После окончания Второй мировой войны сталинский режим начал беспрецедентный демографический эксперимент, который существенно изменил этнический облик Юга и Востока современной Украины. Вместо восстановления разрушенных регионов с учетом их исторических корней Кремль запустил жестокую машину стирания идентичности, превращая эти земли в витрину советского империализма.

Миллионы коренных жителей были принудительно ассимилированы или депортированы, а на их место эшелонами завозили лояльное население из российской глубинки. Именно так, с помощью крови, репрессий и тотальной подмены топонимики, красная власть создавала искусственный миф о территориях, которые якобы всегда принадлежали Москве. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Куда исчезли настоящие хозяева Крыма и как создавали иллюзию российской Ривьеры?

Настоящая имперская паранойя развернулась вокруг Крыма в мае 1944 года, когда советская власть решила физически зачистить полуостров, превратив его в эксклюзивный курорт для партийной номенклатуры. Операция по депортации крымских татар была не просто актом мести диктатора, а тщательно спланированным этноцидом, который освободил жизненное пространство для новой элиты. В товарных вагонах в Центральную Азию вывезли почти двести тысяч коренных жителей, а их дома, сады и виноградники остались до жути пустыми.

Сразу после выселения татар, а также армян, болгар и греков, Москва запустила беспрецедентную программу колонизации – в Крым потянулись бесконечные эшелоны с колхозниками из Воронежской, Курской, Тамбовской и Ростовской областей. Людей заманивали обещаниями райского климата и бесплатного жилья, однако многие из них никогда раньше не видели моря и не имели ни малейшего представления, как обрабатывать специфические южные почвы, из-за чего экономика региона начала стремительно приходить в упадок.

Что важно знать о депортации крымских татар в 1944 году: смотрите видео imtgsh

Следующим шагом стало тотальное переименование всего живого и неживого. В течение 1944 – 1948 годов советская бюрократия безжалостно стерла с карты более тысячи исторических тюркских и других "нерусских" топонимов. Так Ак-Мечеть превратилась в Черноморское, а Курман-Кемельчи – в Красногвардейское. Эту лингвистическую зачистку сопровождало варварское уничтожение мусульманских кладбищ, мечетей и многовековых архивов. Именно в этот период Крым искусственно превратили во "всесоюзную здравницу" с сугубо российским обликом, где история начиналась якобы со времен Екатерины Второй, а наследие коренных народов объявили враждебным и вычеркнули из учебников.

Почему промышленное сердце Украины внезапно заговорило на языке московских кураторов?

Восточные регионы Украины стали полигоном для не менее жестокой демографической инженерии, целью которой было растворить местную идентичность в раскаленном котле советской индустриализации. До Второй мировой войны этот регион оставался преимущественно украиноязычным, особенно в сельской местности, которая традиционно снабжала города рабочей силой. Однако после изгнания нацистов шахты и металлургические гиганты лежали в руинах, и Москва виртуозно использовала катастрофическую нехватку рабочей силы для кардинального изменения этнического баланса.

Вместо того чтобы опираться на местные ресурсы, советское правительство развернуло систему так называемого "оргнабора" – организованного вербовки рабочих из беднейших регионов Российской СФСР. Сотни тысяч молодых людей из российской глубинки, а также демобилизованные солдаты и бывшие заключенные лагерей массово селились в Донецкой и Луганской областях. Более того, это миграционное цунами сопровождалось чрезвычайно агрессивной русификацией образовательной и культурной сфер – украинские школы стремительно переводили на русский язык преподавания под циничным предлогом "интернационализации" пролетариата.

Каким был настоящий украинский Донбасс и что с ним произошло: смотрите видео Document_history

Советская пропаганда целенаправленно создавала образ Донбасса как "особого российского анклава", где классовая принадлежность к шахтерскому братству должна была полностью ампутировать национальное сознание. Местных украинцев, пытавшихся сохранить свои традиции, жестко маргинализировали, клеймя их как "отсталых крестьян" или приписывая им симпатии к буржуазному национализму. Партийная верхушка сознательно назначала на руководящие должности в промышленности Донбасса только этнических россиян, присланных прямыми рейсами из Москвы или Ленинграда, формируя абсолютно лояльную имперскую администрацию на местах.

Вот так всего за несколько послевоенных десятилетий Донбасс – промышленный регион, который исторически был неотъемлемой частью украинского этнического и экономического пространства – искусственно превратили в русскоязычный бастион, отрезанный от собственных корней. Абсолютно так же, как и Крым, даже несмотря на то, что в 1954 году его вернули в состав Украинской ССР.