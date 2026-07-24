Сталося це не за один день, а через серію холодних, розрахованих ударів, яких завдали Російська імперія, Пруссія та Австрія наприкінці XVIII століття. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Коли велика держава Річ Посполита почала тріщати у швах?

Наприкінці XVIII століття Річ Посполита ще існувала на карті Європи, але вже нагадувала велетня з крихкими кістками. Її політична система була слабкою, конфлікти роз'їдали державу зсередини, а сусіди – особливо Російська імперія, Пруссія та Австрія – уважно та хижо стежили за кожною її тріщиною. І от прийшов фатальний момент, коли жодні реформи й зміцнення вже не могли врятувати Польщу, що потрапила у геополітичну пастку, де кожен із сильніших сусідів хотів урвати свій шмат.

Перший поділ Речі Посполитої стався 1772 року. Звісно, він не з неба впав – це був добре спланований удар трьох імперій, які скористалися слабкістю польсько-литовсько-української держави. Результатом була втрата значних територій, але країна ще намагалася дихати. Тільки-от це радше тому, що їй дозволили – загарбники на той момент не мали на меті повної ліквідації Польщі, і ще думали зберегти баланс сил у Європі.

У 1791 році поляки зробили відчайдушну спробу врятувати ситуацію. Прийняття Конституції 3 травня стало однією з найважливіших політичних подій тогочасної Європи. Це був сміливий крок у бік модерної держави – спроба обмежити хаос, посилити владу, впорядкувати систему й поставити країну на міцніші рейки. Але історія не дала цій реформі шансу.

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Частина польської шляхти виступила проти нововведень, а сусідні держави побачили в незвичному документі загрозу своїм інтересам. Російська імперія втрутилася, а далі події покотилися, мов камінь зі стрімкої гори. У 1793 році стався другий поділ Польщі, який ще більше ослабив державу й фактично перетворив її на тінь колишньої самої себе.

Остання надія на відновлення незалежності спалахнула у 1794 році, коли вибухнуло повстання під проводом Тадеуша Костюшка. Це був момент неймовірної відваги й майже приреченого спротиву. Повстанці намагалися зупинити розпад держави, але сили були нерівні. Проти них стояли значно потужніші армії імперій, а сама Польща вже була надто виснажена попередніми поділами.

Повстання Костюшка завершилося поразкою. І вже у 1795 році відбувся третій поділ Речі Посполитої – остаточний. Польща перестала існувати як незалежна держава, її території просто розібрали Російська імперія, Прусія та Австрія. На карті Європи Річ Посполита припинила існували, залишившись, утім, в історичній пам'яті.

Як третій поділ Польщі змінив історію Європи?

Після 1795 року почався довгий і виснажливий період бездержавності. Польські землі опинилися під владою трьох різних імперських систем, і кожна з них діяла по-своєму. Десь проводили жорстку русифікацію, десь – германізацію, десь – адміністративне поглинання. Але спільним було одне – нові володарі прагнули не лише керувати територіями, а й послабити саму польську ідентичність.

Попри це, польська культура не зникла. Мова, література, історична пам’ять і політична традиція вижили навіть там, де не існувало держави. Парадоксом столітньої неволі стало те, що польська шляхта, інтелігенція, діячі культури та повстанці змогли передати ідею незалежності далі – через підпілля, еміграцію, книжки, пісні та нові покоління.

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Польща не була незалежною від 1795 до 1918 року, тобто 123 роки. Упродовж XIX століття поляки не раз підіймалися проти імперського панування. Було повстання 1830 – 1831 років, повстання 1863 року, були політичні рухи, інтелектуальний спротив і щоденна боротьба за збереження мови та ідентичності. Кожне з цих повстань закінчувалося поразкою, але кожне підживлювало головну ідею – Польща має повернутися.

Саме тому польське питання не зникало з європейської політики. А потім прийшла Перша світова війна і зламала старий імперський порядок, який так довго тримав Польщу у неволі. Російська, Німецька та Австро-Угорська імперії воювали одна з одною (зрештою припинивши існування), і саме цей катастрофічний для Європи конфлікт створив вікно можливостей для поляків. І 11 листопада 1918 року Польща відродилася як незалежна держава.

Історія втрати незалежності Польщею – це не лише про дипломатію, війни та поділи. Це ще й історія про те, як великі держави можуть розламати слабшу, якщо та не має внутрішньої єдності й сильних інституцій. Водночас це історія про виживання – про народ, який пережив зникнення власної держави, але не дозволив зникнути самій Польщі як ідеї.

Саме тому ця сторінка історії й досі так сильно чіпляє українців. Вона нагадує, що карта світу – річ мінлива, і нації часто живуть довше за імперії, які намагалися їх поховати. І що питання історичної пам'яті справедливо впливає на сучасну політику й відносини між країнами.