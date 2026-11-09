9 ноября 1989 – падение Берлинской стены: как одна оговорка в эфире объединила Германию

История редко пишется случайностями, но бывает и так, что одно неосторожное слово разрушает бетонные блоки и колючую проволоку. Именно это произошло 9 ноября 1989 года – в тот день рутинная пресс-конференция в Восточном Берлине неожиданно превратилась в похоронный звон для самого страшного символа Холодной войны.

Вместо запланированного постепенного смягчения визового режима растерянный партийный функционер случайно дал старт самой масштабной мирной революции ХХ века. Обычная бюрократическая путаница смогла перекроить политическую карту Европы – а как именно это произошло, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Как рутинный брифинг Гюнтера Шабовски превратился в историческое потрясение?

Осень 1989 года стала временем агонии для ГДР (Германской Демократической Республики). Сотни тысяч граждан выходили на улицы Лейпцига и Берлина, требуя свободы, а экономика страны трещала по швам. Пытаясь хоть как-то снизить градус общественного напряжения, новое руководство во главе с Эгоном Кренцем подготовило проект закона, который должен был немного упростить процедуру получения виз для выезда за границу. Этот документ предусматривал сложный бюрократический процесс, который должен был вступить в силу только на следующий день, 10 ноября – однако у истории были свои, гораздо более драматичные планы на этот вечер.

В 18:00 пресс-секретарь Политбюро СЕПГ (правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии) Гюнтер Шабовски начал пресс-конференцию в Международном пресс-центре на Моренштрассе. Он не присутствовал на ключевом заседании Центрального комитета и получил листок с новыми правилами буквально за несколько минут до выхода к журналистам – поэтому не успел тщательно с ним ознакомиться. Все шло спокойно, но ближе к 19 часам итальянский корреспондент агентства ANSA Риккардо Эрман при поддержке западнонемецкого репортера Петера Бринкманна задал вопрос о свободе передвижения.

Шабовски, заметно нервничая, достал из кармана смятую бумажку и начал зачитывать текст о том, что граждане ГДР отныне могут выезжать за границу без особых условий. "Когда это вступает в силу?" – раздался уточняющий вопрос из зала. Шабовски растерянно посмотрел на свои заметки, снял очки, почесал голову и произнес слова, которые навсегда вошли в анналы мировой истории: "Это вступает в силу, насколько я знаю... Это происходит немедленно, безотлагательно" ("Das tritt nach meiner Kenntnis... Ist das sofort, unverzüglich").

Он не знал, что в документе была пометка об эмбарго до утра следующего дня. Но как бы то ни было, западные информационные агентства, такие как Reuters и AP, мгновенно разнесли новость – "ГДР открывает границы". Буквально через несколько минут западногерманские телеканалы ARD и ZDF, которые тайком смотрело большинство восточных немцев, прервали эфир, чтобы сообщить эту же сенсационную новость. И тогда бетонный шрам, который делил город 28 лет, в глазах людей словно растворился, хотя физически пока еще стоял.

Какая ошибка привела к падению Берлинской стены и другие интересные факты об этом историческом событии: смотрите видео Vox

Что произошло на границе ФРГ и ГДР, когда слова опередили приказы?

То, что началось как телевизионная сенсация, мгновенно превратилось в человеческое цунами. Уже в 20:30 первые группы восточных берлинцев начали собираться у контрольно-пропускных пунктов, требуя выпустить их на Запад. Самая большая толпа собралась у КПП на Борнхольмерштрассе. Пограничники и офицеры Штази (Министерства государственной безопасности) были абсолютно шокированы – они не получали никаких приказов об открытии границы, а их оружие было заряжено боевыми патронами. Ситуация балансировала на острие ножа, грозя превратиться в кровавую бойню, подобную той, что произошла на площади Тяньаньмэнь в Китае всего за несколько месяцев до этого.

Заместитель начальника подразделения паспортного контроля на Борнхольмерштрассе подполковник Штази Харальд Егер оказался в эпицентре этой исторической бури. Он непрерывно звонил своему руководству, умоляя дать инструкции – но партийная верхушка ГДР была парализована страхом и не могла принять ни единого решения. Тем временем толпа перед шлагбаумом выросла до десятков тысяч человек – они скандировали: "Откройте ворота!" ("Tor auf!"). Егер понял, что любая попытка применить силу приведет к катастрофическим жертвам среди мирного населения, и принял самое важное решение в своей жизни.

В 23:30 он отдал приказ своим подчиненным прекратить паспортный контроль, после чего дежурный офицер пограничных войск майор Манфред Зенс приказал своим людям открыть шлагбаум. Именно тогда наступил момент чистого, безудержного катарсиса. Тысячи "Трабантов" и пешеходов устремились в Западный Берлин, где их встречали аплодисментами, объятиями и бесплатным пивом. Незнакомцы плакали друг у друга на плечах, празднуя воссоединение, что еще утром казалось невозможным.

В ту же ночь люди с молотками и зубилами – так называемые Mauerspechte (стеновые дятлы) – начали откалывать куски от 155-километровой стены, физически уничтожая барьер. Вот так оговорка одного чиновника не просто открыла границу, а запустила цепную реакцию, что привела к краху коммунистических режимов в Восточной Европе, воссоединению Германии в 1990 году и окончательному завершению Холодной войны.