут факторії, які з'єднували Середземномор'я з північними племенами скіфів та сарматів. Цей водний коридор слугував важливою артерією для експорту зерна, риби та хутра до античних полісів.

У часи Русі неподалік сучасного Херсона процвітало літописне місто Олешшя – ключовий транзитний порт на знаменитому шляху "із варягів у греки", де скандинавські купці зустрічалися з візантійськими дипломатами. Далі у добу Середньовіччя цей геополітичний вузол лише посилив своє значення, ставши ареною боротьби між Золотою Ордою та європейськими державами.

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У чому унікальність Херсонщини: дивіться відео imtgsh

У 1398 році литовський князь Вітовт заснував тут митницю та кам'яну фортецю Святого Іоанна, перетворивши локацію на стратегічний форпост для контролю руху товарів Шовковим шляхом до Європи. Згодом ці землі перейшли до Османської імперії та Кримського ханства. Турки збудували на берегах Дніпра розгалужену систему потужних укріплень, серед них і фортецю Іслам-Кермен, яка століттями контролювала таврійські переправи.

І лише у 1737 році, під час чергової російсько-турецької війни, на руїнах давніших поселень виникло військове укріплення Олександр-Шанець (на місці козацького поселення – зимівника Біліховичі або Білховичі). Саме воно стало попередником сучасного міста. Тобто Російська імперія не принесла цивілізацію у дикий степ, а лише захопила, розбудувала та перейменувала надважливий і давно інтегрований у міжнародну торгівлю регіон.

Як "грецький проєкт" став символом свободи у XXI столітті?

У 1778 році у рамках імперського "грецького проєкту" місто дістало сучасну назву, запозичену у давньогрецького Херсонеса, що мало символізувати претензії на спадщину Візантії. Проте розбудова порту та Чорноморського флоту спиралася на іноземні таланти, як-от засновника Військово-морських сил США адмірала Джона Пола Джонса чи видатного британського філантропа й реформатора Джона Говарда.

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У 1803 році Херсон став губернським центром, а після масштабного поглиблення дна Дніпра наприкінці XIX століття перетворився на критично важливий вузол глобальної продовольчої безпеки, експортуючи мільйони тонн зерна до Великої Британії та Франції. Ще глибшу індустріалізацію принесло місту ХХ століття, перетворивши Херсон на центр суднобудування та текстильної промисловості.

Найцікавіше з історії міста Херсон: дивіться відео UA_history

Але водночас це століття провело місто крізь пекло. Херсон пережив жорстокі бої часів Першої світової війни, більшовицький терор, штучний голод та руйнівну нацистську окупацію з серпня 1941 по березень 1944 року – зруйновані порти та заводи довелося підіймати з попелу десятиліттями. Проте справжнім феноменом для вільного світу місто стало у ХХІ столітті.

Навесні 2022 року, опинившись під тотальною російською окупацією, беззбройні жителі тижнями виходили на мітинги під синьо-жовтими прапорами, ламаючи плани агресора щодо тихої анексії. А партизанський рух "Жовта стрічка" зробив Херсон світовим прикладом громадянської мужності.

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Звільнення Херсона 11 листопада 2022 року стало одним із переломних моментів сучасної історії – бо навіть після катастрофічного затоплення після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 та щоденних артилерійських та дронових терористичних атак місто не здалося. Відтак сьогодні для всього світу Херсон є абсолютним втіленням незламності – містом, яке довело, що людська гідність та прагнення до свободи здатні пережити та перемогти будь-яку тиранію.