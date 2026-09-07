7 сентября 70 года над Иудейскими горами поднялся густой и удушливый дым, запах расплавленного золота, сгоревшего дерева и человеческой плоти. 24 Канал расскажет немного подробнее, почему пала эта колоссальная крепость.

Почему римские легионы смогли захватить Иерусалим в 70 году?

Иерусалим, защищенный самой природой и гением древних инженеров, 7 сентября 70 года превратился в гигантскую братскую могилу для тысяч своих защитников. Чтобы понять масштаб катастрофы, стоит взглянуть на город глазами римского легионера, который весной того года впервые подошел к его стенам.

Иерусалим возвышался на скалистом плато, окруженном глубокими, почти отвесными оврагами – долинами Гинном и Кедрон. С трех сторон природа создала идеальный ров, который делал невозможным использование традиционных осадных машин. С северной, наиболее уязвимой стороны, город защищали три колоссальные линии стен.

Одна стена, построенная еще во времена царей, поражала своей толщиной. Другая, строительство которой начал Ирод Агриппа, состояла из массивных каменных блоков, что, по свидетельствам античных историков, было невозможно ни расшатать железными ломами, ни разбить таранами. А над всем этим возвышалась крепость Антония и сам Второй храм – настоящая цитадель внутри цитадели, облицованная белым мрамором и золотом, ослеплявшая глаза на солнце.

Трагедия произошла не из-за силы римского оружия, а в результате роковой слепоты защитников города. Дело в том, что внутри крепости бушевала безжалостная гражданская война. Три враждующие фракции повстанцев – под предводительством Симона бар Гиоры, Иоанна из Гискалы и Элеазара бен Симона – устроили кровавую бойню на улицах Иерусалима, вместо того чтобы объединиться перед лицом экзистенциальной угрозы.

Самым страшным актом вот этого внутреннего безумия стало умышленное сожжение собственных продовольственных складов. Огромные запасы зерна, которых хватило бы на годы осады, превратились в пепел из-за амбиций полевых командиров. Голод стал первым и самым эффективным союзником Рима.

Как римские легионы взяли Иерусалим и разрушили Второй храм: смотрите видео на vseukrainskou

Как римляне разрушили Иерусалим и Второй храм?

Когда Тит Флавий подошел к городу, он привел с собой идеально отлаженную военную машину, которой не было равных в тогдашнем мире. Четыре элитных легиона – V Macedonica, X Fretensis, XII Fulminata и XV Apollinaris – вместе с вспомогательными когортами составляли армию численностью более 60 тысяч профессиональных убийц и инженеров.

Поняв, что лобовая атака приведет к колоссальным потерям, Тит отдал приказ, продемонстрировавший всю холодную рациональность римского мышления. Легионеры вырубили абсолютно все деревья в радиусе 18 километров. Из этой древесины всего за три дня они возвели вокруг Иерусалима сплошную стену длиной более 7 километров.

Город оказался в абсолютном вакууме – те, кто пытался сбежать от невыносимого голода, попадали в руки римских патрулей. Иногда легионеры распинали до 500 беглецов в день, превратив окружающие холмы в жуткий лес из человеческих тел, где буквально не хватало места для новых крестов.

Тем временем римские инженеры методично пробивали эшелонированную оборону. Огромные земляные насыпи росли как на дрожжах, несмотря на отчаянные вылазки иудеев. Тяжелые тараны неустанно били по каменным блокам, создавая вибрацию, предвещавшую конец. В мае пала первая стена, за ней – вторая, а в июле под покровом темноты римляне захватили и полностью разрушили крепость Антония, открыв прямой путь к Храмовой горе.

Защитники сражались за каждый сантиметр мостовой, превращая дворы в реки крови. В августе пламя охватило Второй храм – археологические слои подтверждают апокалиптический масштаб пожара. Наконец, 7 сентября пал Верхний город – последний бастион сопротивления, и легионеры, опьяненные кровью и многомесячной усталостью, устроили тотальную резню.

Иерусалим был стерт с лица земли – в буквальном смысле. По приказу Тита город сравняли с землей, оставив лишь три башни дворца Ирода и часть западной стены – как молчаливое напоминание будущим поколениям, что даже величайшая суперкрепость не способна устоять, если ее защитники уничтожают самих себя изнутри.