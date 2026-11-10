Мільйони корінних жителів примусово асимілювали або ж депортували, а на їхнє місце ешелонами завозили лояльне населення з російської глибинки. Саме так, через кров, репресії та тотальну підміну топоніміки, червона влада створювала штучний міф про території, які нібито завжди належали Москві. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Куди зникли справжні господарі Криму та як створювали ілюзію російської Рив'єри?

Справжня імперська параноя розгорнулася навколо Криму у травні 1944 року, коли радянська влада вирішила фізично зачистити півострів, перетворивши його на ексклюзивний курорт для партійної номенклатури. Операція з депортації кримських татар була не просто актом помсти диктатора, а ретельно спланованим етноцидом, що звільнив життєвий простір для нової еліти. У товарних вагонах до Центральної Азії вивезли майже двісті тисяч корінних жителів, а їхні будинки, сади та виноградники залишилися моторошно порожніми.

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Одразу після виселення татар, а також вірмен, болгар та греків, Москва запустила безпрецедентну програму колонізації – до Криму потягнулися нескінченні ешелони з колгоспниками з Воронезької, Курської, Тамбовської та Ростовської областей. Людей заманювали обіцянками райського клімату та безплатного житла, проте багато хто з них ніколи раніше не бачив моря і гадки не мав, як обробляти специфічні південні ґрунти, від чого економіка регіону почала стрімко занепадати.

Що важливо знати про депортацію кримських татар у 1944: дивіться відео imtgsh

Наступним кроком стало тотальне перейменування всього живого і неживого. Впродовж 1944 – 1948 років радянська бюрократія безжально стерла з мапи понад тисячу історичних тюркських та інших "неросійських" топонімів. Так Ак-Мечеть перетворилася на Чорноморське, а Курман-Кемельчі – на Красногвардійське. Цю лінгвістичну зачистку супроводжувало варварське знищення мусульманських цвинтарів, мечетей та багатовікових архівів. Саме у цей період Крим штучно перетворили на "всесоюзну здравницю" з суто російським обличчям, де історія починалася нібито з часів Катерини Другої, а спадщину корінних народів оголосили ворожою і викреслили з підручників.

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Чому індустріальне серце України раптово заговорило мовою московських кураторів?

Східні регіони України стали полігоном для не менш брутальної демографічної інженерії, яка мала на меті розчинити місцеву ідентичність у розпеченому котлі радянської індустріалізації. До Другої світової війни цей регіон залишався переважно україномовним, особливо у сільській місцевості, яка традиційно живила міста робочою силою. Проте після вигнання нацистів шахти та металургійні гіганти лежали в руїнах, і Москва віртуозно використала катастрофічну нестачу робочих рук для кардинальної зміни етнічного балансу.

Замість того щоб спиратися на місцеві ресурси, радянський уряд розгорнув систему так званого "оргнабору" – організованого вербування робітників з найбідніших регіонів Російської РФСР. Сотні тисяч молодих людей з російської глибинки, а також демобілізовані солдати та колишні в'язні таборів, масово осідали у Донецькій та Луганській областях. Ба більше, цей міграційний цунамі супроводжувала надзвичайно агресивна русифікація освітньої та культурної сфер – українські школи стрімко переводили на російську мову викладання під цинічним приводом "інтернаціоналізації" пролетаріату.

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Яким був справжній український Донбас і що з ним сталося: дивіться відео Document_history

Радянська пропаганда цілеспрямовано створювала образ Донбасу як "особливого російського анклаву", де класова приналежність до шахтарського братерства мала повністю ампутувати національну свідомість. Місцевих українців, які намагалися зберегти свої традиції, жорстко маргіналізували, тавруючи їх як "відсталих селян" або приписуючи їм симпатії до буржуазного націоналізму. Партійна верхівка свідомо призначала на керівні посади в промисловості Донбасу тільки етнічних росіян, надісланих прямими рейсами з Москви чи Ленінграда, формуючи абсолютно лояльну імперську адміністрацію на місцях.

Ось так лише за кілька повоєнних десятиліть Донбас – індустріальний регіон, який історично був невіддільною частиною українського етнічного та економічного простору – штучно перетворили на російськомовний бастіон, відрізаний від власного коріння. Абсолютно так само як і Крим, навіть попри те, що у 1954 році його повернули до складу Української РСР.