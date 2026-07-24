Произошло это не за один день, а в результате серии хладнокровных, тщательно рассчитанных ударов, нанесенных Российской империей, Пруссией и Австрией в конце XVIII века. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Когда крупная держава Речь Посполитая начала трещать по швам?

В конце XVIII века Речь Посполитая еще существовала на карте Европы, но уже напоминала великана с хрупкими костями. Ее политическая система была слабой, конфликты разъедали государство изнутри, а соседи – особенно Российская империя, Пруссия и Австрия – внимательно и хищно следили за каждой ее трещиной. И вот наступил роковой момент, когда никакие реформы и укрепления уже не могли спасти Польшу, попавшую в геополитическую ловушку, где каждый из более сильных соседей хотел отхватить свой кусок.

Первый раздел Речи Посполитой произошел в 1772 году. Разумеется, он не с неба свалился – это был тщательно спланированный удар трех империй, воспользовавшихся слабостью польско-литовско-украинского государства. Результатом стала потеря значительных территорий, но страна еще пыталась дышать. Только это скорее потому, что ей позволили – захватчики на тот момент не ставили целью полную ликвидацию Польши и еще думали сохранить баланс сил в Европе.

В 1791 году поляки предприняли отчаянную попытку спасти ситуацию. Принятие Конституции 3 мая стало одним из важнейших политических событий тогдашней Европы. Это был смелый шаг в сторону современного государства – попытка ограничить хаос, укрепить власть, упорядочить систему и поставить страну на более прочные рельсы. Но история не дала этой реформе шанса.

Упадок и гибель Речи Посполитой: смотрите видео oleksandrpetryk2002

Часть польской шляхты выступила против нововведений, а соседние государства усмотрели в необычном документе угрозу своим интересам. Российская империя вмешалась, и дальше события покатились, как камень с крутой горы. В 1793 году произошел второй раздел Польши, который еще больше ослабил государство и фактически превратил его в тень прежнего себя.

Последняя надежда на восстановление независимости вспыхнула в 1794 году, когда разразилось восстание под руководством Тадеуша Костюшко. Это был момент невероятной отваги и почти обреченного сопротивления. Повстанцы пытались остановить распад государства, но силы были неравны. Против них стояли гораздо более мощные армии империй, а сама Польша уже была слишком истощена предыдущими разделами.

Восстание Костюшко закончилось поражением. И уже в 1795 году произошел третий раздел Речи Посполитой – окончательный. Польша перестала существовать как независимое государство, ее территории просто разобрали между собой Российская империя, Пруссия и Австрия. На карте Европы Речь Посполитая перестала существовать, оставаясь, впрочем, в исторической памяти.

Как третий раздел Польши изменил историю Европы?

После 1795 года начался долгий и изнурительный период безгосударственности. Польские земли оказались под властью трех разных имперских систем, и каждая из них действовала по-своему. Где-то проводилась жесткая русификация, где-то – германизация, где-то – административное поглощение. Но общее было одно – новые владыки стремились не только управлять территориями, но и ослабить саму польскую идентичность.

Несмотря на это, польская культура не исчезла. Язык, литература, историческая память и политическая традиция выжили даже там, где не существовало государства. Парадоксом столетней неволи стало то, что польская шляхта, интеллигенция, деятели культуры и повстанцы смогли передать идею независимости дальше – через подполье, эмиграцию, книги, песни и новые поколения.

Как делили Польшу, что к этому привело и какие последствия: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Польша не была независимой с 1795 по 1918 год, то есть 123 года. На протяжении XIX века поляки не раз поднимались против имперского господства. Было восстание 1830 – 1831 годов, восстание 1863 года, были политические движения, интеллектуальное сопротивление и ежедневная борьба за сохранение языка и идентичности. Каждое из этих восстаний заканчивалось поражением, но каждое подпитывало главную идею – Польша должна вернуться.

Именно поэтому польский вопрос не исчезал из европейской политики. А затем наступила Первая мировая война и сломала старый имперский порядок, который так долго держал Польшу в неволе. Российская, Германская и Австро-Венгерская империи воевали друг с другом (в итоге прекратив свое существование), и именно этот катастрофический для Европы конфликт создал окно возможностей для поляков. И 11 ноября 1918 года Польша возродилась как независимое государство.

История утраты Польшей независимости – это не только история о дипломатии, войнах и разделах. Это еще и история о том, как большие державы могут сломить более слабую, если у той нет внутреннего единства и сильных институций. В то же время это история о выживании – о народе, который пережил исчезновение собственного государства, но не позволил исчезнуть самой Польше как идее.

Именно поэтому эта страница истории до сих пор так сильно цепляет украинцев. Она напоминает, что карта мира – вещь изменчивая, и нации часто живут дольше империй, которые пытались их похоронить. И что вопрос исторической памяти справедливо влияет на современную политику и отношения между странами.