Тайные перепутья прошлого: 5 случаев, когда Украина могла навсегда изменить историю Европы

История не знает условного наклонения, однако на ее страницах скрываются действительно интересные моменты, когда один шаг мог кардинально изменить политическую карту всего континента. И неудивительно, что украинские земли, расположенные на тектоническом разломе цивилизаций, неоднократно становились тем самым эпицентром, где решалась судьба европейской свободы.

24 Канал собрал самые драматичные эпизоды, когда триумф был на расстоянии вытянутой руки, но безжалостные обстоятельства сыграли в пользу империй. Вот 5 исторических поворотных моментов, скрывающих в себе альтернативную реальность – от блестящих военных маневров до роковых дипломатических просчетов.

Как казацкие сабли едва не помешали рождению Российской империи?

Первый колоссальный шанс изменить траекторию развития Восточной Европы возник в 1658 году во время подписания Гадяцкой унии. Этот документ должен был превратить Речь Посполитую в конфедерацию трех равноправных народов – поляков, литовцев и русинов (украинцев). Великое княжество Русское должно было иметь собственные суды, казну и армию, став полноценным европейским субъектом. А главное – навсегда отрезало бы Московию от экспансии на запад. Однако обстоятельства оказались роковыми – задержка ратификации польским Сеймом и искусно разжигаемая царскими агентами внутренняя вражда среди казацкой старшины похоронили этот блестящий геополитический проект.

Второй момент истины наступил лишь через год, в 1659 году, во время грандиозной Конотопской битвы. Гетман Иван Выговский в союзе с крымскими татарами полностью разгромил элитную московскую армию князя Трубецкого. Путь на Москву был полностью открыт, и, как свидетельствуют европейские дипломатические депеши того времени, царь Алексей Михайлович в панике готовился бежать в Ярославль. Но триумфальный марш сорвал неожиданный удар в спину – нападение запорожцев во главе с Иваном Сирком на Крым вынудило татарского хана срочно вернуть войско домой и оставить Выговского без ключевой кавалерии перед угрозой новой внутренней смуты.

Третий, пожалуй, самый известный эпизод – это Полтавская битва 1709 года. Альянс гетмана Ивана Мазепы со шведским королем должен был стать смертельным приговором для амбиций Петра I. Если бы шведско-украинское войско победило, Российская империя была бы задушена еще до своего рождения, а Украина стала бы независимым государством под протекторатом Стокгольма. Однако вмешалась сама природа – аномально суровая зима 1708 – 1709 годов (известная в Европе как Великий мороз), уничтожение гетманской столицы Батурина со всеми запасами провианта и ранение Карла XII накануне решающего сражения изменили ход европейской истории.

От первых людей до наступления Московии – самое интересное из истории Украины: смотрите видео historyforadults_ua

Почему Запад дважды проигнорировал украинский щит в ХХ веке?

Четвертый шанс был упущен в кулуарах Парижской мирной конференции 1919 года. После окончания Первой мировой войны лидеры Антанты перекраивали карту мира. Украинская Народная Республика направила мощную делегацию, умоляя о признании и военной поддержке против большевиков. Но Франция и Великобритания сделали ставку на восстановление "единой и неделимой", поддерживая белогвардейцев, и на построение сильной Польши. Украинцев проигнорировали, а последствия этой ошибки оказались катастрофическими для всей планеты – большевики захватили уголь Донбасса и хлеб, что позволило им построить тоталитарную машину Советского Союза.

Если бы Запад тогда поддержал УНР, СССР никогда бы не стал глобальной сверхдержавой, а Вторая мировая война и Холодная война могли бы развиваться по совершенно иному сценарию, если бы вообще произошли. Однако еще более болезненным, учитывая реалии 2026 года, является пятый эпизод – подписание Будапештского меморандума в 1994 году. После распада СССР Украина унаследовала третий по величине ядерный арсенал в мире – он мог гарантировать неприкосновенность границ на столетие. Однако Вашингтон и Лондон, руководствуясь страхом перед распространением ядерного оружия и желанием стабилизировать постсоветское пространство, начали оказывать колоссальное давление на Киев.

Тот арсенал Украина отдала. Если бы обстоятельства сложились иначе и Киев сохранил хотя бы его часть, архитектура безопасности современной Европы была бы нерушимой, а кровавые войны XXI века на континенте стали бы физически невозможными. И было уже поздно, когда бывший президент США Билл Клинтон публично признал свою вину в том, что заставил Украину разоружиться в обмен на пустые бумажки. Вряд ли мы можем ожидать, впрочем, подобных извинений от Дональда Трампа, который оказывает давление на Украину прямо сейчас, фактически требуя капитулировать перед Россией.