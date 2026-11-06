Как Иван Мазепа стал одной из богатейших персон Европы и на что тратил свое колоссальное состояние

Иван Мазепа вошел в мировую историю не только как искусный политик, о котором с восторгом писали Вольтер и Байрон, но и как обладатель невероятного, почти сказочного состояния. Его личная казна поражала иностранных дипломатов, а беспрецедентный размах меценатства заставлял европейских магнатов с завистью перешептываться в кулуарах своих поместий.

Однако путь к этому колоссальному богатству был вымощен не только военными триумфами, но и чрезвычайно тонкой экономической игрой, граничащей с гениальностью. Как именно человек с блестящим европейским образованием накопил эти гигантские ресурсы и почему его инвестиции до сих пор определяют культурный код целой части континента, 24 Канал расскажет немного подробнее.

Откуда у гетмана взялось состояние, которому завидовали самые богатые магнаты Западной Европы?

Чтобы понять природу богатства Ивана Мазепы, стоит отбросить стереотипный образ чисто военного вождя. По свидетельствам шведских летописцев, в частности Густава Адлерфельта, сопровождавшего короля Карла XII, казна гетмана и запасы его резиденции в Батурине поражали воображение даже бывалых европейских генералов. Мазепа действовал не как типичный феодал, а как прагматичный генеральный директор огромной корпорации, имевшей прямой выход на ключевые международные рынки. Его главным финансовым инструментом стала монополизация и беспрецедентное расширение экспорта.

Основу капитала гетмана составлял масштабный экспорт аграрной продукции и стратегического сырья. Огромные партии зерна, селитры, поташа, воска и ценного меха бесперебойно поступали в Гданьск, Кенигсберг и Ригу, откуда расходились по рынкам Англии, Франции и Нидерландов. Поташ, например, был крайне необходим для европейских мануфактур, производивших стекло и мыло, а Мазепа жестко контролировал львиную долю этих поставок из Восточной Европы.

Помимо экспорта, колоссальные "живые" деньги приносила система внутренних монополий (аренд) на производство и продажу алкоголя, дегтя и табака, а также сбор пошлин. А еще же у него были десятки тысяч гектаров земли, на которых непрерывно работали сотни мельниц, винокурен и железорудных мануфактур. Более того, Мазепа был одним из крупнейших землевладельцев не только в Украине, но и в Московском царстве – Петр I, который до 1708 года безгранично доверял гетману, подарил тому огромные поместья в Рыльском и Путивльском уездах.

Мазепа был одним из немногих правителей своего времени, кто досконально понимал концепцию диверсификации рисков – он никогда не держал все активы в одном месте. Часть его капитала хранилась в виде золотых монет и драгоценностей в хорошо защищенных сокровищницах, а также использовалась в качестве кредитного капитала. Его финансовая мощь была настолько ощутимой, что гетман мог позволить себе кредитовать иностранных монархов (например, польского короля Августа II) и содержать собственные наемные армии, не ожидая субсидий извне.

Здесь следует справедливости ради добавить, что значительная часть средств также шла на финансирование военных кампаний Петра I в Северной войне и оснащение казацких полков за собственный счет. Несмотря на возможные моральные нюансы, это был классический европейский меркантилизм, реализованный с безупречной точностью и четким математическим расчетом.

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На что Иван Мазепа тратил свои несметные богатства вместо собственного комфорта?

Обладая ресурсами, которых вполне хватило бы на покупку небольшой европейской страны, Иван Мазепа выбрал путь, кардинально отличавший его от большинства правителей того времени. Вместо того чтобы погрязнуть в гедонизме или строить закрытые частные резиденции, он начал систематически инвестировать в "мягкую силу" – высшее образование, религию и монументальную архитектуру. Исследователи часто называют этот феномен уникальным всплеском барокко, "мазепинского барокко", которое финансировалось фактически из одного гетманского кармана. Мазепа прекрасно понимал, что империи распадаются, армии терпят поражения, а университеты и соборы стоят веками, формируя память нации.

Самой крупной и успешной инвестицией Мазепы стал интеллектуальный капитал. Он превратил Киево-Могилянскую академию в мощный восточноевропейский аналог Сорбонны или Оксфорда. На его личные средства возводились новые просторные учебные корпуса, закупались редкие латинские инкунабулы в Западной Европе, а самые талантливые студенты получали щедрые стипендии для продолжения обучения в университетах Германии и Италии.

Кроме того, гетман профинансировал строительство, реставрацию и отделку более 40 величественных храмов. Знаковой инвестицией стало и сооружение для Киево-Печерской лавры грандиозных каменных оборонительных стен с башнями и церквями, которые до сих пор являются украшением Киева. При этом его заказы выполняли лучшие мастера континента.

Также Мазепа регулярно отправлял колоссальные финансовые пожертвования в Иерусалим, на Афон, Синай и в Алеппо. Серебряная чаша с его гербом, подаренная Храму Гроба Господня в Иерусалиме, и напечатанное исключительно на его средства арабское Евангелие для православных сирийцев – это не просто проявления глубокой веры, а филигранно продуманные геополитические шаги. Так он утверждал свой статус на международной арене как могущественного, высокообразованного и чрезвычайно щедрого европейского лидера. Его состояние стало главным инструментом создания культурного щита, который оказался гораздо прочнее любых крепостных стен или пушек.

К сожалению, финал этой экономической империи оказался трагическим. Львиная доля богатств Мазепы, вместе с его уникальной библиотекой, архивами и художественными коллекциями, была разграблена российскими войсками Александра Меншикова во время жестокого уничтожения Батурина в 1708 году. Все имения гетмана были конфискованы Петром I. То немногое, что удалось спасти, Мазепа забрал с собой в изгнание в Бендеры, где остатки некогда беспрецедентного капитала пошли на содержание в эмиграции и дипломатическую борьбу за независимость Украины.