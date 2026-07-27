Шевченко и личная месть царя: за что поэта кинули в ссылку и запретили писать и рисовать

Тараса Шевченко отправили в солдатчину на 10 лет и наложили личное царское запрещение на письмо и рисование. Ярчайшее свидетельство того, что творчество этого человека империя восприняла как опасное оружие.

А все из-за острой сатиры, антисамодержавных мотивов и политической нелояльности Шевченко. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему царь Николай I лично запретил Шевченко писать и рисовать?

Тарас Шевченко не был для российских имперских властей просто талантливым деятелем искусств. Он стал для нее неловким, колючим, почти опасным голосом. Его биография в XIX веке развернулась так, что поэт и художник, бывший крепостной, вырос до масштаба символа – а именно их, как известно, империи боятся едва ли не больше всего.

Шевченко был арестован в Киеве 5 апреля 1847 года после доноса студента, а во время обыска жандармы нашли его сатирические поэзии, в том числе и резкий, неприятный для двора образ Николая I и его жены. Именно это, в сочетании с политическим делом, и стало основой для наказания.

Но ключ к пониманию этой истории лежит не только в поэзии, но и в целом в атмосфере 1840-х годов. Тогда Шевченко присоединился к Кирилло-Мефодиевскому обществу – кружку молодых киевских интеллектуалов, мечтавших о славянской федерации, образовании, автономии и политических свободах.

Для современного языка это звучит почти академически, но для Николая I, державшего империю на жесткой дисциплине и страхе, даже такие идеи были редфлегом. Имперские власти расценили этот круг людей как угрозу.

Правда и мифы о Тарасе Шевченко: смотрите видео historyforadults_ru

Шевченко, конечно, не был кабинетным заговорщиком. Он жил в тексте, в рисунке, в болезненной правде о порабощении, крепостном праве и национальном унижении. Во втором издании "Кобзаря" он уже прямо заявлял о себе как об авторе, который защищает украинскую литературу и не принимает ее растворение в имперском пространстве.

К слову, в той же логике он критиковал Николая Гоголя – за отказ от украинского языка в пользу русского, языка угнетателей. Для самодержавия такая позиция была не литературным спором, а политическим жестом.

Жизнь вырванного из воли: где и как проходила ссылка Тараса Шевченко?

После допроса в Петербурге следователи рекомендовали отправить Шевченко на военную службу в Оренбург, на юго-восток европейской части Российской империи. Но Николай I пошел дальше – он лично приказал, чтобы Шевченко не мог писать и рисовать. Это была не случайная мелкая унизительная прихоть, а политический приговор художнику, которого пытались не просто удалить, а сломить профессионально и духовно.

Ирония этой истории в том, что империя, которая хотела выжать из Тараса голос, фактически преподнесла его еще выше. Шевченко наказали не за криминальную вину, а за силу слова, которое попадало прямо в сердце режима.

Шевченко провел в ссылке 10 лет, и освободили его только после смерти Николая I. Сначала Тарас служил в районе Оренбурга, впоследствии был на время допущен к правительственным зарисовкам во время экспедиции к Аральскому морю. Поэт отбывал наказание в статусе рядового солдата, но благодаря приверженности местных офицеров имел смягчение – носил гражданскую одежду, посещал знакомых, вел переписку.

Лирика Шевченко периода ссылки и после: смотрите видео tatyanafish

Но позже, после повторного ареста 27 апреля 1850 года по новому доносу о нарушении того самого запрета Николая І, Шевченко попал в худшие условия и еще дальше – в Новопетровск на восточном побережье Каспийского моря. То есть его ссылка не была статическим этапом, а долгим изнурительным путешествием по окраинам имперской карты.

Но при всех скитаниях и запретах империя не убила творчество. В период ареста и ссылки Шевченко писал тайком стихи и поэмы, даже рисунки, в том числе серию акварелей и эскизов. То есть царский запрет работал только на бумаге – в реальной жизни он не смог поставить заслон перед внутренней свободой художника.

Запрет не уничтожил легенду: что было с Шевченко после ссылки?

После освобождения в 1857 году Шевченко уже не имел права проживать в Украине, что дополнительно подчеркивает политический страх империи перед его фигурой. Он поселился в Санкт-Петербурге, где и умер в 1861. Но именно после этих испытаний его имя начало жить с той силой, которая редко достается даже великим поэтам.

Он стал не просто автором "Кобзаря", а национальным символом украинской культуры и идентичности. Пожалуй, даже одним из главных творцов модерной украинской литературы. Его поэтический язык превратил украинские народные интонации в уникальный для всего мира литературный продукт.

Более того, фигура Шевченко в украинском пространстве стала сердечником национального пробуждения. Его влияние вышло за рамки литературы, формируя эмоциональный нерв эпохи, в которой слово начало бороться с имперской тишиной.