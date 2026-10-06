Этот альянс должен был стать гарантией сохранения автономии его земель – однако ценой этой попытки вырваться из имперских объятий стала Батуринская трагедия, акт немыслимого террора, который стер с лица земли процветающую столицу. Как политическая месть Петра I превратилась в тотальное уничтожение, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Почему Батурин превратился в массовое захоронение за считанные часы?

Батурин не был просто провинциальным городком. В начале XVIII века это была мощная цитадель, хорошо укрепленная артиллерией и обеспеченная провиантом на долгие месяцы осады. Когда московские войска под командованием Александра Меншикова подошли к стенам города в ноябре 1708 года (по григорианскому календарю), они столкнулись с яростным сопротивлением гарнизона.

Нападавшие не могли взять город штурмом и несли катастрофические потери – и вполне вероятно, что крепость устояла бы, если бы не предательство. Наказной полковник Прилуцкого полка Иван Нос, стремившийся к капитуляции, через сотника Ивана Соломаху передал московитам важную информацию (это установленный исторический факт) о тайном подземном ходе (а об этом свидетельствуют предания).

То, что произошло после проникновения войск в город, французские газеты впоследствии опишут как беспощадную резню. Захватив Батурин, солдаты не ограничились ликвидацией военного гарнизона – началось систематическое, безжалостное истребление всего живого. Женщины, пожилые, младенцы – никто не увидел милосердия.

Густав Адлерфельд, шведский историк и камергер Карла XII, в своих дневниках фиксировал ужасающие последствия этой расправы, отмечая, что город был полностью разграблен, а огромные запасы провианта, на которые рассчитывала шведская армия, превращены в пепел. Тела же убитых защитников и мирных жителей привязывали к доскам и пускали по течению реки – для психологического террора и запугивания местных жителей и шведов.

Вольтер в своем знаменитом труде "История Карла XII" 1731 года написал об этом лаконично и страшно: "Князя Меншикова отправили с военным корпусом осаждать Батурин, столицу Мазепы... Меншиков взял город штурмом, разграбил его и сжег дотла". В конце концов, Петр I не чурался подобных действий и прямо приказывал поступать именно так: "Неприятелю не оставлять ни коня, ни хлеба... Все деревни и заводы жечь, дабы учинить перед ним пустую землю".

Самое важное о Батуринской трагедии 1708 года: смотрите видео otaman2014

Почему цивилизованная Европа закрыла глаза на уничтожение целого города?

Как отреагировал тогдашний цивилизованный мир, читая отчеты о горах трупов и сожженных дотла церквях? Французская газета Gazette de France, например, сообщала, что после взятия казацкой столицы Меншиков устроил там страшную резню, без малейшего сожаления убив всех жителей Батурина, "не щадя ни женщин, ни младенцев". Осудили ли монархи Европы это варварство? Нет, к сожалению – геополитика начала XVIII века была более чем циничной.

На то было несколько причин. Во-первых, Запад был парализован собственным глобальным конфликтом – Войной за испанское наследство. Лондон, Париж, Вена и Гаага были слишком заняты переделом сфер влияния, чтобы активно вмешиваться в кровавые события на восточных рубежах континента. Европейские издания публиковали новости об уничтожении Батурина – но эти сообщения терялись среди реляций о больших сражениях во Фландрии и Италии.

Во-вторых, послы Петра I в европейских столицах мгновенно распространили нарратив о "законном наказании мятежников". Московские дипломаты искусно смещали акценты (как делают это и по сей день) – тотальное уничтожение мирного населения преподносилось лишь как "подавление военного мятежа". А европейские дворы, для которых концепция абсолютной монархии и жесткой борьбы с государственной изменой была нормой, молча проглотили эту риторику.

Кроме того, в Европе того времени еще не существовало понятий военных преступлений или геноцида в современном понимании. Жестокость войн была обыденностью, хотя масштабы Батуринской резни шокировали даже бывалых дипломатов. Скажем, лорд Уитворт в своих секретных отчетах выражал откровенный ужас перед методами нападающих, однако официальный Лондон сохранил холодный нейтралитет, не желая портить выгодные торговые отношения.

Сегодня Батуринская трагедия предстает перед нами без каких-либо пропагандистских прикрас. Это был акт целенаправленного террора, направленного на уничтожение идентичности и политической воли. Пепел Батурина, который веками скрывал в себе страшную правду, сегодня является громким напоминанием о том, что безнаказанное зло способно повторяться, а история не прощает амнезии.