Как Япония за 50 лет из феодального государства стала промышленным гигантом и разбила Россию в 1905

Еще в середине XIX века Япония жила по феодальным законам, а уже всего через несколько десятилетий превратилась в государство, которое смогло бросить вызов Российской империи. И эта перемена произошла не случайно – за ней стоял ряд решительных реформ.

А чуть позже Российско-японская война стала одним из самых ярких примеров того, как быстрая модернизация может изменить баланс сил в мире. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как Япония разорвала стереотип страны, которую называли "отсталой"?

Еще в середине XIX века Япония напоминала страну, которую время словно загнало в тесный феодальный корсет. А уже в 1905 году она стояла на вершине большой войны с Российской империей – не как экзотический аутсайдер, а как современное промышленное государство, научившееся говорить с империями на языке пушек, рельсов, фабрик и дисциплины. Как же удалось японцам пройти этот путь?

В начале эпохи Мэйдзи, начавшейся в 1868 году, новая японская власть решила отказаться от образа романтической "страны самураев", поскольку суровая реальность показывала, что Япония ощутимо отставала от мировых тенденций и развития. И это отставание ударяло по гордости государства, что стало одним из главных двигателей преобразований.

Правительство Мэйдзи поставило перед собой три четких цели – индустриализацию, политическую реформу с современной конституцией и парламентом, а также внешнюю экспансию. Конечно, после этого Япония не проснулась современной случайно – она десятилетиями методично ломала свою старую структуру.

Систему бакухан с унаследованной властью дайме заменили централизованным правительством и префектурами, которыми руководили чиновники из Токио. Старый рисовый налог вытеснил новый земельный, установленный на начальном уровне в 3% от оценочной стоимости земли. Это было не просто финансовое решение, а удар по феодальному образу жизни, который удерживал страну в старых рамках.

Никто не ждал, пока рынок "сам все уладит". Государство повело страну за руку, как строгий, но одержимый учитель. Министерство промышленности, созданное в октябре 1870 года, стало одним из главных штабов этого рывка – оно было укомплектовано чиновниками, имевшими опыт контактов с Западом, поездок и обучения за рубежом. Эти люди понимали, что без знаний, технологий и промышленной дисциплины новая Япония не станет равной среди больших держав.

Все самое важное о реформах Мэйдзи и Японии того периода: смотрите видео historylessons.senses

И здесь важно понимать, что японская модернизация не была простой копией Европы. Да, японские власти изучали Запад, в 1871 – 1873 годах даже отправили в США и Европу большую делегацию во главе с Ивакурой Томоми, но целью было не слепое подражание чужому опыту, а трезвое заимствование того, что работает.

Япония упорно училась производить собственную промышленную ткань, строить собственные заводы, железные дороги и административную структуру. Страна начала создавать современную промышленность в темпе, который поражал даже наблюдателей Запада. Правительство сделало ставку на государственные предприятия, которые должны были стать образцами для развития, и хотя эта стратегия была несколько грубоватой – но эффективной.

Государство создавало заводы, завозило западную технику, нанимало иностранных специалистов – и параллельно готовило японских инженеров и управленцев. Впоследствии произошел важный сдвиг – власти все больше признавали потенциал частного сектора. Именно это сочетание – государственный толчок плюс рост частной инициативы – и дало тот взрыв, который превратил Японию в промышленную державу.

Например, только сеть железных дорог, которая на старте модернизации практически отсутствовала, к началу XX века уже связывала главные экономические центры страны. Быстро росли и показатели грамотности – система обязательного образования, введенная в 1872 году, дала государству миллионы новых учеников и будущих технических кадров.

Опыт Мэйдзи и сегодня считается полезным для стран, ищущих свой путь развития. К концу XIX века Япония уже не была просто "догоняющей страной" – она системно наращивала промышленный потенциал, финансы, административный аппарат и транспорт. И этот темп привел к вполне конкретному политическому результату – государство обрело возможность требовать для себя место в большой игре империй.

Самое интересное о Российско-японской войне начала XX века: смотрите видео bazovana_istoriya

Корейско-маньчжурская шахматная доска и Российско-японская война

Именно здесь история входит в зону большой геополитики. К 1904 году Россия и Япония уже несколько лет спорили за Маньчжурию. Россия вошла в регион после японо-китайской войны 1894 – 1895 годов и вместе с Германией и Францией участвовала в Тройной интервенции, которая заставила Японию отказаться от своих требований в отношении портов в Южной Маньчжурии и на Ляодунском полуострове.

После этого Россия самостоятельно закрепилась в регионе и взяла под контроль Порт-Артур – тепловодный порт, имевший стратегическое и коммерческое значение. Эта империя рассматривала Дальний Восток как пространство для экспансии. Между тем Япония после реформ Мэйдзи стремилась уже не просто выжить среди больших держав, а говорить с ними на равных.

Российско-японская война развернулась в 1904 – 1905 годах и завершилась Портсмутским миром. Для самой Японии это была не просто победа – это был прорыв к мировому статусу. Исторический эффект войны был ошеломляющим – она сместила баланс глобальных сил и стала первым случаем в новейшей истории, когда азиатское государство победило европейское в вооруженном конфликте.

По разным оценкам, Япония потеряла около 80 тысяч человек убитыми и умершими от болезней, Россия – более 50 тысяч только погибшими. При этом Япония фактически разгромила Россию в этой войне – благодаря стратегической инициативе, технологическому превосходству и полному уничтожению российского флота.

Кто знает, как бы развивались события дальше, но эпоха Мэйдзи завершилась в 1912 году. После этого Япония пережила короткий период либеральной демократии Тайсе, однако в 1930-х годах из-за Великой депрессии власть захватили радикальные милитаристы, которые превратили страну в тоталитарную империю и начали кровавую экспансию в Азии.