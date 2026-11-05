Срыв оккупации Хоккайдо: как красный террор едва не обрушился на Японию, но Трумэн показал зубы

Август 1945 года мог изменить облик Азии и превратить Японию, и без того пострадавшую от последствий Второй мировой войны, в разделенную страну, как это позже произошло по печальному сценарию с Кореей и Германией. Советская империя, опьяненная молниеносными победами в Маньчжурии, протянула свои щупальца к северному японскому острову Хоккайдо, готовя масштабную десантную операцию.

Однако амбициозный план Иосифа Сталина разбился о неожиданно жесткую стену американской дипломатии и личную решимость президента Гарри Трумэна. Одно категорическое "нет" из Вашингтона не только остановило советские корабли в шаге от высадки, но и спасло миллионы японцев от ужасов красной оккупации. 24 Канал расскажет обо всем этом немного подробнее.

Почему Сталин решил разделить Японию и как готовили смертоносный десант?

В конце Второй мировой войны аппетиты Кремля росли с каждым днем. По Ялтинским соглашениям СССР должен был получить Южный Сахалин и Курильские острова в обмен на вступление в войну против Японской империи. Однако для Сталина этого было недостаточно – он стремился завоевать плацдарм непосредственно на японских материковых островах, чтобы иметь решающий голос в послевоенном устройстве побежденной империи и обеспечить советскому флоту беспрепятственный выход в Тихий океан. Более того, советский тиран планировал создать на севере Японии коммунистическое марионеточное государство – своеобразную "Японскую Демократическую Республику".

16 августа 1945 года, когда император Хирохито уже объявил о капитуляции, Иосиф Сталин направил президенту США Гарри Трумэну сверхсекретный меморандум. В этом документе он "скромно" требовал присоединить к советской зоне оккупации северную половину острова Хоккайдо. Граница должна была проходить по линии от города Румои на западном побережье до города Кусиро на восточном. И это была таки не просто дипломатическая просьба, а ультиматум, подкрепленный бряцанием оружия – Сталин аргументировал все тем, что российские войска якобы имеют историческое право на сатисфакцию за японскую оккупацию советского Дальнего Востока в 1919 – 1921 годах.

Не дожидаясь ответа из Вашингтона, советская военная машина начала раскручивать маховик вторжения. Маршал Александр Василевский и командующий Тихоокеанским флотом адмирал Иван Юмашев получили приказ подготовить 87 стрелковый корпус к немедленной высадке на Хоккайдо. На юге Сахалина в спешном порядке сосредоточили десантные корабли, подводные лодки и авиацию. Так что советские солдаты, только что разгромившие Квантунскую армию, уже буквально видели перед собой берега Хоккайдо, готовые к молниеносному рывку через пролив Лаперуза.

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Как одно послание Трумэна сорвало планы Кремля и спасло Хоккайдо от оккупации?

Если бы советская армада двинулась вперед, история Азии пошла бы совершенно иным, кровавым путем, а Хоккайдо превратился бы в арену жестоких боев. Но Гарри Трумэн, в отличие от своего предшественника Франклина Рузвельта, не питал никаких иллюзий относительно истинных намерений "дядюшки Джо" – к августу 1945 года американский президент уже собственными глазами увидел, как Советский Союз насаждает марионеточные режимы в Восточной Европе, нарушая все предыдущие договоренности.

Кроме того, геополитический расклад сил кардинально изменился – США успешно испытали ядерное оружие и уже применили его в Хиросиме и Нагасаки. Америке больше не требовалась советская помощь для окончательного разгрома Японии. В то же время Трумэн понимал, что пустить Красную армию на Хоккайдо означало бы собственноручно заложить гораздо более страшную чем ядерная бомбу под будущим безопасности всего Тихоокеанского региона. Именно поэтому 18 августа 1945 года он направил Сталину ответ, вошедший в историю дипломатии как образец холодной и бескомпромиссной жесткости.

Президент США согласился на передачу Курильских островов, но в отношении Хоккайдо его отказ был категоричен – никакой советской оккупационной зоны на японских основных островах не будет. Все вооруженные силы Японии на всех четырех главных островах должны были сдаться только американскому генералу Дугласу Макартуру. Эта дипломатическая пощечина шокировала Кремль, ведь Трумэн дал четко понять, что любую попытку советской высадки на Хоккайдо будут рассматривать как прямой вызов Соединенным Штатам.

Сталин оказался перед сложным выбором. С одной стороны, войска уже стояли на низком старте, с другой – советский диктатор, несмотря на паранойю и жестокость, был прагматиком. Он осознавал, что советский флот значительно уступает американскому, а вступление в прямую военную конфронтацию со США, обладавшими монополией на атомную бомбу, было бы самоубийством. Кроме того, Сталин опасался, что Трумэн в ответ может отменить договоренности по Курилам и Сахалину.

В итоге, после нескольких дней напряженных раздумий, 22 августа 1945 года Сталин отдал приказ "отложить" операцию на Хоккайдо, и советские войска были перенаправлены на захват Южных Курильских островов. Вот так, благодаря твердости Трумэна, Япония избежала трагической судьбы разделенной нации, сохранив свою территориальную целостность и обретя шанс на экономическое чудо под демократическим зонтиком.