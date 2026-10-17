Забытая украинская Кубань: как потомки казаков бросили вызов СССР, а Сталин обрек их на гибель

Изумрудные степи Северного Кавказа веками пульсировали украинской жизнью, сохраняя непокорный дух свободного казачества даже за сотни километров от днепровских порогов. Потомки славных запорожцев превратили Кубань – этот суровый дикий край – в процветающий культурный оазис, где свободно звучала родная песня, а древние традиции бережно передавались с молоком матери.

Однако эта мощная национальная автономия стала настоящей занозой в горле для безжалостной советской машины, которая панически боялась любого проявления чужой идентичности. Жестокий террор и тотальная принудительная русификация, хладнокровно развернутые Иосифом Сталиным, навсегда изуродовали демографический облик региона, превратив его в зону сплошной исторической трагедии. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как изгнанники с берегов Днепра превратили Кубань в оплот украинской идентичности?

История этого уникального феномена началась в конце XVIII века, когда после окончательного разрушения Запорожской Сечи тысячи казаков были вынуждены искать новую судьбу. В 1792 году они получили от империи земли на правом берегу реки Кубань, но не растворились в новой среде, а создали там свою собственную, параллельную реальность. Эти переселенцы не просто механически освоили новые территории, а сохранили и приумножили там свою самобытную культуру. Они принесли с собой не только острые сабли и тяжелые плуги, но и язык, обычаи, архитектуру, а также глубокое и несокрушимое чувство собственного достоинства.

Кубанская балачка – уникальный, колоритный диалект, сохранивший фонетику, синтаксис и лексику приднепровской Украины – стала главным маркером их идентичности, передававшимся из поколения в поколение. До начала XX века Кубань оставалась мощным и самодостаточным украинским анклавом, который поражал своей жизнеспособностью. Согласно официальным данным переписи 1926 года, более 915 тысяч жителей Кубанского округа идентифицировали себя именно как украинцы, а это свыше 62% от общей численности населения региона.

В тот период на Кубани кипела невероятная культурная жизнь – массово открывались украиноязычные школы, издавались местные газеты, работали театры, библиотеки и педагогические институты. В рамках ранней советской политики коренизации регион пережил настоящий национальный ренессанс. Местные активно сопротивлялись любой ассимиляции, сохраняя прочную ментальную и культурную связь с Киевом и Харьковом. Этот феномен самосохранения потомков запорожцев поражает и по сей день – оторванные от исторической родины люди смогли построить общество, которое дышало свободой и категорически не желало растворяться в безликом российском имперском море.

Что стоит знать об истории украинской Кубани: смотрите видео imtgsh

Почему Сталин выбрал Кубань мишенью для жестокого этноцида и искусственного голода?

В начале 1930-х годов независимый дух и экономическая самостоятельность кубанских украинцев стали прямой экзистенциальной угрозой для тоталитарных планов Кремля. Иосиф Сталин решил навсегда закрыть "украинский вопрос" на Северном Кавказе. Кровавый диктатор прекрасно понимал, что зажиточные и свободолюбивые казаки-земледельцы, привыкшие полагаться только на себя, никогда добровольно не примут рабство колхозной системы. Поэтому против них было применено самое страшное, самое коварное оружие массового поражения – искусственный голод и безжалостный спланированный этноцид.

Переломным моментом в этой трагедии стало печально известное людоедское постановление ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1932 года "О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в Западной области". Этот документ, уникальный по своей откровенной циничности, официально обвинил местных украинцев в "буржуазном национализме" и злонамеренном саботаже. Последствия этого решения были апокалиптическими – кубанские станицы массово заносили на так называемые "черные доски", что на практике означало полную экономическую блокаду, конфискацию абсолютно всего продовольствия, запрет на выезд и неизбежную мучительную голодную смерть для сотен тысяч ни в чем не виновных людей.

Одновременно с физическим истреблением населения началась молниеносная и беспрецедентная по масштабам тотальная русификация региона. То самое постановление от 14 декабря содержало отдельный пункт о языковой политике – и в соответствии с ним все без исключения украиноязычные школы Кубани принудительно переводили на русский язык преподавания. Газеты, радиовещание, официальное делопроизводство – все украинское было строго запрещено под страхом немедленного расстрела или многолетней ссылки в лагеря.

Те события на Кубани были не просто жестокой классовой борьбой, а целенаправленным, хирургически точным ударом по украинской национальной группе. Сталинская репрессивная машина физически истребила лучший цвет кубанского казачества, а тех, кто чудом выжил в этом аду, заставила навсегда отказаться от своих корней, принудительно записав их в новых советских паспортах как "россиян". Так цветущая и полная жизни украинская Кубань была искусственно превращена в безмолвную территорию страха, сохранившую в себе лишь крохи горькой памяти и отголоски старинных песен в степи.