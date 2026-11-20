Раннее утро 20 ноября 1979 года должно было стать светлым праздником начала нового исламского столетия, но вместо этого превратилось в самый мрачный день в современной истории Саудовской Аравии. Именно тогда сотни вооруженных радикалов захватили Великую мечеть в Мекке, взяв в заложники десятки тысяч безоружных паломников со всего мира.

Этот дерзкий террористический акт парализовал священный город на целых две недели. А последствия той кровавой осады мир ощущает даже сегодня, в 2026 году, ведь именно там, в подземельях святыни, зародился современный бескомпромиссный глобальный джихадизм. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как бывший капрал гвардии смог превратить священный храм в неприступную крепость?

Главным архитектором того апокалиптического сценария стал Джухайман аль-Утайби – харизматичный бывший капрал Национальной гвардии Саудовской Аравии, который сплотил вокруг себя несколько сотен ультраконсервативных последователей. Он искренне верил, что королевская семья Аль Саудов утратила легитимность из-за коррупции, стремительной вестернизации страны, появления телевидения и фотографий, которые он считал греховными. Датой удара было выбрано 20 ноября 1979 года – первый день месяца Мухаррам 1400 года по исламскому календарю, время, когда, согласно древним пророчествам, должен был появиться Махди, то есть мессия, призванный очистить мир от несправедливости.

На роль Махди Джухайман назначил своего шурина Мухаммеда Абдуллу аль-Кахтани, чьи имя и отчество совпадали с именами пророка Мухаммеда. Собственно, план захвата поражал своей хладнокровной изобретательностью и идеальным использованием религиозных традиций. Поскольку проносить оружие на территорию Масджид аль-Харам строго запрещено, боевики спрятали автоматы, снайперские винтовки и боеприпасы в традиционных ношах-гробах, которые обычно приносили в мечеть для отпевания умерших перед утренней молитвой.

Как только имам завершил молитву перед пятидесятитысячной толпой паломников, радикалы выхватили оружие, закрыли массивные двери храма и заблокировали их цепями. Снайперы мгновенно заняли позиции на высоких минаретах, откуда открыли прицельный огонь по первым полицейским патрулям, пытавшимся приблизиться к святыне. Саудовские власти оказались в состоянии абсолютного шока и информационного вакуума, ведь телефонные линии были перерезаны, а масштаб катастрофы оставался неизвестным.

Правительство в Эр-Рияде сначала даже не могло понять, кто именно стоит за атакой – подозревали иранских агентов, палестинских радикалов и даже левых экстремистов. Тем временем внутри мечети Джухайман через громкоговорители провозгласил приход Махди, требуя от испуганных заложников присягнуть ему на верность прямо под дулами автоматов. Те, кто пытался сопротивляться или сбежать, получали пулю, превращая белоснежный мрамор внутреннего двора в кровавое поле боя.

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Почему освобождение Великой мечети превратилось в кровавую бойню с геополитическими последствиями?

Вернуть контроль над святыней оказалось чрезвычайно сложной задачей, ведь ислам строго запрещает любое насилие и пролитие крови на территории Великой мечети. Королю Халиду пришлось срочно созвать высший совет улемов (богословов), чтобы получить специальную фетву – религиозное разрешение на применение оружия против мятежников. После этого саудовская армия начала серию лобовых штурмов, которые обернулись катастрофическими потерями. Бронетранспортеры горели у ворот, а солдаты гибли под шквальным огнем снайперов Джухаймана, которые прекрасно ориентировались в лабиринтах храма.

Поняв, что собственными силами кризис не преодолеть, Саудовская Аравия обратилась за тайной помощью к Франции, что стало беспрецедентным шагом в истории королевства. Президент Валери Жискар д'Эстен направил на Ближний Восток троих элитных оперативников антитеррористического подразделения GIGN во главе с капитаном Полем Баррилем. Поскольку немусульманам вход в Мекку запрещен, французские спецназовцы развернули командный пункт в соседнем городе Таиф, где разработали тактику выкуривания боевиков и обучили саудовских военных применению слезоточивого газа высокой концентрации.

Благодаря этой стратегии саудовские и пакистанские спецподразделения смогли загнать остатки радикалов в глубокие подземелья мечети – так называемые кабу. Заключительная фаза операции напоминала сцены из ада – в темных задымленных подвалах, среди сотен комнат и коридоров, шли жестокие рукопашные бои. Военные просверливали отверстия в полу двора, забрасывали туда гранаты с газом и закачивали воду, чтобы заставить фанатиков сдаться. 4 декабря 1979 года, после двух недель изнурительной осады, Джухайман аль-Утайби и несколько десятков его последователей сложили оружие. Самопровозглашенный Махди погиб еще в первые дни боев.

Официальные данные свидетельствуют о гибели более 250 человек, хотя международные исследователи считают, что жертв было значительно больше. Не менее поразителен и долгосрочный результат этой трагедии – чтобы успокоить религиозный истеблишмент и доказать свою преданность исламу, саудовское правительство пошло на беспрецедентные уступки консерваторам (в стране закрыли кинотеатры, усилили сегрегацию полов и так далее). Также власти беспрецедентно усилили меры безопасности и пересмотрели внутреннюю политику, чтобы не допустить повторения подобных катастроф в будущем.

Парадоксально, но Джухайман, потеряв голову на эшафоте в январе 1980 года, в некотором роде одержал идеологическую победу – его экстремистские идеи еще долго пытались отравлять сознание радикалов, став вызовом для всего цивилизованного человечества и подготавливая благодатную почву для появления "Аль-Каиды" и глобального терроризма, с которым человечество продолжает бороться и сегодня. Современная же Саудовская Аравия решительно перевернула эту темную страницу истории – сегодня королевство проводит масштабные реформы, открывается миру и выступает одним из самых мощных и надежных союзников в противостоянии любым проявлениям террора.