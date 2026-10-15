Смертоносное цунами из грязи: почему КГБ засекретил ужасающие последствия Куреневской катастрофы в Киеве

Обычное весеннее утро 13 марта 1961 года в Киеве превратилось в настоящий апокалипсис, когда гигантская волна промышленных отходов прорвала дамбу и накрыла густонаселенный жилой район Куреневку. При этом советская власть мгновенно запустила безжалостную машину цензуры, пытаясь скрыть ужасающие масштабы этой техногенной катастрофы от всего мира.

Сегодня ученые способны подробно воссоздать истинную картину того промышленного преступления. Эта жуткая история бесспорно доказывает, что ни одна тоталитарная система не способна вечно держать в тайне трагедию, которая из-за человеческой халатности унесла сотни и сотни невинных жизней. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему амбициозный советский проект превратился в неминуемую бомбу замедленного действия для киевлян?

Корни Куреневской катастрофы лежат в циничном решении советского руководства, принятом еще в 1950 году. Власти постановили тогда буквально стереть с лица земли Бабий Яр – место массовых расстрелов времен Второй мировой войны – путем заполнения его жидкими отходами с Петровских кирпичных заводов. При этом вопиющим образом проигнорировали базовые законы физики.

Вместо прочных бетонных конструкций советские инженеры возвели обычные земляные дамбы, которые должны были выдерживать колоссальное давление. В течение десяти лет в овраг закачали более 4 миллионов кубических метров пульпы – опасной смеси воды, глины и песка. То, что произошло дальше, является классическим примером каскадного разрушения инфраструктуры.

Около 08:30 утра 13 марта 1961 года земляная дамба не выдержала. Смертоносная стена жидкой грязи высотой 14 метров со скоростью 5 метров в секунду устремилась вниз, на Куреневку. Этот селевой поток обладал ужасающим физическим свойством – он вел себя как сыпучие пески, а остановившись, мгновенно затвердевал, превращаясь в непробиваемый цемент.

Волна разгромила трамвайное депо имени Красина, снесла больницу, жилые дома, детский сад и стадион. Люди, ехавшие на работу в трамваях и автобусах, оказались в бетонной ловушке, не имея ни единого шанса на спасение. Разрушительную силу этого потока сравнивают с последствиями извержения вулкана, когда лахар уничтожает все на своем пути, не оставляя времени на эвакуацию.

Куреневская катастрофа – потоп, устроенный советской властью: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как работала безжалостная машина КГБ для сокрытия реальных масштабов катастрофы?

Реакция советского государства на трагедию была сосредоточена не на спасении пострадавших, а на тотальной информационной блокировке. В Киеве мгновенно исчезла междугородняя телефонная связь. КГБ окружил район катастрофы плотным кольцом солдат, запретив любое фотографирование и видеосъемку. Агенты спецслужб конфисковывали камеры у случайных прохожих и засвечивали пленки.

Власти хранили абсолютное молчание в течение нескольких дней, после чего выпустили в СМИ короткую сухую заметку о "незначительной аварии", в которой якобы погибло "всего" 145 человек. Современные историки, анализируя косвенные данные и свидетельства, приводят совершенно другие цифры – реальное число жертв Куреневской трагедии составляет от 1500 до 2000 человек.

Чтобы скрыть эти масштабы, КГБ заставлял врачей фальсифицировать свидетельства о смерти – вместо "удушения грязью" или "множественных травм" погибшим массово приписывали инфаркты и инсульты. Тела хоронили на разных кладбищах города в условиях строгой секретности.

Вершиной цинизма стало то, что советская власть приказала залить место трагедии толстым слоем бетона, а впоследствии быстро построила там новый парк и дорогу. Советские власти пытались буквально зацементировать память о погибших – но благодаря усилиям международного сообщества и западных СМИ правда об этом преступлении против собственного народа навсегда осталась на страницах мировой истории.