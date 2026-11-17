В наши дни Международный день студента ассоциируется с беззаботной юностью, шумными вечеринками и радостью получения новых знаний. Однако за этим светлым праздником скрывается жуткая тень нацистского террора, разбитых мечтаний и колючей проволоки концлагерей.

Осенью 1939 года улицы оккупированной Праги покраснели от крови молодых идеалистов, которые осмелились бросить вызов безжалостной машине Третьего Рейха. Их отчаянная смелость и трагическая гибель навсегда изменили мировую историю, превратив 17 ноября в вечный символ непокорности. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему похороны обычного студента стали приговором для чешской нации?

Осенью 1939 года Протекторат Богемии и Моравии напоминал пороховую бочку, к которой нацистские оккупанты ежедневно подносили зажженную спичку. Чешский народ, униженный Мюнхенским соглашением и потерей государственности, искал малейший повод для выражения своего несогласия. Таким катализатором стало 28 октября – годовщина независимости Чехословакии, когда тысячи людей вышли на улицы Праги с молчаливым, но мощным протестом.

Реакция силовиков была мгновенной и жестокой – в толпу полетели пули. В тот день на брусчатке погиб молодой пекарь Вацлав Седлачек, а 24-летний студент медицинского факультета Карлова университета Ян Оплетал получил тяжелое ранение в живот. Несмотря на все усилия врачей, 11 ноября сердце юноши остановилось – и эта смерть стала точкой невозврата.

Похороны Оплетала, состоявшиеся 15 ноября, превратились в стихийную грандиозную антифашистскую манифестацию, собравшую тысячи студентов и преподавателей. Они пели национальный гимн, скандировали антинацистские лозунги и требовали свободы, глядя прямо в глаза вооруженным до зубов оккупантам. Эта дерзость вызвала неимоверный гнев в Берлине, и нацистская машина смерти получила приказ действовать без малейшего сожаления.

Адольф Гитлер, узнав о событиях в Праге, вызвал к себе имперского протектора Константина фон Нойрата и госсекретаря Карла Германна Франка. Фюрер кричал, что чехи слишком избалованы мягким отношением, и требовал раздавить любое сопротивление в зародыше. Решение было принято молниеносно – закрыть все чешские высшие учебные заведения на 3 года, а организаторов протестов уничтожить физически.

Почему чехословацкие студенты вышли на улицы 17 ноября 1939 года: смотрите видео Zmudri

Как террор в общежитиях породил глобальный символ студенческого сопротивления?

Операция мести Sonderaktion Prag началась глубокой ночью 17 ноября 1939 года. Подразделения СС и гестапо окружили студенческие общежития в Праге, Брно и Пршибраме. Вооруженные каратели выбивали двери, вытаскивали полусонных юношей из кроватей, избивали их прикладами и загоняли на улицу в одних только пижамах под ледяной осенний дождь. Никакого суда или следствия – нацисты действовали по заранее составленным спискам.

9 лидеров студенческих организаций и преподавателей вывезли в казармы в районе Рузине и расстреляли, не оставив шансов на спасение. Более 1200 других чешских студентов грубо погрузили в товарные вагоны и отправили в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Там их ждали годы бесчеловечных пыток, голода, медицинских экспериментов и рабского труда. Многие из них так и не увидели свободного неба, превратившись в пепел в крематориях.

Все чешские университеты и колледжи были опечатаны, их имущество разграблено, а библиотеки уничтожены. Нацисты стремились не просто наказать бунтарей, а лишить нацию ее интеллектуального будущего, превратив чехов в покорную рабочую силу для нужд Рейха. Однако – эффект оказался совершенно противоположным. Известие о пражской резне быстро пересекло границы оккупированной Европы, вызвав шок и ярость в свободном мире.

В 1941 году в Лондоне, где базировалось чехословацкое правительство в изгнании, состоялась встреча Международного студенческого совета. Представители молодежи из разных уголков планеты, склонив головы перед мужеством пражских мучеников, единодушно провозгласили 17 ноября Международным днем студента. Это решение поддержали союзные государства, и с тех пор эта дата стала не просто днем памяти, а мощным манифестом свободы.

Даже сегодня, в 2026 году, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами демократии, история Яна Оплетала и его соратников остается болезненным, но необходимым напоминанием. Она учит нас, что право на образование, свободу мысли и национальное достоинство никогда не дается даром – иногда за него приходится платить самую высокую цену, стоя перед дулами винтовок.