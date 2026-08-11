Имперские власти конфисковали самое ценное – казацкие регалии и архивы, все вывезли в Санкт-Петербург, а земли Войска Запорожского присоединили к Новороссийской губернии. 24 Канал расскажет подробнее, почему все это произошло.

Без пушечного грохота: как Россия разрушила Сечь?

Запорожская Сечь существовала как военно-политический центр казацкого мира на нижнем Днепре, а ее энергия питалась особой смесью пограничной войны на стыке Речи Посполитой, Османской империи и Московского государства, самоуправления, свободы передвижения и строгой дисциплины. Для Российской империи, которая все увереннее превращала степь в карту контролируемых провинций, такое сообщество было живым укором. Она жила не по логике бюрократического коридора, а по ритму фронтира, где закон часто означал не приказ, а право обычаев и коллективную волю.

Поэтому в 1775 году Запорожскую Сечь уничтожили – не в результате масштабного штурма, а благодаря тщательно спланированной имперской операции с окружением и манифестом. Это не означало конца казачества – немало запорожцев покинули родные земли и отправились за Дунай, во владения Османской империи, где основали Задунайскую Сечь, тем самым сохранив свои традиции и продолжив историю свободного казачества уже за пределами досягаемости российской власти. И все же разрушение Запорожской Сечи ознаменовало завершение большой эпохи.

Все произошло в июне, российские войска под командованием генерала Петра Текелия окружили запорожский центр – операция состоялась внезапно и ошеломила казаков именно тем, что им не дали даже шанса на организованное сопротивление. В международных исследованиях этот эпизод рассматривают как быстрое подавление автономного образования с демонстрацией силы, а не как победоносный штурм.

Сечь тогда не стала ареной кровавой драмы – но ее политически и физически убила Российская империя, которая боялась не только казацких сабель, но и самой идеи запорожской свободы. Екатерина II нанесла удар не мечом, а бюрократической процедурой. Запорожцев объявили лишними, вредными, несовместимыми с новым порядком, и в манифесте императрицы от 3 августа официально ликвидировали.

После осады Сечь фактически сдалась без единого боя. Часть казацкой старшины арестовали, укрепления разобрали, а символические и административные признаки автономии, такие как казацкие клейноды и архивы, изъяли и вывезли в Россию. А земли бывшей Сечи втиснули в имперскую административную систему. В этом и заключалась суть операции – не просто занять территорию, а лишить ее отдельного политического голоса.

Как Екатерина II разрушила Запорожскую Сечь: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Почему Россия боялась даже памяти о Сечи?

Все это вписывалось в масштабную политику централизации Екатерины II. Она превращала империю в более управляемую машину, и в том же 1775 году издала "Учреждение об управлении губерниями" с реформой, которой впоследствии создала 40 губерний с четким административным делением и населением, подвергавшимся более непосредственному надзору. В эту логику полусамостоятельная казацкая территория не вписывалась – скорее напоминала больной зуб, который следует удалить.

Другой важный мотив – империя хорошо понимала, что Сечь является не просто укреплением, но и символом. Ее можно было разобрать до фундамента, но сложнее было уничтожить память о ней как о пространстве свободы, военного равенства и казацкого братства. Именно поэтому имперское решение было двойным – физическое уничтожение соединили с символическим запретом на само название. Когда власть пытается вычеркнуть название, она боится не букв, а смысла, который эти буквы несут.

Отдельно стоит упомянуть и о геополитическом контексте. После войны с Османской империей 1768 – 1774 годов Россия укрепила позиции на юге, а новые территории становились полем колонизации и административного упорядочения. В такой ситуации казацкая Сечь, когда-то бывшая пограничным щитом и важным военным инструментом, в глазах Петербурга все больше превращалась в устаревшую, неудобную конструкцию, которую нужно было убрать с пути большой имперской экспансии. И устранить институт, способный напоминать, что на этих землях существовал иной порядок.

Память о Запорожье была опасна не как ностальгия, а как политический пример. Она напоминала, что на юге Восточной Европы существовал опыт коллективной военной свободы, выборности, побратимства и самоорганизации. В более широкой же перспективе судьба Запорожской Сечи напоминает, что империи не зря боятся не только оружия – Запорожская Сечь была уничтожена как политический организм, но пережила своих разрушителей в культуре и памяти.