History Украина: забытая правда Забытая украинская Кубань: как потомки казаков бросили вызов СССР и почему Сталин утопил их в крови
17 октября, 08:13
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Забытая украинская Кубань: как потомки казаков бросили вызов СССР, а Сталин обрек их на гибель

Олесь Друкач

Изумрудные степи Северного Кавказа веками пульсировали украинской жизнью, сохраняя непокорный дух свободного казачества даже за сотни километров от днепровских порогов. Потомки славных запорожцев превратили Кубань – этот суровый дикий край – в процветающий культурный оазис, где свободно звучала родная песня, а древние традиции бережно передавались с молоком матери.

Однако эта мощная национальная автономия стала настоящей занозой в горле для безжалостной советской машины, которая панически боялась любого проявления чужой идентичности. Жестокий террор и тотальная принудительная русификация, хладнокровно развернутые Иосифом Сталиным, навсегда изуродовали демографический облик региона, превратив его в зону сплошной исторической трагедии. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как изгнанники с берегов Днепра превратили Кубань в оплот украинской идентичности?

История этого уникального феномена началась в конце XVIII века, когда после окончательного разрушения Запорожской Сечи тысячи казаков были вынуждены искать новую судьбу. В 1792 году они получили от империи земли на правом берегу реки Кубань, но не растворились в новой среде, а создали там свою собственную, параллельную реальность. Эти переселенцы не просто механически освоили новые территории, а сохранили и приумножили там свою самобытную культуру. Они принесли с собой не только острые сабли и тяжелые плуги, но и язык, обычаи, архитектуру, а также глубокое и несокрушимое чувство собственного достоинства.

Кубанская балачка – уникальный, колоритный диалект, сохранивший фонетику, синтаксис и лексику приднепровской Украины – стала главным маркером их идентичности, передававшимся из поколения в поколение. До начала XX века Кубань оставалась мощным и самодостаточным украинским анклавом, который поражал своей жизнеспособностью. Согласно официальным данным переписи 1926 года, более 915 тысяч жителей Кубанского округа идентифицировали себя именно как украинцы, а это свыше 62% от общей численности населения региона.

В тот период на Кубани кипела невероятная культурная жизнь – массово открывались украиноязычные школы, издавались местные газеты, работали театры, библиотеки и педагогические институты. В рамках ранней советской политики коренизации регион пережил настоящий национальный ренессанс. Местные активно сопротивлялись любой ассимиляции, сохраняя прочную ментальную и культурную связь с Киевом и Харьковом. Этот феномен самосохранения потомков запорожцев поражает и по сей день – оторванные от исторической родины люди смогли построить общество, которое дышало свободой и категорически не желало растворяться в безликом российском имперском море.

Что стоит знать об истории украинской Кубани: смотрите видео imtgsh

Почему Сталин выбрал Кубань мишенью для жестокого этноцида и искусственного голода?

В начале 1930-х годов независимый дух и экономическая самостоятельность кубанских украинцев стали прямой экзистенциальной угрозой для тоталитарных планов Кремля. Иосиф Сталин решил навсегда закрыть "украинский вопрос" на Северном Кавказе. Кровавый диктатор прекрасно понимал, что зажиточные и свободолюбивые казаки-земледельцы, привыкшие полагаться только на себя, никогда добровольно не примут рабство колхозной системы. Поэтому против них было применено самое страшное, самое коварное оружие массового поражения – искусственный голод и безжалостный спланированный этноцид.

Переломным моментом в этой трагедии стало печально известное людоедское постановление ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1932 года "О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в Западной области". Этот документ, уникальный по своей откровенной циничности, официально обвинил местных украинцев в "буржуазном национализме" и злонамеренном саботаже. Последствия этого решения были апокалиптическими – кубанские станицы массово заносили на так называемые "черные доски", что на практике означало полную экономическую блокаду, конфискацию абсолютно всего продовольствия, запрет на выезд и неизбежную мучительную голодную смерть для сотен тысяч ни в чем не виновных людей.

Одновременно с физическим истреблением населения началась молниеносная и беспрецедентная по масштабам тотальная русификация региона. То самое постановление от 14 декабря содержало отдельный пункт о языковой политике – и в соответствии с ним все без исключения украиноязычные школы Кубани принудительно переводили на русский язык преподавания. Газеты, радиовещание, официальное делопроизводство – все украинское было строго запрещено под страхом немедленного расстрела или многолетней ссылки в лагеря.

Те события на Кубани были не просто жестокой классовой борьбой, а целенаправленным, хирургически точным ударом по украинской национальной группе. Сталинская репрессивная машина физически истребила лучший цвет кубанского казачества, а тех, кто чудом выжил в этом аду, заставила навсегда отказаться от своих корней, принудительно записав их в новых советских паспортах как "россиян". Так цветущая и полная жизни украинская Кубань была искусственно превращена в безмолвную территорию страха, сохранившую в себе лишь крохи горькой памяти и отголоски старинных песен в степи.