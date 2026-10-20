Сокровища-призраки: 5 величайших артефактов в истории, бесследно исчезнувших в ходе войн

Война уносит не только человеческие жизни, но и безжалостно стирает уникальные свидетельства нашей истории. На протяжении тысячелетий величайшие произведения искусства и бесценные артефакты становились добычей мародеров или просто исчезали в кровавом хаосе сражений.

И по сей день отчаянные охотники за древностями продолжают искать эти утраченные реликвии, надеясь на чудо среди пыли архивов и пепла руин. 24 Канал расскажет немного подробнее о 5 выдающихся и утраченных шедеврах, чью историческую и материальную ценность сложно измерить даже миллиардами долларов.

Куда исчезли самые желанные реликвии Второй мировой войны?

Вторая мировая война стала величайшей катастрофой для мирового культурного наследия, превратив Европу и Азию в гигантскую арену невиданного доселе мародерства. Одной из самых известных утрат той эпохи в сфере искусства, бесспорно, является "Портрет юноши" кисти Рафаэля Санти. Этот бесценный шедевр эпохи Возрождения, созданный в начале XVI века, был жемчужиной коллекции князей Чорторийских в Кракове. В 1939 году, сразу после оккупации Польши, нацисты конфисковали картину, планируя выставить ее в вожделенном для Гитлера "Музее фюрера" в Линце. В конце войны, спасаясь от наступления союзников, генерал-губернатор Ганс Франк, вероятно, вывез полотно в Баварию. В мае 1945 года Франка арестовали американские военные, но картины среди его вещей уже не было, и до сих пор ее так и не нашли.

На другом конце света, в Японии, развернулась не менее драматичная история исчезновения меча Хондзе Масамунэ. Выкованный в XIII веке легендарным мастером Горо Нюдо Масамуне, этот клинок считался вершиной кузнечного искусства и символом абсолютной власти сегуната Токугава. Меч передавался из поколения в поколение как величайшая святыня, что олицетворяет саму душу самурая. В январе 1946 года, подчиняясь приказу американских оккупационных властей о сдаче всего оружия, аристократ Токугава Иэмаса сдал клинок в полицейский участок в Токио. Оттуда его взял человек, представившийся сержантом американской армии Колди Бимором (вероятно, это искаженное японцами английское имя) – и с того зимнего дня идеальное стальное лезвие меча больше никто не видел.

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Третьей безвозвратной утратой того времени стали останки Синантропа (Пекинского человека) – окаменелости Homo erectus pekinensis, возраст которых оценивался в полмиллиона лет. Найденные в 1920-х годах недалеко от Пекина, эти кости перевернули представления науки об эволюции человека. В ноябре 1941 года, спасая бесценный архив от наступления японской армии, ученые упаковали останки в два деревянных сундука и передали морским пехотинцам США для эвакуации. Сундуки должны были доставить в порт Циньхуандао, а оттуда – в Америку. Однако по дороге конвой перехватили японские войска – и колыбель человечества, бережно завернутая в бумагу, просто растворилась в тумане войны, оставив ученым лишь гипсовые слепки.

Что скрывают империи, распавшиеся в пламени конфликтов?

Падение великих империй всегда сопровождается хаосом, в котором исчезают величайшие символы их могущества. Ярким примером является судьба Императорской печати Китая, вырезанной из легендарного цельного куска нефрита в 221 году до нашей эры по приказу первого императора Цинь Ши Хуан-ди. Эта печать более тысячи лет была абсолютным символом "Мандата Неба" – легитимного права на власть. Она переходила от династии к династии, переживая войны и восстания. Однако в X веке, во время кровавой эпохи Пяти династий и Десяти царств, когда распалась могущественная империя Тан, след этого артефакта потерялся. По одной из версий, последний император династии Поздних Тан сгорел вместе с печатью в своем дворце во время осады, по другой – ее похитили кочевники. С тех пор ни одна из последующих китайских династий так и не смогла найти оригинал.

А самой древней и, пожалуй, самой сакральной утратой в истории человечества является Золотая Менора Второго Храма. Этот массивный семисвечник из чистого золота был главной святыней еврейского народа. В 70 году во время Первой Иудейской войны римские легионы под командованием будущего императора Тита захватили Иерусалим, разрушили Храм и вывезли Менору в Рим (этот момент до сих пор запечатлен на знаменитой Арке Тита). Святыню хранили в римском Храме Мира почти 400 лет. Но в 455 году Рим пал под сокрушительным ударом вандалов, которые разграбили город и вывезли Менору на свои земли на территории современного Туниса. В 534 году византийский полководец Велизарий разгромил вандалов и триумфально доставил золотой семисвечник в Константинополь, а император Юстиниан приказал вернуть Менору в христианские церкви Иерусалима. Но, к сожалению, после этого ее след исчез.