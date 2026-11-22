В июне 1972 года пятеро мужчин в деловых костюмах и хирургических перчатках проникли в штаб-квартиру Демократической партии в Вашингтоне. И вот именно этот вроде бы незначительный криминальный эпизод запустил необратимую цепную реакцию, которая резко изменила политический и правовой ландшафт Соединенных Штатов Америки.

Впоследствии расследование двух настойчивых газетных репортеров срыло маску с высших эшелонов власти, разоблачив беспрецедентную систему прослушивания, шантажа и циничного политического саботажа. В итоге токсичная паутина лжи заставила Ричарда Никсона сделать то, чего не делал ни один американский президент ни до, ни после него – с позором покинуть Белый дом. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как кусок клейкой ленты разрушил империю Ричарда Никсона?

Ночь на 17 июня 1972 года в Вашингтоне выдалась душной, но настоящая историческая буря собиралась не в атмосфере, а в тусклых коридорах элитного жилого офисного комплекса "Уотергейт". Охранник Фрэнк Уиллс во время рутинного ночного обхода заметил странную, почти абсурдную деталь – замки на нескольких дверях подвального уровня были залеплены обычной клейкой лентой, чтобы они не запирались автоматически. Мужчина снял ленту, но, вернувшись через несколько минут увидел, что она появилась снова – и немедленно вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали пятерых мужчин, которые устанавливали "жучки" и фотографировали конфиденциальные документы в офисе Национального комитета Демократической партии. Среди арестованных был и Джеймс Маккорд – бывший офицер ЦРУ и действующий сотрудник Комитета по переизбранию президента (CRP), что стало первой тонкой ниточкой, которая неизбежно потянулась к Овальному кабинету.

Сначала администрация Белого дома презрительно назвала этот инцидент "третьесортной кражей", пытаясь максимально преуменьшить его значение перед предстоящими президентскими выборами. Стратегия сработала – Ричард Никсон триумфально переизбрался на второй срок в ноябре 1972 года, одержав сокрушительную победу в 49 из 50 штатов. Поэтому казалось, что досадный инцидент навсегда остался в прошлом.

Однако молодые и жаждущие истины репортеры газеты The Washington Post Боб Вудворд и Карл Бернстайн отказались отпустить эту историю в небытие. Опираясь на подсказки тайного информатора по прозвищу "Глубокая глотка" (только в 2005 году мир узнал, что это был заместитель директора ФБР Марк Фелт), журналисты шаг за шагом распутывали сложный клубок финансовых махинаций.

И вот именно они документально доказали, что стодолларовые купюры с последовательными номерами, найденные в карманах взломщиков, происходили из тайного фонда Комитета по переизбранию президента, который контролировали ближайшие соратники Никсона. То есть это был не просто банальный взлом, а ключевой элемент масштабной кампании политического шпионажа, санкционированной на самом высоком государственном уровне.

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Почему секретные пленки стали приговором для 37-го президента США?

Настоящее политическое землетрясение в Вашингтоне произошло летом 1973 года во время напряженных телевизионных слушаний в Сенате, когда бывший помощник президента Александр Баттерфилд раскрыл ошеломляющую тайну. Он под присягой сообщил, что в Овальном кабинете установлена система аудиозаписи, которая годами фиксировала каждый разговор Ричарда Никсона. Эти магнитные ленты мгновенно стали Святым Граалем для следователей, ведь могли дать объективный ответ на главный вопрос Америки – что именно знал президент и когда он об этом узнал.

Никсон отчаянно боролся за сохранение записей в тайне, прикрываясь доктриной "привилегии исполнительной власти", и эта борьба привела к печально известной "Резне субботнего вечера" 20 октября 1973 года. Тогда президент приказал уволить независимого спецпрокурора Арчибальда Кокса, что спровоцировало немедленную отставку и генерального прокурора, и его заместителя, которые категорически отказались выполнять антиконституционный приказ.

Этот авторитарный шаг главы государства вызвал беспрецедентную волну народного гнева и запустил официальный механизм импичмента в Палате представителей Конгресса США. Финальный, сокрушительный удар по политической империи Никсона нанес Верховный суд, который 24 июля 1974 года единогласно обязал президента передать неотредактированные записи окружному суду, после чего они впоследствии попали и к новому специальному прокурору.

Среди переданных материалов оказалась и так называемая "пленка с дымящимся пистолетом" (Smoking Gun tape), записанная 23 июня 1972 года, всего через 6 дней после взлома в Уотергейте. На этой исторической записи Никсон лично приказывал своему главе аппарата использовать ресурсы ЦРУ, чтобы заблокировать расследование ФБР. Это было неопровержимое задокументированное доказательство препятствования правосудию, которое мгновенно лишило президента остатков политической поддержки даже среди самых преданных республиканцев.

Осознав абсолютную неизбежность импичмента и перспективу уголовного преследования, вечером 8 августа 1974 года Ричард Никсон обратился к нации с прощальной телевизионной речью. На следующий день, 9 августа, он официально подписал лаконичное письмо об отставке, став первым и единственным в истории США лидером, добровольно сложившим свои полномочия.

В целом – Уотергейтский скандал навсегда изменил американскую политику, оставив после себя глубокое недоверие общества к институту власти, но в то же время блестяще доказав фундаментальную силу демократических институтов. Тогдашние события показали, что ни один человек, даже президент самой могущественной страны мира, не стоит выше закона.