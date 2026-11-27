Майже 90 років потому ця моторошна трагедія залишається незагоєною раною, адже сучасна Росія продовжує агресивно переписувати історію та тримати під важким замком секретні документи. Світ має знати правду про те, як працював безжальний конвеєр смерті та чому імперія досі боїться мертвих поетів набагато більше, ніж живих політиків. Тож 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Як капітан Матвєєв перетворив карельську тайгу на конвеєр смерті для українців?

У жовтні 1937 року з островів Білого моря вирушив так званий "перший соловецький етап". За документами у ньому були 1116 в'язнів, серед яких і справжній цвіт української нації – не просто арештанти, а творці модерної європейської культури: геніальний режисер-новатор Лесь Курбас, видатний драматург Микола Куліш, тонкий прозаїк-екзистенціаліст Валер'ян Підмогильний, лідер неокласиків Микола Зеров, міністр освіти УНР Антон Крушельницький та ще майже триста видатних умів. П'ятеро до лісу не доїхали через смерть у дорозі або переведення на інші допити, тож у розстрільних ямах опинилися рівно 1111 людей.

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Усіх їх, виснажених роками таборів, доправили до ізоляторів селища Медвежа Гора (нині місто Медвеж'єгорськ), щоб звідти щоночі вивозити у сосновий ліс на 19-му кілометрі тракту. Організацію та виконання безпрецедентного за масштабами вироку доручили капітану держбезпеки Михайлу Матвєєву. Процедура страти вражала моторошною продуманістю і починалася ще у камерах ізолятора – саме там в'язням жорстоко зв'язували руки за спиною і роздягали до спіднього. Якщо хтось намагався чинити спротив або й просто кричав, конвоїри використовували спеціальну дерев'яну колоду – нею били по потилиці, оглушуючи жертву до напівсвідомого стану.

Після цього зв'язаних і закривавлених людей штабелями вантажили у кузови машин, накривали брезентом і везли до місця страти. В урочищі Сандармох уже були викопані глибокі квадратні ями, куди людей просто скидали обличчям донизу. Матвєєв особисто спускався у траншеї та стріляв у потилицю переважній більшості в'язнів. Через шалену інтенсивність розстрілів його табельна зброя перегрівалася, а рука втомлювалася, тому асистенти з бригади забезпечували безперебійну подачу нових жертв і зрідка підміняли командира.

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Цей кривавий конвеєр працював із точністю метронома, витрачаючи на людину лічені секунди. За одну нічну зміну бригада встигала методично вбити понад двісті осіб, акуратно складаючи тіла шарами. За таку "високу продуктивність" керівництво нагородило Матвєєва радіолою з платівками. Згодом репресивна машина перемолола і його самого – за "перевищення повноважень" він потрапив до табору, але зміг вижити, вийшов на пенсію і спокійно доживав віку у Ленінграді, померши у власному теплому ліжку у 1971 році.

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Чому Кремль продовжує війну проти пам'яті та ховає архіви Сандармоху від світу?

Десятиліттями точне місце цієї гігантської братської могили залишалося державною таємницею. Лише влітку 1997 року пошукова експедиція під керівництвом карельського історика Юрія Дмитрієва змогла відшукати ці розстрільні ями, повернувши із небуття тисячі вкрадених імен. Проте й сьогодні, у 2026 році, Росія продовжує агресивну кампанію зі знищення будь-якої пам'яті про злочини сталінізму. Дмитрієв – людина, яка відкрила світові правду – нині перебуває у колонії суворого режиму, його засудили до 15 років позбавлення волі за повністю сфабрикованими кримінальними звинуваченнями.

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Паралельно з репресіями проти дослідників Москва наглухо запечатала всі оригінальні архіви, які стосуються Великого терору. Доступ до розстрільних списків, логістичних наказів та особових справ виконавців повністю заблокований. Сучасна російська влада офіційно проголосила себе спадкоємицею Радянського Союзу і будує свою національну ідентичність на міфі про непогрішність та велич державних спецслужб. Визнання того факту, що ці спецслужби займалися конвеєрним знищенням беззбройних поетів та вчених, завдає нищівного удару по імперській пропаганді.

Замість національного покаяння Кремль обрав шлях цинічної фальсифікації. Державні інституції щедро фінансують псевдонаукові розкопки, мета яких – довести абсурдну теорію, нібито у Сандармоху лежать не жертви політичних репресій, а радянські військовополонені, яких масово розстріляли фінські солдати під час Другої світової війни. Ця відверта брехня вже була неодноразово і категорично спростована на основі справжніх військових документів, проте російська машина пропаганди продовжує нав'язувати її власному населенню.

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Приховування архівів є свідомим інструментом легітимізації сучасного державного терору. Ховаючи правду про те, як каральна машина методично знищила цвіт української нації, імперія намагається стерти сам факт історичного існування окремої самобутньої української культури. Сандармох давно перестав бути просто географічною точкою на карті Карелії – для всього вільного демократичного світу він перетворився на глобальний символ: непокаране історичне зло завжди повертається з новою силою, а закриті архіви неминуче призводять до появи нових братських могил.