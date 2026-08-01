Это не просто старинный город на Трубеже у Днепра. Это место, где география снова и снова подталкивала историю к большим решениям, а политика, война и дипломатия сходились в одной точке с такой силой, что ее отголоски слышны и сегодня.

Речь идет, разумеется, о Переяславе. И 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Русский период: как появился город Переяслав?

Переяслав возник не случайно и не где-то на обочине большой истории. Источники связывают его основание с князем Владимиром и 992 годом – летопись описывает легенду о битве с печенегами, когда русский юноша-кожевник победил печенежского богатыря и этим "переял славу" себе, отчего и произошло название города. Есть и упоминание под 907 годом в "Повести временных лет" – в тексте мирного договора князя Олега с Византией Переяслав назван третьим по величине городом Руси после Киева и Чернигова, но историки считают это более поздней вставкой.

Расположение города – на речном узле, вблизи важного пути в степь – сделало Переяслав естественным форпостом, а не просто поселением. Здесь граница между оседлым миром и кочевой степью была не абстракцией, а повседневной реальностью. Поэтому уже в раннем средневековье город стал действительно важным политическим центром, узлом контроля над южным рубежом Руси. Он даже был столицей Переяславского княжества с середины XI века до разрушения монголами в 1239 году.

После монгольского нашествия город не исчез с исторической сцены, а продолжил свое существование уже в иных политических условиях. В начале XVII века Переяслав стал полковым городом Войска Запорожского, и в источниках он фигурирует как Переяславский полк вплоть до 1781 года. Это означало, что город оставался не только локальным центром, но и важной частью военно-административной системы, где концентрировались люди, оружие, управление и принятие решений.

Прогулка по историческому Переяславу: смотрите видео kiril_koval

Казацкая эпоха: когда Переяслав стал нервом большой войны?

Настоящий взрыв значения Переяслава пришелся на годы Освободительной войны украинского народа 1648 – 1654 годов. Источники прямо называют город одним из важнейших центров казаков, базой казацкой артиллерии и местом сбора войск. Это уже был военный организм, с которым решали, где будет стоять лагерь, откуда выйдут отряды и где будет происходить политическое объединение сил.

Именно тогда Переяслав стал площадкой для переговоров, дипломатических актов и решений, которые определяли направление целой эпохи. Как, например, Переяславское соглашение 1649 года о перемирии с Речью Посполитой. Или печально известная Переяславская Рада 1654 года. Для историка это классический пример того, как небольшой по современным меркам город становится ареной события имперского масштаба.

В начале 1654 года в Переяславе состоялись переговоры между украинцами, представленными гетманом Богданом Хмельницким, и несколькими московитами, отстаивавшими интересы царя Алексея Михайловича. Тогда все завершилось устным соглашением о военном союзе и принятии протектората царя для совместной борьбы против Речи Посполитой (Московия впоследствии, разумеется, нарушила все договоренности).

Переяслав не исчерпал своей роли и после той рады. В 1659 году здесь были сформированы Переяславские статьи гетмана Юрия Хмельницкого с российским правительством, а в 1674 году – Переяславские статьи казацкой старшины десяти полков Правобережной Украины с князем Григорием Ромодановским об условиях перехода Правобережной Украины под власть царя. Вот так, к сожалению, город стал площадкой, где оформлялись не только политические компромиссы, но и зависимости.

Интересные факты об истории города Переяслава: смотрите видео TeleconStudio

Войны XX века: каким было новое возвращение Переяслава в центр событий?

В XX веке Переяслав вновь оказался на линии большой истории. 15 декабря 1919 года во время Киевской операции наступления Южного и Юго-Восточного фронтов город заняла Красная армия. А в 1941 – 1943 годах он пережил немецкую оккупацию. А вот в советское время городу пришлось пережить еще одну позорную страницу – в 1954 году Переяслав стал символической площадкой для праздничных торжеств по случаю 300-летия Переяславской рады.

Таким образом власти СССР – целиком в духе российских имперских традиций – продвигали концепцию восприятия украинцев как "младших братьев" россиян. Название города также отражало эти политические настроения – с 1943 по 2019 год он был Переяславом-Хмельницким. И только 30 октября 2019 года был вновь переименован в Переяслав.

Сегодня экономика Переяслава в значительной степени опирается на сферу услуг и обслуживание туристов. Важнейший туристический объект – Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав". В его составе находятся музеи народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья, декоративно-прикладного искусства Киевщины, космоса, и архитектуры древней Руси. Это означает, что город не просто сохраняет прошлое, а превращает его в живую ткань современности.

Поэтому ответ на главный вопрос прост и в то же время многослоен: Переяслав постоянно оказывался в центре больших решений, потому что само его географическое положение – между реками, степью и путями к Днепру – делало город естественным местом для обороны, сбора сил и переговоров. А когда город на протяжении веков привыкает быть порогом между мирами, он неизбежно становится сценой истории.