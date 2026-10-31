Радиация в кармане: как бедная гувернантка Кюри стала первой женщиной с двумя Нобелевскими премиями

В мире, где наука считалась исключительно мужской привилегией, одна упорная полька навсегда изменила ход человеческой истории. Это была Мария Склодовская-Кюри – и она не просто пробила толстый лед академического снобизма, но и стала первым человеком, дважды покорившим вершину Нобелевского олимпа.

Ее гениальные открытия подарили человечеству мощное оружие против смертельных болезней, однако в то же время стали для нее самой невидимым медленно действующим ядом. Ее драматическая история рассказывает не только об абсолютном триумфе человеческого интеллекта, но и о роковой цене, которую приходится платить за право заглянуть в самые темные тайны природы. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как дочь обедневшего учителя обманула имперскую систему и покорила Сорбонну?

Варшава конца XIX века была городом, где мечты о высшем образовании для женщин разбивались о суровые запреты Российской империи, которая в то время контролировала значительную часть Польши. Мария Склодовская, дочь обедневшего учителя физики и математики, с детства проявляла феноменальные способности к точным наукам, однако двери официальных университетов были для нее наглухо закрыты. Но жажда знаний оказалась сильнее имперских законов – девушка стала слушательницей тайного Летающего университета (Uniwersytet Latający), подпольного учебного заведения, которое постоянно меняло местоположение, чтобы избежать полицейских облав.

Это была настоящая интеллектуальная партизанщина, где лекции читали шепотом, а учебники прятали под платьями – но Мария пошла даже дальше, понимая, что на родине ее научный потенциал задохнется. Она заключила беспрецедентный договор со своей старшей сестрой Брониславой. Несколько лет будущая двукратная лауреатка Нобелевской премии работала гувернанткой в провинции, отдавая почти все деньги сестре, чтобы та получила образование врача в Париже. И только в 1891, в 24 года, Мария наконец покупает билет 4 класса (самый дешевый вагон без сидений) на поезд во Францию – она поступила в заветную Сорбонну, где и начался самый тяжелый, но самый счастливый этап ее юности.

Парижские годы были полны аскетизма, граничащего с выживанием. Мария жила в ледяной мансарде, где зимой вода замерзала в умывальнике, а чтобы согреться ночью, она укрывалась всей своей одеждой и даже стульями. Ее рацион часто состоял лишь из хлеба, редиски и чая, из-за чего студентка не раз теряла сознание от истощения прямо в лаборатории. Однако ее блестящий ум работал без остановки – женщина получила степени по физике и математике, став одной из лучших на курсе.

Именно в Париже в 1894 году судьба свела ее с Пьером Кюри – талантливым французским физиком, который стал не только мужем Марии, но и самым преданным соратником в исследованиях, что вскоре перевернут мировую науку. Впрочем, путь супругов к эпохальным открытиям лежал через изнурительный физический труд в условиях, которые известный немецкий химик Вильгельм Оствальд назвал "смесью конюшни и картофельного погреба".

Самое интересное о Марии Кюри и ее работе с радиацией: смотрите видео perasperaua

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Почему триумф гениальной ученой Марии Кюри стал для нее самым страшным приговором?

В старом дырявом сарае, где летом стояла невыносимая жара, а зимой дул ледяной ветер, Мария собственноручно перемешивала тяжелым железным ломом тонны урановой смолы (настурана). В 1898 году этот титанический труд увенчался успехом – мир узнал о существовании двух новых элементов. Это были полоний, названный в честь родины Марии, и радий. За исследование явления радиоактивности в 1903 году Мария, Пьер и Анри Беккерель получили Нобелевскую премию по физике. Примечательно, что сначала комитет хотел наградить только мужчин, и лишь категорический ультиматум Пьера заставил академиков признать заслуги его жены.

Трагическая гибель Пьера под колесами конной кареты в 1906 году разбила сердце Марии, но не остановила ее научный пыл. Она заняла его кафедру, став первой женщиной-профессором в истории Сорбонны, а в 1911 получила вторую Нобелевскую премию – на этот раз по химии, за выделение чистого радия. Во время Первой мировой войны Кюри вновь доказала свою преданность человечеству – она создала мобильные рентгеновские установки, известные как Petites Curies ("Маленькие Кюри"), и вместе с дочерью Ирен лично выезжала на линию фронта, спасая от ампутаций и смерти раненых солдат.

Однако наука, которой она посвятила жизнь, оказалась безжалостной. В начале ХХ века человечество еще не осознавало разрушительной силы ионизирующего излучения. Наоборот, мир охватила настоящая "радиевая истерия" – смертельно опасный элемент начали массово добавлять в зубную пасту для "сияющей улыбки", омолаживающие кремы, пудру, шоколад и даже питьевую воду, рекламируя их как панацею от всех болезней. Сама же Мария годами носила ампулы с изотопами в карманах лабораторного халата, любуясь их мистическим голубым свечением в темноте, и работала с рентгеновскими аппаратами без какой-либо защиты.

Радиация медленно, но неумолимо разрушала ее ДНК. 4 июля 1934 года гениальная ученая скончалась в санатории Сансельмоз от апластической анемии – заболевания костного мозга, вызванного многолетним облучением. Ее личные дневники, лабораторные тетради и даже кулинарная книга до сих пор остаются настолько радиоактивными, что их хранят в свинцовых ящиках Национальной библиотеки Франции, а исследователи могут прикасаться к ним только в защитных костюмах.