Иосиф Сталин выполнил это свое обещание, но – не без нюансов. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему СССР ударил по Японии только через 90 дней после капитуляции Германии?

Когда в Европе уже умолкли пушки, на Дальнем Востоке война продолжала тлеть, словно непотушенные угли под слоем пепла. По документам, согласованным на Ялтинской конференции 11 февраля 1945 года, три союзных державы (СССР, США и Великобритания) договорились, что Советский Союз вступит в войну против Японии через 2 или 3 месяца после капитуляции Германии и завершения боевых действий на европейской территории.

В итоге советский удар пришелся ровно на 90-й день после капитуляции Германии 8 мая 1945 года – 8 августа. Историки не считают, что эта пауза была признаком колебаний – в конце концов, Иосиф Сталин не нарушил обещание, хотя и тянул – буквально – до последнего момента. Скорее, она была частью большого дипломатического торга.

В Ялте Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и советский диктатор договорились, что СССР за вступление в войну против Японии получит в свою сферу влияния Маньчжурию после поражения Японии. Но эта дипломатическая формула, хотя и звучала сухо, на самом деле предполагала огромные геополитические ставки – от пересмотра баланса сил в Азии до будущего послевоенного устройства региона.

Москва не собиралась воевать на два фронта, поэтому изменить регион активных боевых действий пообещала только после победы над нацистской Германией. К моменту Ялты эта победа уже представлялась неизбежной. А вот на Тихом океане ситуация была иной – американцы и британцы понимали, что война против Японии может затянуться, и поэтому стремились привлечь СССР в качестве мощного союзника.

Конференция в Потсдаме, проходившая с 17 июля по 2 августа 1945 года, лишь закрепила эту логику. Там Сталин подтвердил, что Красная армия вторгнется в Маньчжурию – и будет готова к этому не позднее середины августа. Но это произошло все же именно 8 числа, без единого дня опоздания – и есть предположение, что этому способствовал успешный удар американцев атомной бомбой по Хиросиме 6 августа.

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Почему удар СССР по Маньчжурии был важен для завершения Второй мировой?

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии и сразу вторгся в оккупированную японцами Маньчжурию. Это событие было очень важным – оно открывало второй, сокрушительный фронт против и без того измотанной Японии.

Восточная Азия летом 1945 года была не просто театром военных действий – это была карта будущего нового мира, разложенная на большом столе. Маньчжурия была для Японии не только военным плацдармом, но и территорией, где сосредоточивались стратегические ресурсы и контроль над большим сухопутным пространством.

Для США и Великобритании этот регион также имел критически важное значение. Они понимали, что самостоятельно могут воевать еще долго, дорого и кроваво, а участие Советского Союза в Тихоокеанской кампании, отрезавшее от Японии значительный резерв, стало бы стратегическим усилением, способным ускорить окончание войны.

Добавим, что уже 9 августа США нанесли второй атомный удар по Нагасаки. В такой комбинации поражений и смертоноснейших ударов на всех уровнях японское руководство оказалось в ситуации, когда все возможные расчеты рушились, словно стекло под ударом молотка.

Вскоре Япония согласилась капитулировать – 14 августа, а формальная церемония состоялась 2 сентября 1945 года. Именно эту дату и считают концом Второй мировой войны.