Почти 7000 убитых и сожженных: почему советские партизаны молча наблюдали за уничтожением Корюковки

Когда мы говорим о нацистских преступлениях против гражданских в годы Второй мировой войны, в мировой памяти автоматически всплывают названия, ставшие символами мученичества – французский Орадур-сюр-Глан, 642 жертвы, чешские Лидице, 340 убитых, белорусская Хатынь, 149 погибших. Однако мартовский снег 1943 года и на Севере Украины был черным от сажи и пропитан кровью.

Крупнейшая, самая масштабная и самая жестокая карательная акция против мирного населения за всю историю той войны унесла жизни почти 7000 человек в одном населенном пункте, и это произошло в украинской Корюковке. И все же на протяжении десятилетий это название оставалось белым пятном на карте исторической памяти, стертым советской пропагандой. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как случилось, что провинциальный городок превратился в самой большой застенок Европы?

Забвение Корюковки не было случайностью – это был холодный, циничный расчет тоталитарной системы, которая боялась правды больше, чем уважала собственных мертвецов. Все началось в конце февраля 1943 года, когда советские партизаны совершили налет на немецко-венгерский гарнизон в Корюковке. Целью было освобождение заложников – семей самих партизан, и операция прошла успешно – гарнизон понес потери, после чего партизанское подразделение ушло в окружающие густые леса.

Советские партизаны часто нападали на оккупантов, даже зная, что ответом станет коллективное наказание мирных жителей – это радикализировало выживших, заставляя их уходить в леса и присоединяться к тем же партизанам. Но ответ нацистов на нападение в Корюковке был просто апокалиптическим – 1 и 2 марта 1943 года карательные отряды, состоявшие из немецких СС и венгерской военной жандармерии, окружили городок, и совершили ужасное преступление. Людей загоняли в самые большие здания – ресторан, театр, церковь – и методично расстреливали. Тех, кто прятался в домах, сжигали заживо – город превратился в гигантский крематорий под открытым небом.

Тем временем в лесах, буквально в нескольких километрах от Корюковки, находилось многотысячное, хорошо вооруженное соединение советских партизан – они видели дым, они слышали выстрелы, у них даже было достаточно сил, чтобы разгромить карателей и спасти тысячи жизней, но они не вмешивались. Красные партизаны просто наблюдали, как их сограждан превращают в пепел.

Что важно знать о Корюковской трагедии 1943 года: смотрите видео 24Канал

По каким причинам советская машина памяти стерла Корюковку со страниц истории?

Советскому Союзу после войны нужен был стерильный и героический миф о "Великой Отечественной войне, где партизаны были безупречными народными мстителями, а гражданское население – пассивными жертвами исключительно немецкого фашизма. Корюковка разрушала этот миф до основания.

Признать почти 7000 погибших (не менее 6700, по подсчетам специалистов) в Корюковке означало бы неизбежно ответить на вопрос выживших: "А где были партизаны? Почему они нас бросили?" Это был бы приговор советскому военному командованию, которое рассматривало гражданское население лишь как расходный материал. Поэтому Москва приняла решение об исторической амнезии.

Более того, вместо Корюковки главным символом сожженных сел советская пропаганда выбрала белорусскую Хатынь, где погибло 149 человек. Причина этому, как предполагают историки, в том, что "Хатынь" фонетически почти идентична к "Катынь" – месту, где советский НКВД расстрелял тысячи польских офицеров. Раскручивая именно Хатынь на международной арене, СССР создавал информационный шум, сбивая с толку западных журналистов и дипломатов и пытаясь скрыть собственное преступление.

Современная историография окончательно развеяла эти советские мифы, и мы хорошо знаем, что Корюковская трагедия – это не просто крупнейший акт уничтожения гражданского населения во Второй мировой войне. Это монументальное доказательство того, как два тоталитарных режима – нацистский, что убивал, и советский, что молча наблюдал, а затем лгал – соперничали в безжалостности по отношению к человеческой жизни.