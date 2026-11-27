Осенью 1937 года в глухом карельском урочище Сандармох раздались выстрелы, которые коренным образом изменили культурный ландшафт всей Восточной Европы. Один офицер советской спецслужбы во главе небольшой расстрельной бригады оборвал жизни сотен гениальных писателей, режиссеров и ученых, превратив холодную тайгу в гигантскую братскую могилу.

Спустя почти 90 лет эта ужасная трагедия остается незажившей раной, ведь современная Россия продолжает агрессивно переписывать историю и держать секретные документы под тяжелым замком. Мир должен знать правду о том, как работал безжалостный конвейер смерти и почему империя до сих пор боится мертвых поэтов гораздо больше, чем живых политиков. Потому 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как капитан Матвеев превратил карельскую тайгу в конвейер смерти для украинцев?

В октябре 1937 года с островов Белого моря отправился так называемый "первый соловецкий этап". Согласно документам, в его составе было 1116 заключенных, среди которых и настоящая элита украинской нации – не просто арестанты, а творцы современной европейской культуры: гениальный режиссер-новатор Лесь Курбас, выдающийся драматург Николай Кулиш, тонкий прозаик-экзистенциалист Валерьян Пидмогильный, лидер неоклассиков Николай Зеров, министр образования УНР Антон Крушельницкий и еще почти триста выдающихся умов. Пятеро не доехали до леса из-за смерти в пути или перевода на другие допросы, поэтому в расстрельных ямах оказались ровно 1111 человек.

Всех их, измученных годами лагерей, доставили в изоляторы поселка Медвежья Гора (ныне город Медвежьегорск), чтобы оттуда каждую ночь вывозить в сосновый лес на 19-м километре тракта. Организацию и исполнение беспрецедентного по масштабам приговора поручили капитану госбезопасности Михаилу Матвееву. Процедура казни поражала жуткой продуманностью и начиналась еще в камерах изолятора – именно там заключенным жестоко связывали руки за спиной и раздевали до нижнего белья. Если кто-то пытался сопротивляться или просто кричал, конвоиры использовали специальный деревянный брус, которым били по затылку, оглушая жертву до полусознательного состояния.

После этого связанных и окровавленных людей штабелями грузили в кузова машин, накрывали брезентом и везли к месту казни. В урочище Сандармох уже были выкопаны глубокие квадратные ямы, куда людей просто сбрасывали лицом вниз. Матвеев лично спускался в траншеи и стрелял в затылок подавляющему большинству заключенных. Из-за бешеной интенсивности расстрелов его табельное оружие перегревалось, а рука уставала, поэтому ассистенты из бригады обеспечивали бесперебойную подачу новых жертв и изредка подменяли командира.

Этот кровавый конвейер работал с точностью метронома, тратя на человека считанные секунды. За одну ночную смену бригада успевала методично убить более двухсот человек, аккуратно складывая тела слоями. За такую "высокую производительность" руководство наградило Матвеева радиолой с пластинками. Впоследствии репрессивная машина перемолола и его самого – за "превышение полномочий" он попал в лагерь, но смог выжить, вышел на пенсию и спокойно доживал век в Ленинграде, скончавшись в собственной теплой постели в 1971 году.

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Почему Кремль продолжает войну против памяти и скрывает архивы Сандармоха от мира?

На протяжении десятилетий точное местонахождение этой гигантской братской могилы оставалось государственной тайной. Лишь летом 1997 года поисковая экспедиция под руководством карельского историка Юрия Дмитриева смогла обнаружить эти расстрельные ямы, вернув из небытия тысячи украденных имен. Однако и сегодня, в 2026 году, Россия продолжает агрессивную кампанию по уничтожению любой памяти о преступлениях сталинизма. Дмитриев – человек, раскрывший миру правду – в настоящее время находится в колонии строгого режима, его приговорили к 15 годам лишения свободы по полностью сфабрикованным уголовным обвинениям.

Параллельно с репрессиями против исследователей Москва наглухо запечатала все оригинальные архивы, касающиеся Большого террора. Доступ к расстрельным спискам, логистическим приказам и личным делам исполнителей полностью заблокирован. Современная российская власть официально провозгласила себя наследницей Советского Союза и строит свою национальную идентичность на мифе о непогрешимости и величии государственных спецслужб. Признание того факта, что эти спецслужбы занимались конвейерным уничтожением безоружных поэтов и ученых, наносит сокрушительный удар по имперской пропаганде.

Вместо национального покаяния Кремль избрал путь циничной фальсификации. Государственные институты щедро финансируют псевдонаучные раскопки, цель которых – доказать абсурдную теорию, будто бы в Сандармохе лежат не жертвы политических репрессий, а советские военнопленные, которых массово расстреляли финские солдаты во время Второй мировой войны. Эта откровенная ложь уже неоднократно и категорически опровергалась на основе подлинных военных документов, однако российская пропагандистская машина продолжает навязывать ее собственному населению.

Сокрытие архивов является сознательным инструментом легитимизации современного государственного террора. Скрывая правду о том, как карательная машина методично уничтожила цвет украинской нации, империя пытается стереть сам факт исторического существования отдельной самобытной украинской культуры. Сандармох давно перестал быть просто географической точкой на карте Карелии – для всего свободного демократического мира он превратился в глобальный символ: безнаказанное историческое зло всегда возвращается с новой силой, а закрытые архивы неизбежно приводят к появлению новых братских могил.