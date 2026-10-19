24 Канал собрал самые драматичные эпизоды, когда триумф был на расстоянии вытянутой руки, но безжалостные обстоятельства сыграли в пользу империй. Вот 5 исторических поворотных моментов, скрывающих в себе альтернативную реальность – от блестящих военных маневров до роковых дипломатических просчетов.

Как казацкие сабли едва не помешали рождению Российской империи?

Первый колоссальный шанс изменить траекторию развития Восточной Европы возник в 1658 году во время подписания Гадяцкой унии. Этот документ должен был превратить Речь Посполитую в конфедерацию трех равноправных народов – поляков, литовцев и русинов (украинцев). Великое княжество Русское должно было иметь собственные суды, казну и армию, став полноценным европейским субъектом. А главное – навсегда отрезало бы Московию от экспансии на запад. Однако обстоятельства оказались роковыми – задержка ратификации польским Сеймом и искусно разжигаемая царскими агентами внутренняя вражда среди казацкой старшины похоронили этот блестящий геополитический проект.

Второй момент истины наступил лишь через год, в 1659 году, во время грандиозной Конотопской битвы. Гетман Иван Выговский в союзе с крымскими татарами полностью разгромил элитную московскую армию князя Трубецкого. Путь на Москву был полностью открыт, и, как свидетельствуют европейские дипломатические депеши того времени, царь Алексей Михайлович в панике готовился бежать в Ярославль. Но триумфальный марш сорвал неожиданный удар в спину – нападение запорожцев во главе с Иваном Сирком на Крым вынудило татарского хана срочно вернуть войско домой и оставить Выговского без ключевой кавалерии перед угрозой новой внутренней смуты.

Третий, пожалуй, самый известный эпизод – это Полтавская битва 1709 года. Альянс гетмана Ивана Мазепы со шведским королем должен был стать смертельным приговором для амбиций Петра I. Если бы шведско-украинское войско победило, Российская империя была бы задушена еще до своего рождения, а Украина стала бы независимым государством под протекторатом Стокгольма. Однако вмешалась сама природа – аномально суровая зима 1708 – 1709 годов (известная в Европе как Великий мороз), уничтожение гетманской столицы Батурина со всеми запасами провианта и ранение Карла XII накануне решающего сражения изменили ход европейской истории.

От первых людей до наступления Московии – самое интересное из истории Украины: смотрите видео historyforadults_ua

Почему Запад дважды проигнорировал украинский щит в ХХ веке?

Четвертый шанс был упущен в кулуарах Парижской мирной конференции 1919 года. После окончания Первой мировой войны лидеры Антанты перекраивали карту мира. Украинская Народная Республика направила мощную делегацию, умоляя о признании и военной поддержке против большевиков. Но Франция и Великобритания сделали ставку на восстановление "единой и неделимой", поддерживая белогвардейцев, и на построение сильной Польши. Украинцев проигнорировали, а последствия этой ошибки оказались катастрофическими для всей планеты – большевики захватили уголь Донбасса и хлеб, что позволило им построить тоталитарную машину Советского Союза.

Если бы Запад тогда поддержал УНР, СССР никогда бы не стал глобальной сверхдержавой, а Вторая мировая война и Холодная война могли бы развиваться по совершенно иному сценарию, если бы вообще произошли. Однако еще более болезненным, учитывая реалии 2026 года, является пятый эпизод – подписание Будапештского меморандума в 1994 году. После распада СССР Украина унаследовала третий по величине ядерный арсенал в мире – он мог гарантировать неприкосновенность границ на столетие. Однако Вашингтон и Лондон, руководствуясь страхом перед распространением ядерного оружия и желанием стабилизировать постсоветское пространство, начали оказывать колоссальное давление на Киев.

Тот арсенал Украина отдала. Если бы обстоятельства сложились иначе и Киев сохранил хотя бы его часть, архитектура безопасности современной Европы была бы нерушимой, а кровавые войны XXI века на континенте стали бы физически невозможными. И было уже поздно, когда бывший президент США Билл Клинтон публично признал свою вину в том, что заставил Украину разоружиться в обмен на пустые бумажки. Вряд ли мы можем ожидать, впрочем, подобных извинений от Дональда Трампа, который оказывает давление на Украину прямо сейчас, фактически требуя капитулировать перед Россией.