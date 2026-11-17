Восени 1939 року вулиці окупованої Праги почервоніли від крові молодих ідеалістів, які наважилися кинути виклик безжальній машині Третього Рейху. Їхня відчайдушна сміливість та трагічна загибель назавжди змінили світову історію, перетворивши 17 листопада на вічний символ нескореності. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Adv

Чому похорон звичайного студента став вироком для чеської нації?

Восени 1939 року Протекторат Богемії та Моравії нагадував порохову бочку, до якої нацистські окупанти щодня підносили запалений сірник. Чеський народ, принижений Мюнхенською угодою та втратою державності, шукав найменшого приводу для вияву своєї незгоди. Таким каталізатором стало 28 жовтня – річниця незалежності Чехословаччини, коли тисячі людей вийшли на вулиці Праги з мовчазним, але потужним протестом.

Відповідь силовиків була миттєвою і жорстокою – у натовп полетіли кулі. Того дня на бруківці залишився мертвим молодий пекар Вацлав Седлачек, а 24-річний студент медичного факультету Карлового університету Ян Оплетал дістав важке поранення у живіт. Попри всі зусилля лікарів, 11 листопада серце юнака зупинилося – і ця смерть стала точкою неповернення.

Реклама

Похорон Оплетала, що відбувся 15 листопада, перетворився на стихійну грандіозну антифашистську маніфестацію, яка зібрала тисячі студентів та викладачів. Вони співали національний гімн, вигукували антинацистські гасла та вимагали свободи, дивлячись просто в очі озброєним до зубів окупантам. Ця зухвалість викликала неабиякий гнів у Берліні, і нацистська машина смерті дістала наказ діяти без жодного жалю.

Адольф Гітлер, дізнавшись про події у Празі, викликав до себе імперського протектора Константіна фон Нойрата та статс-секретаря Карла Германна Франка. Фюрер кричав, що чехи занадто розбещені м'яким ставленням, і вимагав розчавити будь-який спротив у зародку. Рішення ухвалили блискавично – закрити всі чеські вищі навчальні заклади на 3 роки, а організаторів протестів знищити фізично.

Чому чехословацькі студенти вийшли на вулиці 17 листопада 1939: дивіться відео Zmudri

Як терор у гуртожитках породив глобальний символ студентського спротиву?

Операція помсти Sonderaktion Prag розпочалася глибокої ночі 17 листопада 1939 року. Підрозділи СС та гестапо оточили студентські гуртожитки у Празі, Брно та Пршибрамі. Озброєні карателі вибивали двері, витягали напівсонних юнаків із ліжок, били їх прикладами та зганяли на вулицю у самих лише піжамах під крижаний осінній дощ. Жодного суду чи слідства – нацисти діяли за заздалегідь складеними списками.

Реклама

9 лідерів студентських організацій та викладачів вивезли до казарм у районі Рузинє і розстріляли без шансів на порятунок. Понад 1200 інших чеських студентів брутально завантажили у товарні вагони та відправили до концентраційного табору Заксенгаузен. Там на них чекали роки нелюдських тортур, голоду, медичних експериментів та рабської праці. Багато з них так і не побачили вільного неба, перетворившись на попіл у крематоріях.

Усі чеські університети та коледжі були опечатані, їхнє майно розграбоване, а бібліотеки знищені. Нацисти прагнули не просто покарати бунтарів, а позбавити націю її інтелектуального майбутнього, перетворивши чехів на покірну робочу силу для потреб Рейху. Проте – ефект виявився абсолютно протилежним. Звістка про празьку різанину швидко перетнула кордони окупованої Європи, викликавши шок і лють у вільному світі.

У 1941 році в Лондоні, де базувався чехословацький уряд у вигнанні, відбулася зустріч Міжнародної студентської ради. Представники молоді з різних куточків планети, схиливши голови перед мужністю празьких мучеників, одностайно проголосили 17 листопада Міжнародним днем студента. Це рішення підтримали союзні держави, і відтоді ця дата стала не просто днем пам'яті, а потужним маніфестом свободи.

Реклама

Навіть сьогодні, у 2026 році, коли світ стикається з новими викликами та загрозами демократії, історія Яна Оплетала та його побратимів залишається болючим, але необхідним нагадуванням. Вона вчить нас, що право на освіту, свободу думки та національну гідність ніколи не дається задарма – іноді за нього доводиться платити найвищу ціну, стоячи перед дулами гвинтівок.