Колумб – это даже близко не ответ: кто действительно "открыл" Америку

Вопрос о том, кто "открыл" для нас Америку, просто звучит только на школьном уроке. На самом деле это история без одной кнопки "пуск", история с викингами, трансокеанскими контактами со стороны Полинезии, давними миграциями через Берингию и другими интересностями.

А главное – история о народах, живших в Америке задолго до любого внешнего "открытия". 24 Канал расскажет обо всем этом немного подробнее.

"Открытие" Америки: может ли одна дата быть ответом?

Легенда об "открытии" Америки любит простые даты, но история не всегда может принимать плоские схемы. Тезис из старых учебников – "Америку открыл Христофор Колумб в 1492 году" – уже давно не актуален.

Самое известное доказательство раннего присутствия в Северной Америке европейцев – это L'Anse aux Meadows на ныне принадлежащем Канаде острове Ньюфаундленд. Речь идет об археологических останках поселения XI века – это сооружения с деревянным каркасом и дерновыми стенами, подобные тем, которые известны в Гренландии и Исландии времен викингов.

Это поселение, как считают современные ученые, основал скандинавский мореплаватель и исследователь Лейф Эриксон, сын Эрика Рыжего, около 1000 года – то есть за 500 лет до экспедиции Колумба. В 1960 году норвежские исследователи Хельге и Анна Стене Ингстад случайно нашли этот объект.

Собственно, викинги наилучше документированы среди всех "первооткрывателей" в популярном смысле. Их опыт пребывания в Северной Америке не похож на романтический эпос, где храбрые мореплаватели "открывают новый мир". Это скорее короткий и непростой эпизод, оставивший лишь археологическую подпись на краю Атлантики. Поселение было недолговечным, а значит не превратилось в устойчивое европейское завоевание или колонизацию.

В этом и заключается ловушка школьного упрощения: одно дело – временно добраться до берегов, другое – действительно "открыть" территорию для мира, познать ее, описать, закрепить маршруты и оставить длительное историческое наследие. Викинги первое сделали, но второе – нет. Они были лишь первыми известными европейцами, достигшими Северной Америки и оставившими археологически подтвержденный след.

Кто же на самом деле открыл Америку: смотрите видео naspravdi1

Полинезийцы, миграции и другие интересности об Америке

Другой важный нюанс, который переворачивает сюжет – первое европейское присутствие не означает первое человеческое заселение, и даже не означает первое прибытие извне. Задолго до появления в Америке викингов там существовали тысячи сообществ коренных народов, а человеческая история континента началась из-за миграции из Азии, в частности, через Берингию, отделяющую Сибирь от Аляски. Этот процесс происходил между 30 и 11 тысячами лет назад и был не разовым маршем, а рядом волн и этапов.

Еще более интересная и более сложная история начинается там, где в процесс вмешивается Тихий океан. Полинезийцы создали поразительную морскую цивилизацию – они путешествовали на огромные расстояния, ориентируясь на звезды, волны, птиц и собственную навигационную традицию. Поэтому и вопрос о возможных контактах между Полинезией и Америкой не фантазия – он полностью вписывается в логику реальной океанской истории.

Одна из самых интересных дискуссий касается сладкого картофеля, который происходит из Южной Америки, но известен и в Полинезии. Долго его считали неопровержимым доказательством того, что отважные полинезийские мореплаватели переплыли Тихий океан и открыли Америку не менее чем за 3 века до Колумба. Есть даже такой интересный факт, что индейцы кечуа и островные аборигены называли этот корнеплод одинаковым словом – кумара.

Но исследование ДНК самого растения чуть не перечеркнуло эту красивую историческую теорию. Анализ показал, что тихоокеанский батат отделился от американского предка более 110 тысяч лет назад, когда людей в Полинезии вообще не было. Пока наука склоняется к компромиссу – дикие семена картофеля принесли океанскими течениями или птицами, но позже полинезийцы все равно встретились с индейцами и обменялись названиями растения и не только.

Еще один важный сюжет – куры. Когда-то были громкие предположения, что доколумбовая Полинезия контактировала с Южной Америкой, и часть этих аргументов строили на древней куриной ДНК. Но позже исследование подтвердило скорее перенос кур из Микронезии через Тихий океан только к Рапу-Нуи, а не обязательно дальше к американскому материку.

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Почему учебник упрощает, а наука усложняет "открытие" Америки?

В европейской традиции слово "открытие" часто звучит так, будто земля ждала пустырем, пока на нее выйдет мореплаватель. Но это вообще не так, и та же Америка не была пуста ни мгновения. Она была населенным, полицентричным миром с тысячами языков, государств, торговых путей и культур, существовавших задолго до Колумба, Эриксона или кого-либо еще.

Именно поэтому современный исторический язык более осторожный – вместо "открыл Америку" все чаще говорят о "первом зафиксированном европейском контакте", "ранних транстихоокеанских взаимодействиях" или "длительном заселении Америки коренными народами". Это не игра в слова, а попытка не затирать реальность под мифом о героическом нулевом моменте.

Если посмотреть мимо колониальной романтики, которая формировалась вокруг Колумба, то уже можно увидеть, что есть викинги – первые задокументированные европейские гости на североамериканской земле. Есть полинезийцы – цивилизация, которая, вероятно, имела сложные и, возможно, двусторонние контакты с Америкой или, по крайней мере, оставила там следы. А есть еще и коренные народы Америки – и они не "фон" этой истории, а ее настоящие хозяева с несравнимо более давним присутствием.

Школа любит одного героя и одну дату, но ответ на вопрос "кто действительно открыл Америку" не может сюда вписаться. История Америки начинается не с одного открывателя, а со многих встреч, движений и длинного следа человека на континенте. И именно в этом, пожалуй, величайшая прелесть темы.