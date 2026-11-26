Справжнє життя Покахонтас стало жорстокою хронікою викрадення, культурного стирання та перетворення живої людини на пропагандистський інструмент Британської імперії. Її трагічний шлях обірвався на чужині у 21 рік, залишивши по собі гіркий присмак колоніальної експлуатації, а не діснеївської магії. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чому історія порятунку Джона Сміта є найбільшою брехнею колоніальної епохи?

Справжнє ім'я цієї дівчинки з племені памункі конфедерації Повхатан було Матоака, "Квітка між двома струмками", а Покахонтас – лише дитяче прізвисько, яке означало "пустунка" або "неслухняна". Коли англійські кораблі пришвартувалися біля берегів Джеймстауна у 1607 році, їй було не більш як 11 років, і жодної пристрасної любовної лінії з понад удвічі старшим найманцем Джоном Смітом, яку так майстерно малювали аніматори, не було.

Ба більше, знаменита сцена, де юна індіанка кидається на плаху, щоб захистити Сміта від кийків свого батька, є предметом жорстких суперечок серед дослідників. Переважає думка, що Сміт або геть не зрозумів традиційного ритуалу символічної смерті та відродження, або, що більш імовірно, просто вигадав цей драматичний епізод у своїх мемуарах 1624 року, коли самої Матоаки вже давно не було серед живих.

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Справжня трагедія почалася навесні 1613 року, коли англійський капітан Семюел Арґалл за допомогою хитрощів та підкупу заманив доньку вождя на свій корабель і взяв її в заручниці, вимагаючи звільнити полонених колоністів та повернути вкрадену зброю. Для 17-річної дівчини цей момент став точкою неповернення, адже вона опинилася в абсолютній ізоляції серед озброєних чужинців.

Утримували у полоні її понад рік, піддаючи психологічному тиску та примусовій асиміляції. Замість лісової свободи, яку оспівує попкультура, Матоака дістала тісну камеру у поселенні Генріко, де місцевий священник методично "вибивав" з неї язичництво. Відтак і прийняття християнства стало не свідомим вибором, а єдиною доступною стратегією виживання для зламаної бранки, яка зрозуміла, що батько не зможе її врятувати зброєю.

Яка страшна правда стоїть за легендою про Покахонтас: дивіться відео pbsorigins

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Як Покахонтас перетворилася на вітринний експонат і чому не повернулася додому?

Після хрещення їй дали нове, біблійне ім'я Ребека, а потім видали заміж за Джона Рольфа – амбітного плантатора, який відчайдушно намагався вирощувати тютюн. Цей шлюб у 1614 році, у якому навіть з'явилася дитина – син Томас, був суто політичним компромісом, який забезпечив колонії кілька років так званого "Миру Покахонтас", проте для самої Матоаки це було лише остаточне прощання з рідною культурою.

Згодом Покахонтас стала живим трофеєм Британської імперії. У 1616 році керівництво Вірджинської компанії, яка фінансувала колонізацію і стояла на межі банкрутства, використало "Леді Ребеку" для піар-кампанії – її разом із родиною відправили до Лондона, щоб показувати інвесторам успішність місії. Компанія доводила, що здатна перетворити "дикунку" на благочестиву християнку, а отже, інвестиції у Новий Світ безпечні й виправдані.

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У столиці імперії Матоаку перетворили на екзотичний вітринний експонат. Її затягнули у жорсткі корсети, одягли у важкі оксамитові сукні і водили по світських раутах, де індіанську дівчину навіть представили королю Якову (Джеймсу) I. Та за цим блискучим фасадом ховалася глибока трагедія живої людини, відірваної від коріння, яка страждала від незвичного клімату, лондонського смогу та відсутності імунітету до європейських інфекцій.

Навесні 1617 року, коли родина Рольфів нарешті сіла на корабель, щоб повернутися до Вірджинії, Матоака раптово захворіла. Корабель встиг дійти лише до Грейвсенда, де Покахонтас і померла – імовірно, від пневмонії, туберкульозу або важкої форми дизентерії. Її поховали у чужій землі, за тисячі миль від дому, геть стерши її справжній голос. А так само і діснеївська казка, подарувавши дівчині безсмертя у попкультурі, затерла пам'ять про реальну жертву колоніалізму, чиє коротке життя було вкрадене заради імперських амбіцій.