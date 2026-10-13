13 октября 1972 – авиакатастрофа в Андах: как люди выжили в снежной ловушке благодаря каннибализму

В тот день грань между жизнью и смертью растворилась в белизне высокогорья. 13 октября 1972 года турбовинтовой самолет Fairchild FH-227D уругвайских Военно-воздушных сил, выполнявший рейс 571 из Монтевидео в Сантьяго, нес на борту 45 человек – членов регбийной команды Old Christians Club, их родственников, друзей и экипаж. Это должно было быть радостное путешествие молодых, полных сил людей.

Однако из-за смертельной навигационной ошибки пилотов, которые в условиях плотной облачности преждевременно начали снижение, самолет врезался в безымянную вершину на высоте более 4000 метров. От удара самолет лишился крыльев и хвостовой части, а искореженный фюзеляж, словно гигантские сани, скатился по леднику в отдаленную долину на высоте 3570 метров, которую позже назовут Долиной Слез (Valle de las Lágrimas). Что с людьми произошло дальше, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Почему ледяной ад Анд не оставил людям другого выбора, кроме самого страшного табу?

Из 45 человек на борту 12 погибли в катастрофе или сразу после нее, еще 5 скончались к утру от страшных травм и пронизывающего холода. Те, кто выжил, оказались в ловушке без теплой одежды, без альпинистского снаряжения, без медикаментов и почти без еды. Вокруг них возвышались неприступные каменные стены Анд, покрытые вечными снегами, а температура ночью опускалась до минус 30 градусов. Начался отсчет самых длинных 72 дней в их жизни.

На 11 день пребывания в горах произошло то, что окончательно сломило их надежду на скорое спасение – найдя небольшой транзисторный приемник, юноши услышали в эфире чилийского радио страшную новость: поисковая операция официально прекращена. Мир признал их мертвыми. Между тем скудные запасы еды – несколько плиток шоколада, крекеры и пара бутылок вина – иссякли еще в первые дни.

Организмы молодых спортсменов, ежедневно боровшихся с экстремальным холодом, начали буквально пожирать самих себя. Они пытались жевать кожаные ремни от багажа, хлопок с сидений, но это только усиливало агонию. И вот именно тогда перед ними встала самая страшная моральная дилемма, которую только может подкинуть человеку судьба. Роберто Канесса, студент-медик, первым озвучил то, почему другие боялись даже думать – единственный источник белка и энергии, способный поддержать в них жизнь, лежит под снегом. И это тела их погибших друзей и родственников.

Эта мысль казалась кощунством, грехом, за который нет прощения – однако инстинкт выживания и глубокие теологические дискуссии внутри группы привели к беспрецедентному пакту. Люди договорились – если кто-то из них умрет, остальные имеют полное право использовать его тело ради собственного спасения. Это был не акт варварства, а высшее проявление самопожертвования и любви к жизни – и так каннибализм стал их единственным билетом в будущее.

Жуткая история рейса 571 в Андах: смотрите видео znrp_

Тем временем горы требовали новых жертв – 29 октября, когда измученные люди спали в обломках фюзеляжа, сошла лавина, которая погребла под собой самолет и унесла жизни еще 8 человек. Выжившие провели трое суток в тесном, темном, заваленном снегом пространстве рядом с мертвыми, прежде чем смогли пробиться наружу. Эта трагедия стала окончательным катализатором – ждать больше не было смысла, нужно было идти за спасением самостоятельно.

Как двое измученных юношей смогли победить горы и смерть ради спасения других?

После нескольких неудачных попыток разведки 12 декабря трое самых сильных – Нандо Паррадо, Роберто Канесса и Антонио Визинтин – отправились в решающую экспедицию. Их единственной защитой от ночных морозов был самодельный спальный мешок, сшитый медной проволокой из изоляционного материала самолета. На третий день тяжелого подъема ребята поняли, что путь будет длиннее, чем ожидалось, и тогда Паррадо отправил Визинтина обратно к фюзеляжу, чтобы сохранить его долю провизии для себя и Канессы.

Когда Паррадо наконец достиг вершины горы Селер на высоте 4650 метров, он надеялся увидеть зеленые долины Чили – вместо этого перед глазами распростерся бескрайний океан заснеженных вершин. Это был момент абсолютного отчаяния, но именно тогда Нандо сказал Роберто: "Мы можем вернуться и умереть, глядя друг на друга, или можем идти на запад и умереть, пытаясь выжить". Они выбрали второе.

10 дней двое юношей в обычной регбийной обуви и без какого-либо альпинистского опыта преодолевали смертоносные склоны, пройдя около 60 километров по горной местности. 20 декабря, спустившись в долину реки Асуфре, они увидели на противоположном берегу человека на лошади – чилийского пастуха Серхио Каталана, но из-за грохота воды люди не могли услышать друг друга. Только на следующее утро Каталан бросил им через реку камень с привязанными к нему бумагой и карандашом – и Паррадо написал историческую записку: "Я пришел от самолета, который разбился в горах... Нас еще 14 раненых в самолете... Мы слабы..."

22 и 23 декабря 1972 года чилийские военные вертолеты эвакуировали 14 выживших, то есть из 45 пассажиров домой вернулись лишь 16. Сегодня, в 2026 году, спустя полстолетия после трагедии, история рейса 571 остается одним из самых выдающихся примеров человеческой стойкости в истории – и это не рассказ о каннибализме, как его часто пытались преподнести сенсационные таблоиды, а величественный, хотя и жуткий эпос о братстве, несокрушимости духа и абсолютной воле к жизни.