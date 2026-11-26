Миллионы детей выросли на яркой сказке о свободолюбивой индейской принцессе, которая пела вместе с ветром и спасла любимого колониста от верной гибели. Однако за красивыми картинками голливудского шедевра скрывается жуткая историческая реальность, в которой не было места ни романтике, ни счастливому финалу.

Настоящая жизнь Покахонтас стала жестокой хроникой похищения, культурного уничтожения и превращения живого человека в пропагандистский инструмент Британской империи. Ее трагический путь оборвался на чужбине в 21 год, оставив после себя горький привкус колониальной эксплуатации, а не диснеевской магии. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему история спасения Джона Смита является самой большой ложью колониальной эпохи?

Настоящее имя этой девочки из племени памунки Поухатанской конфедерации было Матоака, "Цветок между двумя ручьями", а Покахонтас – лишь детское прозвище, означавшее "шалунья" или "непослушная". Когда английские корабли пришвартовались у берегов Джеймстауна в 1607 году, ей было не больше 11 лет, и никакой страстной любовной линии с более чем вдвое старшим наемником Джоном Смитом, которую так искусно рисовали аниматоры, не было.

Более того, знаменитая сцена, где юная индианка бросается на плаху, чтобы защитить Смита от дубинок своего отца, является предметом ожесточенных споров среди исследователей. Преобладает мнение, что Смит либо совершенно не понял традиционный ритуал символической смерти и возрождения, либо, что более вероятно, просто выдумал этот драматический эпизод в своих мемуарах 1624 года, когда самой Матоаки уже давно не было в живых.

Настоящая трагедия началась весной 1613 года, когда английский капитан Сэмюэл Аргалл с помощью уловок и подкупа заманил дочь вождя на свой корабль и взял ее в заложницы, требуя освободить пленных колонистов и вернуть украденное оружие. Для 17-летней девушки этот момент стал точкой невозврата, ведь она оказалась в абсолютной изоляции среди вооруженных чужаков.

Ее удерживали в плену более года, подвергая психологическому давлению и принудительной ассимиляции. Вместо лесной свободы, которую воспевает поп-культура, Матоака получила тесную камеру в поселении Энрико, где местный священник методично "выбивал" из нее язычество. Поэтому и принятие христианства стало не сознательным выбором, а единственной доступной стратегией выживания для сломленной пленницы, которая поняла, что отец не сможет спасти ее с помощью оружия.

Какая страшная правда скрывается за легендой о Покахонтас: смотрите видео pbsorigins

Как Покахонтас превратилась в выставочный экспонат и почему не вернулась домой?

После крещения ей дали новое, библейское имя Ребекка, а затем выдали замуж за Джона Рольфа – амбициозного плантатора, который отчаянно пытался выращивать табак. Этот брак в 1614 году, в котором даже родился ребенок – сын Томас, был чисто политическим компромиссом, обеспечившим колонии несколько лет так называемого "Мира Покахонтас", однако для самой Матоаки это стало лишь окончательным прощанием с родной культурой.

Впоследствии Покахонтас стала живым трофеем Британской империи. В 1616 году руководство Вирджинской компании, которая финансировала колонизацию и находилась на грани банкротства, использовало "Леди Ребекку" для пиар-кампании – ее вместе с семьей отправили в Лондон, чтобы продемонстрировать инвесторам успешность миссии. Компания доказывала, что способна превратить "дикарку" в благочестивую христианку, а значит, инвестиции в Новый Свет безопасны и оправданы.

В столице империи Матоаку превратили в экзотический витринный экспонат. Ее затянули в жесткие корсеты, одели в тяжелые бархатные платья и водили по светским раутам, где индейскую девушку даже представили королю Якову (Джеймсу) I. Но за этим блестящим фасадом скрывалась глубокая трагедия живого человека, оторванного от корней, страдавшего от непривычного климата, лондонского смога и отсутствия иммунитета к европейским инфекциям.

Весной 1617 года, когда семья Рольфов наконец села на корабль, чтобы вернуться в Вирджинию, Матоака внезапно заболела. Корабль успел дойти лишь до Грейвсенда, где Покахонтас и умерла – вероятно, от пневмонии, туберкулеза или тяжелой формы дизентерии. Ее похоронили на чужой земле, за тысячи миль от дома, полностью стерев ее настоящий голос. А также и диснеевская сказка, подарив девушке бессмертие в поп-культуре, затерла память о реальной жертве колониализма, чья короткая жизнь была украдена ради имперских амбиций.