Первый паспорт УНР: как выглядел этот документ и сколько государств его признавали

Первый паспорт Украинской Народной Республики (УНР) появился в 1918 году как государственный документ новой украинской власти. Он был оформлен на украинском языке и содержал тризуб, фотографию и личные данные владельца.

В международном обороте этот паспорт признавали или принимали ряд государств, хотя здесь есть нюансы. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Когда появился первый паспорт УНР?

Первый паспорт Украинской Народной Республики появился в 1918 году – именно тогда, когда наше молодое государство начало создавать собственную систему управления, внешних контактов и документального учета. Активное использование этого паспорта приходится, собственно, на период существования самой УНР и ее дипломатических и консульских структур в 1918 – 1921 годах, когда украинские власти пытались обеспечить граждан документами, которые признавались бы за пределами страны.

Для УНР, возникшей в период большой войны, революции и развала имперских структур, паспорт был не второстепенной формальностью, а необходимым инструментом существования. Этот документ должен был не только удостоверять личность и обеспечивать возможность пересечения границ, но и подтверждать принадлежность именно к украинскому государству.

Согласно международным музейным и архивным описаниям, паспорта УНР существовали в нескольких форматах. У части сохранившихся экземпляров документ насчитывает 16 страниц, у других – 20 или 24. Это важная деталь, поскольку она показывает, что паспорт не был абсолютно унифицированным и не имел единого стандарта. Различия могли зависеть от конкретной серии, года изготовления, места печати или административной практики учреждения, которое его выдавало.

Так выглядел паспорт УНР: смотрите видео korin_i_slid

Как выглядел паспорт Украинской Народной Республики?

Паспорт УНР был бумажным, в форме книжки или сшитой тетради, и оформлен на украинском языке. Его структура соответствовала стандартам начала XX века – в документе содержались личные данные владельца, фотография (это было дорогое удовольствие, поэтому люди, бывало, вырезали свое изображение из групповых снимков), служебные отметки, а также описание внешности.

В паспорте указывались имя, фамилия, возраст или год рождения, место происхождения, рост, цвет глаз, особые приметы. Такая детализация была вполне нормальной для эпохи, когда государство идентифицировало человека преимущественно по письменным данным и визуальному описанию, а не с помощью современных цифровых систем.

Отдельного внимания заслуживает государственная символика. Самым заметным знаком паспорта УНР был тризуб. Именно он сразу указывал, что документ исходит не от имперской администрации и не из частной канцелярии, а от украинского государства. В сочетании с украинским текстом, подписями и печатями тризуб утверждал политическую субъектность УНР.

Обратите внимание: после потери Украиной контроля над территорией паспорта УНР не исчезли из обращения мгновенно. Их еще использовали в эмиграционной и консульской практике, особенно там, где украинские представительства продолжали действовать. А сегодня паспорт УНР ценен еще и как источник, позволяющий увидеть эпоху в деталях, таких как фото, подписи, служебные отметки или особенности языка.

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Какие государства признавали или принимали паспорта УНР?

Вопрос о международном признании этого документа требует уточнения. Паспорт УНР признавали или принимали в официальном обращении не везде, а в ряде европейских государств. В международных источниках чаще всего упоминаются Германия, Австрия, Польша, Чехословакия, Румыния, Литва, Латвия и Эстония. Именно эти страны были наиболее важными для украинской дипломатии, миграции, транзита, обучения и временного проживания украинцев после Первой мировой войны.

Что означало это признание на практике? Здесь важно понимать, что в первой половине XX века признание паспорта могло не совпадать с дипломатическим признанием правительства. Одно государство могло признавать украинскую миссию, но не все ее документы. Другое – принимать паспорт для въезда или транзита, но не для постоянного проживания. Третье – использовать его лишь в консульской работе в отношении беженцев и эмигрантов, и так далее.

Но сам факт признания очень важен. Он свидетельствует о том, что паспорт УНР не был просто символом или сугубо внутренним документом. Он реально функционировал в международном пространстве. Для украинцев, оказавшихся в Европе после революций и военных потрясений, паспорт УНР давал шанс на легальное передвижение, обучение, трудоустройство или временное проживание.