Как Бисмарк объединил Германию "железом и кровью" и почему это стало бомбой для всей Европы

К середине XIX века Германия оставалась географическим понятием, но не политической реальностью. Пока до сентября 1862 года на политическую арену Пруссии не вышел человек, который навсегда сломал старые европейские часы и собрал из их деталей собственную, невиданную доселе машину – Отто фон Бисмарк.

Его историю часто сводят к знаменитой формуле о "железе и крови", но за ней скрывается гораздо более обширная драма. И 24 Канал расскажет о ней чуть подробнее.

Кто такой Отто фон Бисмарк, архитектор Realpolitik?

Европа середины XIX века напоминала сложный, но хрупкий часовой механизм, где каждая шестерня была тщательно откалибрована дипломатами на Венском конгрессе 1815 года. Этот механизм преследовал единственную цель – не допустить появления новой гегемонии, способной повторить разрушительный поход Наполеона Бонапарта. Германский союз в то время представлял собой пестрое одеяло из 39 независимых государств, королевств, герцогств и свободных городов, которые имели общий язык и культуру, но были парализованы политической раздробленностью и бесконечным соперничеством двух главных хищников – Австрийской империи Габсбургов и Прусского королевства Гогенцоллернов.

И так продолжалось до тех пор, пока не начал строить свою политическую карьеру Отто фон Бисмарк. Он не был ни романтиком, ни идеалистом. Бисмарк – типичный прусский юнкер, консерватор, пренебрежительно относившийся к либеральным идеям революции 1848 года, когда немецкие интеллектуалы пытались объединить страну посредством парламентских дебатов и конституционных петиций. Для него политика была искусством возможного без сантиментов. Этот подход вошел в историю под термином Realpolitik – политика, основанная на прагматизме, силе и национальных интересах, а не на моральных или идеологических догмах (самым ярким представителем такой политики сегодня является президент США Дональд Трамп).

30 сентября 1862 года, только став министром-президентом Пруссии, Бисмарк выступил перед бюджетным комитетом прусского ландтага. Парламент отказывался финансировать военную реформу, и Отто бросил им в лицо слова, которые стали пророческими: "Не речами и решениями большинства развязываются великие вопросы эпохи – это была большая ошибка 1848 и 1849 годов, – а железом и кровью". Это была не просто красивая метафора, а программа действий: "железо" означало индустриальную мощь Пруссии, ее заводы, которые уже отливали лучшие в мире пушки, и ее разветвленную сеть железных дорог, а "кровь" означала полную готовность задействовать безупречную армию.

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Три шага к империи

Чтобы объединить Германию под эгидой Пруссии, Бисмарку нужно было устранить конкурентов – Австрию, которая традиционно доминировала в немецком мире, и Францию, которая панически боялась появления сильного соседа на восточных границах. Бисмарк разыграл эту партию в три хода, как гениальный шахматист. Сначала Датский гамбит в 1864 году – поводом послужил запутанный кризис вокруг герцогств Шлезвиг и Гольштейн. Бисмарк втянул Австрию в совместную войну против Дании, датчан быстро разгромили, а герцогства разделили между победителями. Но этот раздел был ловушкой Бисмарка – совместное управление территориями неизбежно создавало трения между Пруссией и Австрией.

Вторым шагом стала война 1866 года. Обеспечив нейтралитет России, которая помнила поддержку Пруссии во время польского Январского восстания 1863 – 1864, и Франции, которой Бисмарк дал туманные обещания территориальных компенсаций, Пруссия спровоцировала конфликт с Австрией. Европа ожидала долгой, изнурительной кампании, но прусская армия с новыми винтовками Дрейзе, которые позволяли стрелять лежа и втрое быстрее австрийцев, а также благодаря молниеносным переброскам войск по железным дорогам, разгромила австрийцев всего за 7 недель.

Здесь проявился гений Бисмарка как дипломата. Вопреки желанию короля Вильгельма I и генералов, которые хотели триумфально войти в Вену, Бисмарк настоял на мягком мире. Он не отнял у Австрии ни клочка ее исконных земель. Его цель была иной – навсегда исключить Австрию из немецких дел. Так возник Северогерманский союз под полным контролем Берлина. Южные немецкие государства (Бавария, Вюртемберг, Баден) оставались независимыми, но были связаны с Пруссией тайными военными договорами.

Третьим шагом стала ловушка для Франции в 1870 – 1871 годах. Бисмарк понимал, что только внешняя угроза заставит южных немцев добровольно объединиться с северными, поэтому ему нужна была война с Францией, но не любая, а такая, чтобы Французскую империю Наполеона III можно было бы зачислить к агрессорам. И такая возможность представилась во время кризиса вокруг испанского престола. Французский посол встретился с королем Вильгельмом I в курортном городке Эмс и выдвинул дерзкие требования, а Бисмарк описал конфликт в так называемой "Эмской депеше" таким образом, что она прозвучала как оскорбление.

Опубликованная в прессе депеша вызвала взрыв националистического гнева в обеих странах. Возмущенный Наполеон III объявил войну Пруссии – то есть сделал именно то, чего и ждал Бисмарк. Немцы разгромили французскую армию с невиданной скоростью. В сентябре 1870 года под Седаном в плен сдался сам император Наполеон III вместе со стотысячной армией. Это стало шоком для всего мира.

Полная история Отто фон Бисмарка и создания Второго Рейха: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как при Бисмарке сформировался новый баланс сил в Европе?

18 января 1871 года произошло событие, ставшее высшим унижением для Франции и апогеем жизни Бисмарка. В Зеркальном зале Версальского дворца, резиденции французских королей, под грохот пушек, обстреливающих осажденный Париж, прусского короля Вильгельма I провозгласили немецким императором (кайзером). Германия объединилась, родился Второй Рейх. И последствия этого для Европы были тектоническими – баланс сил, установленный в 1815 году, был разрушен. В сердце континента, где раньше царил своего рода вакуум, внезапно возникла колоссальная империя с населением более 40 миллионов человек, с мощной экономикой, передовой наукой и непобедимой армией.

Франция, потеряв Эльзас и Лотарингию и выплатив огромную контрибуцию, затаила глубокую жажду реванша. Понимая это, Бисмарк после 1871 года резко изменил свой курс. Из зачинщика войн он превратился в главного миротворца Европы. В течение следующих двух десятилетий он создал невероятно сложную систему альянсов (Союз трех императоров, Тройственный союз, Договор о перестраховке с Россией), цель которой была одна – держать Францию в дипломатической изоляции и не допустить войны на два фронта для Германии.

В итоге Отто фон Бисмарк построил государство, которое было слишком большим для Европы, но слишком малым, чтобы доминировать в мире. Однако созданная им сложная система сдержек и противовесов держалась только на его личном гении. Когда в 1890 году молодой и амбициозный кайзер Вильгельм II отправил "железного канцлера" в отставку, дипломатическая архитектура начала рушиться. Германия отказалась от союза с Россией, что толкнуло Петербург в объятия Парижа. И кошмар Бисмарка – война на два фронта – стал реальностью в 1914 году, что привело к катастрофе Первой мировой войны, а впоследствии и Второй.