9 ноября 1989 – падение Берлинской стены: как одна оговорка в эфире объединила Германию

Вместо запланированного постепенного смягчения визового режима растерянный партийный функционер случайно дал старт самой масштабной мирной революции ХХ века. Обычная бюрократическая путаница смогла перекроить политическую карту Европы – а как именно это произошло, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

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Как рутинный брифинг Гюнтера Шабовски превратился в историческое потрясение?

Осень 1989 года стала временем агонии для ГДР (Германской Демократической Республики). Сотни тысяч граждан выходили на улицы Лейпцига и Берлина, требуя свободы, а экономика страны трещала по швам. Пытаясь хоть как-то снизить градус общественного напряжения, новое руководство во главе с Эгоном Кренцем подготовило проект закона, который должен был немного упростить процедуру получения виз для выезда за границу. Этот документ предусматривал сложный бюрократический процесс, который должен был вступить в силу только на следующий день, 10 ноября – однако у истории были свои, гораздо более драматичные планы на этот вечер.

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В 18:00 пресс-секретарь Политбюро СЕПГ (правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии) Гюнтер Шабовски начал пресс-конференцию в Международном пресс-центре на Моренштрассе. Он не присутствовал на ключевом заседании Центрального комитета и получил листок с новыми правилами буквально за несколько минут до выхода к журналистам – поэтому не успел тщательно с ним ознакомиться. Все шло спокойно, но ближе к 19 часам итальянский корреспондент агентства ANSA Риккардо Эрман при поддержке западнонемецкого репортера Петера Бринкманна задал вопрос о свободе передвижения.

Шабовски, заметно нервничая, достал из кармана смятую бумажку и начал зачитывать текст о том, что граждане ГДР отныне могут выезжать за границу без особых условий. "Когда это вступает в силу?" – раздался уточняющий вопрос из зала. Шабовски растерянно посмотрел на свои заметки, снял очки, почесал голову и произнес слова, которые навсегда вошли в анналы мировой истории: "Это вступает в силу, насколько я знаю... Это происходит немедленно, безотлагательно" ("Das tritt nach meiner Kenntnis... Ist das sofort, unverzüglich").

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Он не знал, что в документе была пометка об эмбарго до утра следующего дня. Но как бы то ни было, западные информационные агентства, такие как Reuters и AP, мгновенно разнесли новость – "ГДР открывает границы". Буквально через несколько минут западногерманские телеканалы ARD и ZDF, которые тайком смотрело большинство восточных немцев, прервали эфир, чтобы сообщить эту же сенсационную новость. И тогда бетонный шрам, который делил город 28 лет, в глазах людей словно растворился, хотя физически пока еще стоял.

Какая ошибка привела к падению Берлинской стены и другие интересные факты об этом историческом событии: смотрите видео Vox

Что произошло на границе ФРГ и ГДР, когда слова опередили приказы?

То, что началось как телевизионная сенсация, мгновенно превратилось в человеческое цунами. Уже в 20:30 первые группы восточных берлинцев начали собираться у контрольно-пропускных пунктов, требуя выпустить их на Запад. Самая большая толпа собралась у КПП на Борнхольмерштрассе. Пограничники и офицеры Штази (Министерства государственной безопасности) были абсолютно шокированы – они не получали никаких приказов об открытии границы, а их оружие было заряжено боевыми патронами. Ситуация балансировала на острие ножа, грозя превратиться в кровавую бойню, подобную той, что произошла на площади Тяньаньмэнь в Китае всего за несколько месяцев до этого.

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Заместитель начальника подразделения паспортного контроля на Борнхольмерштрассе подполковник Штази Харальд Егер оказался в эпицентре этой исторической бури. Он непрерывно звонил своему руководству, умоляя дать инструкции – но партийная верхушка ГДР была парализована страхом и не могла принять ни единого решения. Тем временем толпа перед шлагбаумом выросла до десятков тысяч человек – они скандировали: "Откройте ворота!" ("Tor auf!"). Егер понял, что любая попытка применить силу приведет к катастрофическим жертвам среди мирного населения, и принял самое важное решение в своей жизни.

В 23:30 он отдал приказ своим подчиненным прекратить паспортный контроль, после чего дежурный офицер пограничных войск майор Манфред Зенс приказал своим людям открыть шлагбаум. Именно тогда наступил момент чистого, безудержного катарсиса. Тысячи "Трабантов" и пешеходов устремились в Западный Берлин, где их встречали аплодисментами, объятиями и бесплатным пивом. Незнакомцы плакали друг у друга на плечах, празднуя воссоединение, что еще утром казалось невозможным.

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В ту же ночь люди с молотками и зубилами – так называемые Mauerspechte (стеновые дятлы) – начали откалывать куски от 155-километровой стены, физически уничтожая барьер. Вот так оговорка одного чиновника не просто открыла границу, а запустила цепную реакцию, что привела к краху коммунистических режимов в Восточной Европе, воссоединению Германии в 1990 году и окончательному завершению Холодной войны.